Bruce Springsteen gegen Trump: „ICE raus aus Minneapolis!“

In den ersten 15 Jahren der Geschichte von „Light of Day“ war ein Überraschungsauftritt von Bruce Springsteen praktisch garantiert. Er spielte bereits bei der allerersten Veranstaltung im Jahr 2000 für die gemeinnützige Organisation, die gegen Parkinson und andere neurodegenerative Erkrankungen kämpft.

Und er kehrte in den darauffolgenden Jahren fast jedes Mal zurück und entwickelte sich zu einem der größten Unterstützer der Initiative.

In den vergangenen zehn Jahren tauchte er allerdings nur noch bei zwei der jährlichen Veranstaltungen auf – beides große Galaabende anlässlich des 20. und 25. Jubiläums von „Light of Day“.

Rückkehr ohne Ankündigung

Dass er bei der 26. Ausgabe von „Light of Day“ am 17. Januar im Count Basie Theater in Red Bank, New Jersey, erscheinen würde, war keineswegs sicher. Wie immer stand er nicht auf dem offiziellen Programm. Trotzdem füllte ein ausverkauftes Haus den Saal, um John Rzeznik von den Goo Goo Dolls, Dramarama, Willie Nile, Joe D’Urso & The Stone Caravan, die James Maddock Band, Williams Honor, Fantastic Cat und Low Cut Connie zu sehen.

Gegen 21 Uhr machten jedoch Gerüchte im Theater die Runde, Springsteen sei im Gebäude. Kurz darauf betrat er die Bühne und spielte gemeinsam mit Willie Nile das hymnische „One Guitar“. „Brooooce“-Rufe hallten durch den Saal, Fans drängten nach vorne, und nahezu jedes Handy wurde in die Luft gereckt.

John Rzeznik und klare Worte

Rzeznik hatte anschließend die undankbare Aufgabe, diesem Moment zu folgen. Er hielt das Publikum mit Solo-Versionen von Goo-Goo-Dolls-Klassikern wie „Slide“, „Black Balloon“, „Broadway“ und natürlich „Iris“ bei Laune, das der gesamte Saal mitsang.

„Ihr seid nicht hierhergekommen, um euch einen verdammten TED-Talk anzuhören“, sagte er. „Aber wir leben in interessanten Zeiten. Das heißt nicht, dass sie gut sind. Aber es heißt, dass wir einander haben. Das hier ist ein Raum voller Liebe. Man kann sie spüren. Ich will nur, dass ihr diese Liebe nehmt und verdammt noch mal raus auf die Straße tragt … Wir stecken da alle gemeinsam drin. Das macht uns stark. Und was gerade passiert … ich sage nichts weiter, weil ich nicht reich genug bin, um theoretisch die Hälfte meines Publikums zu vergraulen.“

Springsteen ohne Zurückhaltung

Springsteen machte sich darüber keine Sorgen. Kurz bevor er mit Joe Grushecky and the Houserockers „The Promised Land“ spielte, richtete er deutliche Worte an das Publikum.

„Ich habe diesen Song als Ode an die amerikanischen Möglichkeiten geschrieben“, sagte er. „Gerade jetzt erleben wir unglaublich kritische Zeiten. Die Vereinigten Staaten, die Ideale und Werte, für die dieses Land in den vergangenen 250 Jahren stand, werden geprüft wie nie zuvor in der modernen Geschichte. Diese Werte und Ideale waren noch nie so bedroht wie jetzt.“

Scharfe Kritik an ICE

Er fuhr fort: „Wenn Sie an die Macht des Gesetzes glauben und daran, dass niemand über ihm steht, wenn Sie sich gegen schwer bewaffnete, maskierte Bundesbeamte stellen, die in eine amerikanische Stadt einmarschieren und Gestapo-Methoden gegen unsere Mitbürger anwenden, wenn Sie glauben, dass Sie nicht ermordet werden sollten, weil Sie Ihr amerikanisches Recht auf Protest ausüben, dann senden Sie diesem Präsidenten eine Botschaft, wie es der Bürgermeister der Stadt gesagt hat: ICE soll sich verdammt noch mal aus Minneapolis verpissen. Dieser Song ist für Sie und für das Andenken an die Mutter von drei Kindern und amerikanische Staatsbürgerin Renee Good.“

Die Rede wurde von ohrenbetäubendem Jubel begleitet, unterbrochen nur von vereinzeltem Stöhnen aus dem anderen politischen Lager. Diese Stimmen hatten jedoch wenig Grund zur Klage, denn Springsteen und die Houserockers legten anschließend ein furioses 14-Songs-Set hin, das die Show weit nach Mitternacht verlängerte.

