ROLLING STONE hat gewählt: Die 500 besten Alben aller Zeiten

496 Vampire Wbill witherseekend Vampire Weekend XL, 2008

Reiche New Yorker inszenieren sich als noch reichere New Yorker, mischen europäischen Barock, westafrikanische Gitarrenmusik und kalifornischen Surf-Pop und singen über Feinheiten der englischen Grammatik. Kulturelle Aneignung, done right, kann magisch sein.