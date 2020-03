Im Privatbesitz: George-Harrison-Gitarre im Wert von 511.000 Dollar

Der „George Harrison Woodland Walk“ wird ein kleines Waldstück mit diversen Kunstinstallationen werden.

Zu seinem 77. Geburtstag verkündet die Stadt Liverpool, dass zu Ehren des Beatles-Gitarristen George Harrison eine neue Gedenkstätte eingerichtet wird. Gemeinsam mit dem „George Harrison Estate“ soll ein Waldstück in Gedenken an den 2001 verstorbenen Musiker erschaffen werden. Der George Harrison Memorial Woodwalk soll 2021 eröffnet werden und liegt in dem Stadtteil Allerton, in der Nähe seines Geburtsort. Die Gedenkstätte soll zahlreiche, von Harrisons Texten inspirierte Kunstinstallationen beinhalten und darüberhinaus wird ein „Natur-Klassenzimmer“ eingerichtet, in dem Schüler über die Welt der Natur unterrichtet werden. Lokale Künstler können außerdem ihre eigenen Ideen bei der Stadt einreichen. Harrisons Frau Olivia sagte zu…