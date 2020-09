„I Like To Move It“: Erick Morillo ist tot

Foto: Redferns via Getty Images, Daniel Boczarski. All rights reserved.

Erick Morillo ist tot. Der kolumbianisch-amerikanische Disc-Jockey, der mit „I Like To Move It“ 1993 einen Welt-Hit auf den Tanzflächen feierte, wurde 49 Jahre alt. Die Polizei fand ihn leblos am Dienstag (01.09.) in seinem Anwesen in Miami Beach. Die Todesursache ist noch ungeklärt.

Morillo war Gründer des Labels Subliminal Records, „I Like to Move It“ veröffentlichte er unter dem Namen Reel 2 Real. Mit dem Stück und dem Gesang von Mad Stuntman eroberte er die Clubs.

Zuletzt wurde er in Miami wegen sexueller Nötigung festgenommen, stritt aber die Anschuldigung ab. Ein DNA-Test, durchgeführt mit einem so genannten Rape Kit, stellte sich jedoch als positiv heraus. Eine Anhörung vor Gericht war für diesen Freitag (04. September) angesetzt. Der DJ stellte sich am o6. August der Polizei.

