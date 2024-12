Ihr hasst „Spotify Wrapped“? Damit seid ihr nicht allein

Seit seiner Einführung im Jahr 2016 ist Spotify Wrapped zu einem festen Bestandteil am Jahresende geworden, den die Menschen wie eine Feiertagstradition behandeln. Doch in diesem Jahr hat Spotify Wrapped mit einer glanzlosen Datenausgabe, die mehrere Nutzer online verärgerte, gleich zu Beginn des Monats die Freude verdorben.

In der Vergangenheit hat sich die Funktion durch ihre kreative Mischung aus popkulturellen Referenzen, ästhetisch ansprechenden Präsentationen und konkreten Daten darüber, wie Menschen Musik hören, viral verbreitet. Denn wer freut sich nicht über personalisierte Informationen über den eigenen Musikgeschmack? Selbst wenn Menschen sich für ihren eigenen Geschmack schämen, war die Funktion schon immer ein Schlüsselelement für die Attraktivität von Spotify als Streaming-Plattform.

Spotify Wrapped ist wie Socken zu Weihnachten

Dieses Mal fehlte Spotify Wrapped der übliche Charme. Anstatt seinen Nutzern ein individuelles Geschenk zu machen, fühlte sich das Ganze eher an, als bekäme man Socken zu Weihnachten.

Die Hörer wandten sich den sozialen Medien zu, um darauf hinzuweisen, warum sich das spezifische Spotify Wrapped von 2024 wie eine große Enttäuschung anfühlte. In erster Linie ließ der Streaming-Riese einen wichtigen Datenpunkt aus dem individuellen Wrapped-Datensatz der Nutzer aus: die Top-Genres. Spotify teilte nicht wie in der Vergangenheit die Anzahl der Genres mit, die die Nutzer hörten.

Spotify auf Instagram:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ein weiterer unterhaltsamer Aspekt von Spotify Wrapped, den die Streaming-Plattform ausgelassen hat, war „Sound Town“, eine Funktion aus dem letzten Jahr, die Hörer anhand ihrer Lieblingskünstler und -genres mit verschiedenen Städten verband. In einem früheren Jahr enthielt Spotify Wrapped auch eine personalisierte Audio Aura, die Hörgewohnheiten bestimmten Stimmungen zuordnete. Diese scheinbar einmaligen Funktionen waren in der Ausgabe 2024 nicht enthalten, was viele enttäuschte.

Die Menschen kritisierten auch die Gesamtdarstellung der Funktion. In den vergangenen Jahren waren die visuellen Aspekte der Kampagne mit leuchtenden Farben und auffälligen Grafikdesigns fast genauso wichtig wie die Inhalte. In diesem Jahr hielten die eindimensionalen Bilder einige Nutzer davon ab, Bilder ihrer Ergebnisse in den sozialen Medien zu teilen. Ein X-Nutzer nahm die Sache selbst in die Hand und teilte nur eine zugeschnittene Version seiner Top-Künstler und schrieb dazu: „Das von Spotify gestaltete Grafikdesign ist dieses Jahr so hässlich, dass ich keine andere Wahl hatte, als es zuzuschneiden.“ Ein Sprecher von Spotify reagierte nicht sofort auf die Bitte von ROLLING STONE um einen Kommentar.

Spotifys offizielles Instagram wurde von verärgerten Nutzern mit Kommentaren zu mehreren Beiträgen überflutet, in denen der Streamer den „besten Tag des Jahres“ ankündigte. Ein Nutzer schrieb: „Irgendetwas fühlt sich faul und schlampig an bei diesem Wrapped dieses Jahres … Es war auch sehr kurz …?“ Einige Kommentatoren drohten sogar, die Streaming-Plattform zugunsten der Konkurrenz zu verlassen. „Eine Stunde, um uns die Top-Genres zu präsentieren, bevor ich zu Apple wechsle“, schrieb ein Nutzer unter Spotifys Post, in dem der weltweite Top-Künstler Taylor Swift gefeiert wurde.

Ist Daniel Ek schuld?

Einige Leute im Internet machten die jüngsten Entlassungen im Unternehmen für das enttäuschende Spotify Wrapped 2024 verantwortlich. Im Dezember 2023, nur wenige Tage nach dem Starttermin von Spotify Wrapped in diesem Jahr, kündigte Daniel Ek, CEO von Spotify, Massenentlassungen an, von denen 17 Prozent der Belegschaft, bis zu 1.500 Mitarbeiter, betroffen waren. Ein Nutzer schrieb: „Spotify Wrapped ist dieses Jahr ein bisschen … enttäuschend. Weniger unkonventionelle Datenvisualisierungen als in den Vorjahren (wie die Städtevergleiche, Sternzeichen usw.). Es war alles sehr offensichtlich. Die Entlassungen zeigen sich hier wirklich.“

Andere spekulierten darüber, ob bei der Erstellung von Spotify Wrapped in diesem Jahr Künstliche Intelligenz zum Einsatz kam. Ein Nutzer auf X schrieb: „Wenn uns der Mangel an unterhaltsamen Fakten in Spotify Wrapped in diesem Jahr etwas gelehrt hat, dann, dass die Welt weniger KI und mehr chronisch online arbeitende Datenanalysten mit Sinn für Humor braucht.“ Ein anderer Nutzer stimmte der KI-Hypothese zu: „Spotify Wrapped ist enttäuschend und riecht nach KI … es scheint, dass es in diesem Jahr einen echten Mangel an Einsatz gibt, von der langweiligen Optik bis hin zu den fehlenden Genres und Eigenheiten.“

„Mehr denn je ist Wrapped überall auf Spotify zu finden – ein enormer Aufwand, der die harte Arbeit und Kreativität von Hunderten von Spotify-Teammitgliedern jedes Jahr unter Beweis stellt“, so das Unternehmen auf seiner Website.

Dieser Artikel wurde aktualisiert, um zu verdeutlichen, dass ‚Sound Town‘ und Audio Aura einmalige Features aus den Vorjahren waren, und um die Aussage von Spotify auf seiner Website über die Beteiligung der Spotify-Teammitglieder an Wrapped aufzunehmen.