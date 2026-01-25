Super Bowl: Trump flüchtet vor Bad Bunny und Green Day

Donald Trump hat in einem Interview am Samstag erklärt, dass er den Super Bowl nicht besuchen wird. Er und nutzte die Gelegenheit, um zwei der Musik-Acts zu attackieren, die am 8. Februar 2026 in Santa Clara, Kalifornien, auftreten sollen.

Im Gespräch mit der „New York Post“ sagte der US-Präsident, der den Super Bowl 2025 noch besucht hatte, dass er diesmal nicht im Levi’s Stadium dabei sein werde, weil „es einfach zu weit weg ist“.

„Ich habe beim Super Bowl großartige Reaktionen bekommen. Sie mögen mich“, sagte Trump. „Ich würde hingehen, wenn es, wissen Sie, ein bisschen näher wäre.“

Kritik an Green Day und Bad Bunny

Neben der Entfernung kritisierte Trump auch die Auswahl der Künstler für den Super Bowl 60. Konkret nahm er Green Day ins Visier, die ein Konzert vor dem Spiel geben, sowie Bad Bunny, der als Headliner der Halbzeitshow angekündigt ist.

„Ich bin gegen sie“, sagte Trump über die Musiker. „Ich halte das für eine schreckliche Wahl. Alles, was das tut, ist Hass zu säen. Schrecklich.“

Trump hatte sich bereits zuvor abfällig über Bad Bunny und die Halbzeitshow geäußert, die im rechten politischen Spektrum Empörung ausgelöst hatte. In einem Interview im Oktober 2025 sagte er: „Ich habe noch nie von ihm gehört. Ich weiß nicht, wer er ist. Und ch weiß nicht, warum sie das machen, das ist verrückt, und dann schieben sie es auf irgendeinen Promoter, den sie engagiert haben, um die Unterhaltung auszuwählen. Ich finde das absolut lächerlich.“

Langjährige Kritik der Künstler an Trump

Sowohl Bad Bunny als auch Green Day haben den Präsidenten während beider Amtszeiten immer wieder kritisiert. Zuletzt äußerte sich Green-Day-Sänger Billie Joe Armstrong nach der tödlichen ICE-Schießerei in Minnesota deutlich gegen die Regierung: „Ich bin nicht Teil einer Redneck-Agenda. Ich bin nicht Teil der MAGA-Agenda.“