„Skandalöser Scheiß“: Iggy Azalea kündigt „Only Fans“-Musikvideo an

Iggy Azalea hat einen Teaser zu einem neuen Song inklusive Musikvideo geteilt. Sie kündigte bereits im Januar an, dass neue Musik und „skandalöser Scheiß“ auf dem Weg sei. Am Ende des kurzen Videoausschnitts erscheint der Schriftzug „Only Fans“. Ob es sich dabei um den Titel des Songs oder die Aufforderung, ihr dortiges Profil zu abonnieren handelt, verrät die 32-Jährige indes nicht.

i need this right now miss iggy azalea. pic.twitter.com/qFtNeWzVKn — 𝐈𝐆𝐆𝐘 𝐀𝐙𝐀𝐋𝐄𝐀 (@IggySite) February 20, 2023

Für den Sommer ist neue Musik eingeplant, jedoch nichts genaues bekannt. Zuletzt erschien 2021 mit „The End of an Era“ ihr viertes Studioalbum, das wie die beiden Vorgänger nicht an den Erfolg ihres Debüts anknüpfen konnte. Im selben Jahr war sie auf Sophia Scotts „Knock Yourself Out“ zu hören. Danach gab sie bekannt, dass vorerst andere Kreativprojekte im Vordergrund ihres Schaffens stünden. Im August 2022 kündigte sie ihre Rückkehr ins Musikfach an.