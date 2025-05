„I Kissed a Girl“: Jill Sobule verstirbt bei Hausbrand

Jill Sobule, die Singer-Songwriterin hinter den Songs „Supermodel“ und „I Kissed a Girl“, ist im Alter von 66 Jahren verstorben.

Ein musikalisches Vermächtnis mit gesellschaftlicher Relevanz

Ihr Team gab bekannt, dass die Musikerin am frühen Donnerstagmorgen bei einem Hausbrand in Woodbury, Minnesota, ums Leben gekommen ist. „Jill Sobule war eine Naturgewalt und Menschenrechtsaktivistin, deren Musik untrennbar mit unserer Kultur verbunden ist“, sagte ihr Manager John Porter in einer Pressemitteilung. „Ich hatte so viel Spaß bei der Arbeit mit ihr. Habe heute eine Klientin und eine Freundin verloren. Ich hoffe, dass ihre Musik, ihre Erinnerung und ihr Vermächtnis weiterleben und andere inspirieren werden.“

„I Kissed a Girl“: Ein Meilenstein für queere Sichtbarkeit in der Popmusik

Sobules Single „ I Kissed a Girl “ aus dem Jahr 1995 schrieb Geschichte als erster offen schwuler Song, der es in die Top 20 der Billboard Modern Rock Charts schaffte. Er erreichte auch Platz 67 der Hot 100. Sobule reflektierte ihr Leben lang über die Bedeutung des Songs für die Zeit, in der er veröffentlicht wurde.

„Als ich meinen Plattenvertrag bekam und in einem Konferenzraum saß und mich auf mein erstes großes Meeting vorbereitete, sagten sie: ‚Wir hatten schon Tracy Chapman und Melissa Etheridge. Gott sei Dank haben wir endlich eine heterosexuelle Singer-Songwriterin.‘ Das hat mich total erschreckt“, erzählte sie der Philadelphia Gay News im Jahr 2021. „Als ‚Kissed a Girl‘ herauskam, hätte ich nicht gedacht, dass es überhaupt auf die Platte kommen würde. Aber dann kam es heraus. Und wurde wie eine Neuheit behandelt. Ich wollte, dass es herauskommt. Weil es genau die Art von Song war, die ich mir gewünscht hätte, als ich jung war.“

Jill Sobules Beitrag zum Film „Clueless“: „Supermodel“ wird zur Hymne der 90er

Ihre Single „Supermodel“ sorgte separat als Teil des Kultklassikers „Clueless“ aus den Neunzigern für Furore, in dem Alicia Silverstone und Paul Rudd die Hauptrollen spielten. „Das war nicht mein Song. Aber ich habe ihn mir zu eigen gemacht. Ich habe den Bridge-Teil hinzugefügt. Ich musste ihm etwas seltsame dadaistische Ernsthaftigkeit verleihen“, erzählte Sobule im März dieses Jahres in einem Interview mit The Toledo Blade . „Supermodel“ wurde von einem Team professioneller Songwriter für den Film geschrieben.

Künstlerische Vielseitigkeit und Engagement

Die Sängerin veröffentlichte im Laufe ihrer Karriere 12 Alben. Und thematisierte in ihrer Musik eine Reihe sozialer Probleme. Darunter Magersucht, reproduktive Rechte und Intoleranz. Zuletzt schrieb sie 2022 gemeinsam mit anderen das autobiografische Musical „Fuck 7th Grade“, das in drei Jahren viermal aufgeführt wurde. Die Originalaufnahme der Show soll am 6. Juni erscheinen. Zusammen mit einer Vinyl-Neuauflage von Sobules selbstbetiteltem Album aus dem Jahr 1995, auf dem sowohl „I Kissed a Girl“ als auch „Supermodel“ zu finden sind.

In einem Playbill -Interview aus dem Jahr 2023 über das Musical reflektierte Sobule darüber, wie sie ihre Erfahrungen als Teenager in eine Off-Broadway-Show verwandelte. „In der 6. Klasse war ich ein Wildfang. Ich war eine Rebellin, ich spielte E-Gitarre“, sagte sie. „Plötzlich kam die 7. Klasse, und meine Freundinnen fingen an, sich zu schminken. Ich fühlte mich nicht mehr dazu gehörig. Ich wusste schon früh, dass ich anders war, dass ich in meine Freundinnen verliebt war. Und dass das nicht ‚richtig‘ war.“ Sie fügte hinzu, dass sie zwar vom Erfolg der Show überrascht war, „aber im Hinterkopf immer gedacht habe, dass das funktionieren könnte. Schließlich haben wir alle die 7. Klasse gehasst! Wer möchte das nicht verfluchen?“

Trauer und Anerkennung: Reaktionen auf den Tod von Jill Sobule

Nach der Nachricht von ihrem Tod würdigten diejenigen, die Sobule kannten, ihr Leben. „Ich hatte das Glück, Jill über das Berufliche hinaus kennenzulernen“, sagte ihr Agent Craig Grossman in einer Erklärung. „Niemand hat mich mehr zum Lachen gebracht. Ihre Lebensfreude und Energie werden in der Musikszene und darüber hinaus sehr vermisst werden.“

Gail Ann Dorsey, langjährige Bassistin von David Bowie, erinnerte sich in einem Beitrag, den sie in den sozialen Medien teilte . „Jills Worte, ihre Musik, ihre grenzenlose Kreativität, ihre einzigartige, mutige, künstlerische Integrität … ihr bewundernswerter Mut und ihr Engagement für die Meinungs- und Ausdrucksfreiheit leben als Leuchtfeuer der Freude und Hoffnung weiter“, schrieb die Musikerin.

Kommende Gedenkveranstaltungen

Die Sängerin wird im Rahmen einer „informellen Zusammenkunft“ geehrt, die von einem lokalen Radiosender veranstaltet wird, bei dem sie ursprünglich ihre Show „Jill Sobule Presents: Songs From F*ck 7th Grade & More“ aufführen sollte. Laut einer Pressemitteilung ist für diesen Sommer eine offizielle Gedenkfeier geplant.