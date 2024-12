Studie: Diese Acts haben 2024 die meisten Tantiemen verdient

Am 4. Dezember war es soweit: Spotify „Wrapped“ gab mal wieder den alljährlichen Rückblick der jeweiligen Hörgewohnheiten im vergangenen Jahr. Passend dazu hat nun eine Agentur untersucht, wie viel Geld die Top-Streaming-Künstler:innen des Jahres 2024 an Tantiemen verdient haben könnten. Mit ihrem 2024er-Hit kassierte Sabrina Carpenter seit April das meiste Geld.

„Espresso“ brachte die höchste Summe ein

Wie die Digital PR Agency herausgefunden hat, wurde Carpenters Lied „Espresso“ mehr als 1,6 Milliarden Mal auf Spotify gestreamt. Damit konnte die Künstlerin 6.611.117 US-Dollar (umgerechnet 6.271.306 Euro) an Tantiemen verdienen. Ihr Song landete außerdem auf dem ersten Platz der Billboard Global 200 und eroberte die Charts in 20 Ländern. „Espresso“ war zudem Carpenters erster Top-Ten-Hit überhaupt.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Benson Boone, Billie Eilish und Taylor Swift auch mit dabei

Knapp hinter Carpenter folgt Benson Boone mit „Beautiful Things“. Der Track, der übrigens auf TikTok viral ging, lief ebenso auf Spotify über 1,6 Milliarden Mal rauf und runter. Laut der Studie müsste Boone somit Einkünfte von 6.462.004 US-Dollar (umgerechnet 6.129.857 Euro) bekommen. An dritter Stelle erscheint Billie Eilish mit „Birds of a Feather“. Mehr als 1,5 Milliarden Streams und Tantiemen in Höhe von 6.346.212 US-Dollar (ca. 6.020.017 Euro) erreichte die 22-jährige Sängerin mit ihrem Hit.

Bei der Erfassung der gesamten Stream-Anzahl der einzelnen Lieder wurden laut der Digital PR Agency jedoch alle Aufrufe seit der Veröffentlichung berücksichtigt. Denn einige Lieder kamen bereits vor 2024 heraus. So beispielsweise „Cruel Summer“ von Taylor Swift. Der Song erschien schon im Jahr 2019 und verzeichnet seitdem mehr als 2,6 Milliarden Streams. Seit Release konnte die Sängerin mit diesem Stück umgerechnet knapp 10.933.607 Euro verdienen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Mit diesen Spotify-Songs wurde 2024 am meisten kassiert

1. Sabrina Carpenter – „Espresso“

2. Benson Boone – „Beautiful Things“

3. Billie Eilish – „Birds of a Feather“

4. FloyyMenor, Cris Mj – „Gata Only“

5. Teddy Swims – „Lose Control“

6. Djo – „End of Beginning“

7. Hozier – „Too Sweet“

8. The Weeknd – „One Of The Girls with JENNIE, Lily Rose Depp“

9. Taylor Swift – „Cruel Summer“

10. Bruno Mars, Lady Gaga – „Die With A Smile“