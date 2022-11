Tom Petty & The Heartbreakers: „Live At The Fillmore“ 1997 erscheint

Von Tom Petty & The Heartbreakers kommt ein neues Livealbum heraus. „Live at the Fillmore (1997)” erscheint am 25. November und umfasst Aufnahmen von der Residency der Band im Fillmore in San Francisco, in deren Rahmen sie 1997 insgesamt 20 Konzerte spielten.

„1997 einen ganzen Monat lang im Fillmore zu spielen – das war eine meiner schönsten Erfahrungen als Musiker in meinem ganzen Leben“, sagt Mike Campbell, Gitarrist der Heartbreakers, heute. „Die Band war heiß und wir änderten die Setlist jeden Abend. Der Raum und das Publikum waren geradezu spirituell aufgeladen… UND… wir durften mit einigen großartigen Gästen spielen. Ich werde immer mit Freude und Inspiration an diese Abende zurückdenken.“

Bei der Konzertreihe spielten Petty und die Heartbreakers vor allem auch Cover von Künstlern, die Petty inspiriert hatten. Auch das Livealbum enthält damit viele Coversongs, darunter zum Beispiel Bob Dylans „Knockin’ On Heaven’s Door“ oder „Time is On My Side“ und „(I Can’t Get No) Satisfaction” von den Rolling Stones. Als Originale von Tom Petty & The Heartbreakers sind etwa „Mary Jane’s Last Dance“ und „It’s Good To Be King” dabei.

Außerdem gibt es Auftritte mit Special Guests wie The-Byrds-Frontmann Roger McGuinn und dem Blues-Musiker John Lee Hooker zu hören. Bei der letzten Show im Fillmore sagte Petty: „Wir haben alle das Gefühl, dass dies der Höhepunkt unserer gemeinsamen Zeit als Band sein könnte… Es wird schwer sein, uns heute Abend von dieser Bühne zu bekommen.“

Das Album erscheint in verschiedenen Versionen, darunter einer 3-LP-Version und einem 6-LP-Boxset mit insgesamt 58 Songs und 14 Spoken-Word-Tracks mit Ansagen von Petty. Die Compilation wurde von Mike Campbell und dem Produzenten Ryan Ulyate kuratiert. Tom Petty war 2017 im Alter von 66 Jahren an einer Überdosis von Schmerzmitteln gestorben.