TV-Tipp: „Frauenbands in Mexiko – Dieses schöne Scheißleben“

Mit einer emotionalen Hommage an Marcia Wallace erinnert das „Simpsons“-Team an die langjährige und 2013 verstorbene Synchronsprecherin der Figur Edna Krabappel.

Das Team der US-Zeichentrickserie „Die Simpsons“ hat in ihrer jüngsten Folge „Dairy Queen“ der Schauspielerin und Synchronsprecherin Marcia Wallace einen emotionalen Tribut gezollt. Von 1990 bis zu ihrem plötzlichen Tod im Jahr 2013 war sie die Stimme der Figur Edna Krabappel – die Grundschullehrerin Bart Simpsons sowie zweite Frau von Ned Flanders. Nach dem Tod von Wallace starb auch ihr Seriencharakter. Dass Edna Krabappel inklusive ihrer Original-Stimme nun kurzzeitig zurückkam, ist somit eine mehr als besondere Geste. Wallace: Stimme aus alten Folgen verwendet Dabei wurde Wallace' Stimme aus alten Folgen verwendet. Schon kurz nachdem Wallace verstarb, erinnerte die Produktion an…