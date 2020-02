The Beatles: Neue Gedenkstätte für George Harrison in Liverpool geplant

James Taylor kam 1967 nach London, wo er zeitgleich mit den Beatles im Studio war. In einem Interview spricht er über diese Jahre, in denen unter Drogenproblemen litt – und John Lennon Opiate besorgte.

In einem Interview spricht James Taylor über seine Drogenvergangenheit, dass er ein „schlechter Einfluss“ auf die Beatles gewesen sei – und Sänger John Lennon mit Opiaten versorgte. Taylor kam 1967 nach London und war der erste Amerikaner auf Apple Records, dem Label der „Fab Four“. In England arbeitete der Singer-Songwriter an seinem Debütalbum, welches ein Jahr später 1968 erschien. Während der Aufnahmen zu seiner Platte war Taylor bereits mehrere Jahre heroinabhängig und verbrachte einige Zeit in einer psychiatrischen Klinik. Die Arbeit an „James Taylor“ war von seinen starken persönlichen Problemen geprägt und auch die anstehende Tour dazu musste er absagen,…