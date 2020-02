Interview mit Musikprofessor K.S. Elias: „Filmmusik ist schon immer ein sehr prägender Teil des Filmemachens gewesen“

Das wird Sie auch interessieren





Karim Sebastian Elias, auch bekannt als K.S. Elias, ist einer der höchstdekorierten Filmkomponisten Deutschlands. Der 48-jährige schrieb die Musik zu mehr als 100 Kinofilmen, Fernsehfilmen und Dokumentationen, und zu über 400 Serienfolgen. 2019 wurde der Film „Of Fathers and Sons – die Kinder des Kalifats“ mit dem von ihm komponierten Score Oscar-nominiert und mit dem „World Cinema Documentary Grand Jury Prize“ beim Sundance Filmfestival 2018 ausgezeichnet.

Elias erhielt bislang u.a. den Deutschen Fernsehpreis für die „beste Musik“ („Die Schatzinsel“), und sein Soundtrack zu „Rhythm is it!“ erhielt den „Impact of Music Award“ beim Nashville Filmfestival, den Deutschen Kritikerpreis, den Bayerischen Filmpreis, den Echo Klassik und zweifach den Deutschen Filmpreis. 2013 wurde er als Professor für „Komposition und Arrangement für Medien“ im Master Studiengang Filmmusik an die Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf berufen. Aktuell ist Elias nominiert für den Deutschen Musikautorenpreis der GEMA in der Kategorie Komposition Audiovisuelle Medien.

ROLLING STONE interviewte Elias bereits zu dessen Projekt „Eliaway“ – unter diesem Namen hat er mehrere Titel-Songs für die Serie „WaPo Berlin“ aufgenommen. Im zweiten Teil unseres Gesprächs unterhalten wir uns mit ihm über seine „Masterclass“-Interview-Reihe der Deutschen Filmakademie und der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf, sowie über Geschichte, Gegenwart und Zukunft des Soundtracks.

Herr Professor Elias, wie ist die Idee zur Masterclass entstanden?



Durch meine Tätigkeit als Filmkomponist einerseits, und meine Lehrtätigkeit andererseits, treibt mich schon immer das Thema um, wie Kreativität entsteht, wie sich Ideen entwickeln. Deswegen haben wir 2017 In Kooperation mit der Deutschen Filmakademie und der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf die ersten Masterclass-Interviews initiiert, bei der ich meine Filmmusik Kollegen, die für den Deutschen Filmpreis in der Sparte Beste Musik nominiert waren interviewt habe. Mit der „Masterclass – wie wird’s gemacht“ wollen wir den künstlerischen Prozessen des Filmemachens auf den Grund gehen und dies so aufbereiten, dass es für Filmschaffende, Studierende, Schüler und Filminteressierte gleichermaßen interessant und auch unterhaltsam ist. Bisher sind acht 30-40 minütige Masterclasses entstanden, sechs zur Filmmusik, und zwei zur Montage. Die Interviews zur Montage wurden von meinen Kolleginnen an der Filmuniversität, den Professorinnen für Filmschnitt, Gesa Marten und Gergana Voigt und Peter Adam geführt, der vierundzwanzig.de , das Bildungsportal der Deutschen Filmakademie mit gegründet hat,