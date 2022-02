Iggy-Gewinnspiel: Wir verlosen das neue Album und Iggy-Socken

Mit „This Is Iggy“ erscheint am 18. Februar 2022 der neue Longplayer von Iggy. Zur Feier der Veröffentlichung verlosen wir Fanpakete mit dem neuen Album und Socken aus seiner Merchandise-Reihe.

„This Is Iggy“ ist der zweite Longplayer von Ignacio Uriarte alias Lions Head, aber das erste Album unter seinem Künstlernamen Iggy. Mit dem Longplayer versucht der Musiker seinen Platz in der Welt zu finden, Gedanken und Gefühle zu erforschen, sowie sich selbst treu zu bleiben. Oder in den Worten Iggys: „Das Album bietet eine klangliche Reise. Es ist eine Weiterentwicklung der Lions-Head-Musik. Emotional sowie musikalisch geht es dabei rauf und runter. Dabei bleibt „This Is Iggy“ in dem musikalischen Rahmen von Lions Head, deshalb gibt es darauf keine wirklich großen Überraschungen… vielmehr ist es ein Feinschliff.“

Iggy – „you and me“

Zum Release des neuen Longplayers von Iggy gibt es Fanpakete mit dem neuen Album und Socken aus der Merchandise-Reihe des Musikers zu gewinnen. Einfach Formular ausfüllen und „Iggy“ als Lösungsbegriff angeben. Teilnahmeschluss ist der 01. 3. 22. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.