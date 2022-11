Iggy Azalea: Starke Schmerzen nach Rücken-OP – Film-Dreh abgesagt

Eigentlich wollte Iggy Azalea in ihre australische Heimat fliegen, um dort einen Film zu drehen. Doch nach einer Verletzung, die sich sich zuletzt vor einiger Zeit auf Tour am Rücken zugezogen hatte, musste sie sich am Rücken operieren lassen und leidet nun nach eigenen Angaben an den Folgen.

Auf Twitter schrieb die Rapperin, dass sie sich drei Tage nicht bewegen konnte. Die Operation schilderte sie als unkompliziert, doch die Folgen seien alles andere als einfach für sie. „All das endete anstrengend, denn ich hatte Probleme mit meiner Genesung und endete im Bett, an eine Million Maschinen angeschlossen, und an drei Tagen mit so starken Schmerzen, wie ich sie noch nie erlebt habe“, schrieb die 32-Jährige.

Wanna hear a crazy story?

I was supposed to travel to Australia and film a movie but right before I left I had what I thought would be a rather mundane surgery on my back to fix the issues I had after touring two summers in a row on an injury…

— IGGY AZALEA (@IGGYAZALEA) November 28, 2022