International Music Award 2019: Die besten Bilder

Außergewöhnliche Autos haben in der Filmgeschichte ihren festen Platz. Cadillac und Chevrolet, Pontiac und Dodge – die Dominanz Hollywoods über Jahrzehnte brachte es mit sich, dass viele der automobilen Haupt- und Nebendarsteller ebenfalls aus der US-Produktion kamen. Das wohl berühmteste Filmauto ist jedoch ein britisches Fabrikat: der Aston Martin DB5 für den Geheimagenten Ihrer Majestät – 007. „Herbie“, der Käfer mit Charakter und deutschen Wurzeln, schaffte es in den 1960ern und 1970ern sogar in den Filmtitel. Wir könnten Hunderte markanter PS-Protagonisten aufzählen, angefangen mit dem Ford T-Modell, mit dem Laurel und Hardy Chaos stifteten, bis hin zum Lamborghini Murciélago LP640…