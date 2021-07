Iggy Azalea macht nach neuem Album lange Musik-Pause

Iggy Azalea wird nach der Veröffentlichung von „End Of An Era“ im August eine „längere Pause“ vom Musikbusiness nehmen.

„‚End Of An Era‘ ist so besonders für mich, weil ich mir nach dem Erscheinen meines Albums im nächsten Monat ein paar Jahre Zeit nehmen werde, um mich auf andere kreative Projekte und Dinge zu konzentrieren, die mich über die Musik hinaus begeistern und inspirieren, twitterte Azalea. „Ich freue mich darauf, dass ihr in Zukunft andere Seiten von mir sehen werdet.“

Die Sängerin weiter in ihrem Statement: „Meine Energie und meinen Fokus auf das zu verlagern, wovon ich am meisten begeistert bin, ist jetzt genau das Richtige für mich und ich hoffe, dass ihr mich weiterhin unterstützt, was auch immer für kreative Projekte ich jetzt angehe.“

“End of an Era” is so special to me because after I drop my album next month iam going to take a few years to focus on other creative projects and things I’m feeling passionate and inspired by, beyond music.

I’m excited for you guys to see different sides to me in the future.

— IGGY AZALEA (@IGGYAZALEA) July 15, 2021