„I Won’t Back Down“-Verwendung durch Republikanerin: Tom Pettys Nachlass reicht Unterlassungsklage ein

Tom Pettys Angehörige haben eine Unterlassungserklärung wegen der ungefragten Wahlkampf-Einbindung des Stückes „I Won’t Back Down“ durch die Republikanerin Kari Lake eingereicht. Demnach solle jede weitere Verwendung zu Geldstrafen von bis zu 150.000 Dollar führen.

Nach ihrer Niederlage bei den Gouverneurswahlen hatte die Politikerin den Song in einem Video verwendet, in welchem sie unter anderem über angeblichen Wahlputsch sprach. Ihr Video ist online nicht mehr auffindbar.

Die Hinterbliebenen des verstorbenen Künstlers veröffentlichte am Freitag (18. November) eine Erklärung, in der es hieß: „Der Nachlass von Tom Petty und unsere Partner*innen waren schockiert, als sie erfuhren, dass Toms Song ‚I Won’t Back Down‘ gestohlen und ohne Erlaubnis oder Lizenz verwendet wurde, um Kari Lakes gescheiterte Kampagne zu bewerben. Das ist illegal. Wir prüfen alle unsere rechtlichen Möglichkeiten, um diese unerlaubte Verwendung zu stoppen und künftige Unterschlagungen von Toms geliebter Hymne zu unterbinden. Vielen Dank an alle Fans, die uns darauf aufmerksam gemacht haben und die uns jeden Tag dabei helfen, sein Erbe zu schützen.“

The Tom Petty estate and our partners were shocked to find out that Tom’s song “I Won’t Back Down” was stolen and used without permission or a license to promote Kari Lake’s failed campaign. pic.twitter.com/DoT71whO43

— Tom Petty (@tompetty) November 18, 2022