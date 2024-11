Verlosung: „Tolkien-Pass“ für exklusiven Zugang zur Film & Comic Con Dortmund

Film- und Serienfans aufgepasst: Am 7. und 8. Dezember 2024 findet in der Messe Dortmund das Finale der Tour zum 10. Jubiläum der German Film & Comic Con statt. Das Event zieht jährlich tausende Cosplayer:innen sowie Comic- und Popkulturbegeisterte aus aller Welt an. ROLLING STONE verlost mit dem „Tolkien-Pass“ einen exklusiven Zugang zur Messe – zusätzlich gibt es 2×2 reguläre Eintrittskarten zu gewinnen.

Große Stars in Dortmund

Die German Film & Comic Con (GFCC) wurde nach dem Vorbild der berühmten „San Diego Comic Con“ und „New York Comic Con“ ins Leben gerufen. Die erste German Comic Con fand im Dezember 2015 in Dortmund statt und zog über 30.000 Besucher an. Seitdem hat die Veranstaltung an Popularität gewonnen und wird regelmäßig in verschiedenen Städten Deutschlands abgehalten, darunter Berlin, Frankfurt und München.

Ob „Vikings“, „Harry Potter“ oder „Sons of Anarchy“ – das Programm bestehend aus Autogrammstunden, Frage- und Antwortrunden mit den Stars, Merchandise-Ständen oder dem großen Cosplay-Contest bietet für alle Altersklassen Unterhaltung. Als besonderer Höhepunkt des Wochenendes ist der Besuch der gefeierten Darsteller der Kultfilmreihe „Police Academy“ sowie der „Herr der Ringe“-Reihe angekündigt. Darunter auch Elijah Wood (Frodo), Dominic Monaghan (Merry) und Billy Boyd (Pippin).

Mitmachen & gewinnen

Mit dem hier verlosten „Tolkien-Pass“ erhält der:die Gewinner:in nicht nur freien Eintritt – sondern auch Fotos und Autogramme mit den „Herr der Ringe“- Darstellern. Unter allen Teilnehmenden gibt es außerdem noch 2×2 reguläre Eintrittskarten zu gewinnen. Mitmachen lohnt sich!

Für die Teilnahme am Gewinnspiel einfach Name, Adresse und Telefonnummer an gewinnen@rollingstone.de mailen. Stichwort: „Tolkien“, Einsendeschluss: 30.11.2024. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Erfolg!