Gary U.S. Bonds und ein Marathon-Set

Zunächst kam Gary U.S. Bonds auf die Bühne und sang mit ihnen seine Comeback-Hits aus dem Jahr 1981, „This Little Girl“ und „Jole Blon“, wobei er für sein Alter erstaunliche Energie zeigte. „Bonds ist verdammt noch mal 86 Jahre alt“, sagte Springsteen zum Publikum. „Er ist zehn Jahre älter als ich!“

Nach Bonds’ Abgang folgten „Darkness on the Edge of Town“, „Lucky Town“, „Johnny 99“ sowie mehrere Songs, die Springsteen gemeinsam mit Grushecky geschrieben hatte, darunter „I’m Not Sleeping“, „Pumping Iron“ und „Never Be Enough Time“. Wie immer war es ein besonderes Erlebnis, Springsteen mit seinem langjährigen Freund und einer bodenständigen Arbeiter-Barband zu sehen.

Spontane Harmonica-Einlagen

Zwischendurch holte Springsteen sogar Fotograf Danny Clinch ein paar Mal ans Mikrofon, damit dieser improvisierte Mundharmonika-Solos spielte. Clinch musste dafür hastig seine Kamera beiseitelegen und ein Instrument in der passenden Tonart finden.

Vor einer schwebenden Version von „Savin’ Up“, das erstmals 1983 auf Clarence Clemons’ Album „Rescue“ erschien, erzählte Springsteen dem Publikum eine humorvolle Anekdote.

Milliarden, Partner und Beyoncé

„Ich schaue CNN, und da heißt es plötzlich, Rock ’n’ Roll habe seinen fünften Milliardär, und das sei Beyoncé“, sagte er. „Ich denke: okay, der fünfte verdammte Milliardär. Wer zum Teufel sind die anderen vier? Der erste ist Paul McCartney, und ich weiß zufällig, dass der tatsächlich eine Milliarde Dollar hat. Dann war es, glaube ich, Paul Simon. Vielleicht hat er auch eine Milliarde. Und irgendwann kommen sie bei mir an. Und was mich daran nervt, ist, dass sie sagen, ich hätte eine Milliarde Dollar, obwohl ich sie nicht habe. Ich wünschte, ich hätte sie. Und sie sagen es immer wieder. Was sie nicht verstehen: Ich habe Partner. Hat irgendjemand schon mal von der E Street Band gehört? Ich habe verdammte Partner. Ich habe keine Milliarde Dollar!“

Finale mit Tradition

Wie es die Tradition verlangt, endete der Abend damit, dass alle Künstler des Abends für „Light of Day“ auf die Bühne zurückkehrten. Anschließend wurde eine Geburtstagstorte für Light-of-Day-Gründer Bob Benjamin hereingerollt, der seit 30 Jahren gegen Parkinson kämpft. Zum Abschluss spielte Springsteen eine akustische Version von „Thunder Road“.

Springsteens Kalender ist für die absehbare Zukunft leer, auch wenn im Laufe dieses Jahres ein Soloalbum erscheinen soll. Seine Tourpläne bleiben unklar. Sicher ist jedoch: „Light of Day“ wird im Januar 2027 zurückkehren. Und Springsteen gab den Fans Hoffnung, wieder dabei zu sein, als jemand aus dem Publikum nach dem Deep Cut „Frankie Fell In Love“ vom Album „High Hopes“ aus dem Jahr 2014 rief. „Nächstes Jahr“, sagte er. „Wir müssen den Scheiß erst üben.“