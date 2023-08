Iggy Azalea reißt Latex-Catsuit im Intimbereich – Konzert-Abbruch

Foto: Getty Images, Steve Jennings. All rights reserved.

Es kann natürlich nur geschätzt werden, warum die keinesfalls für ihre prüden Auftritte bekannte Rapperin Iggy Azalea ausgerechnet in Saudi Arabien ein Konzert während des Gamers8-Event gab. Das, was sie dort erlebte, dürfte der Sängerin allerdings keineswegs in guter Erinnerung bleiben.

Während ihres Gigs am vergangenen Freitag (25. August) riss ihr hautenger Latex-Anzug an der wohl schwierigsten Stelle – im Intimbereich. Twitter-Videos von Zuschauern zeigen, wie die 33-Jährige sofort die Hand in ihren Schritt hielt, zur Bedeckung der wohl immer weiter auftrennenden Naht. Mit Blicken zum Bühnenrand versuchte sie Hilfe zu bekommen.

Normalerweise sind solche Garderobenunfälle kein Problem und werden in Windeseile aus der Welt geschafft. Aber wegen der strengen Kleiderordnung in Saudi Arabien und vor allem wegen zahlreicher Sittengesetze musste sie die Show doch beenden.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

In einigen inzwischen allerdings wieder gelöschten Posts auf Instagram kommentierte die Sängerin den fatalen Abend. „Saudi-Arabien… Warrrrrrrr…. wahrscheinlich der denkbar schlechteste Ort für eine gerissene Hose & leider war es mir nicht erlaubt, das Konzert zu beenden“, schrieb Izzy. „Aber der Silberstreif am Horizont ist, dass die Veranstalter unglaublich nett zu mir waren & die Menschen, die gekommen sind, wirklich eine große Unterstützung waren.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Auch auf Twitter äußerte sich die Rapperin, immer noch etwas benommen von dem Gig: „Ich liebe euch, Leute. Das war nicht das, was ich für die Show beabsichtigt hatte, aber es ist eine Erinnerung, die ich für immer im Herzen tragen werde & das hat mir letztendlich gezeigt, wie freundlich, liebevoll & unterstützend Menschen sein können, während man so einen peinlichen Moment hat.“