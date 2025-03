Interview: Pete Townshend gibt sich noch zehn Jahre …

In den Anfangstagen der Who dachte Pete Townshend kaum an eine Solokarriere. Das Schreiben von Songs für die Band, das Zusammenstellen von Alben und die damit verbundenen Tourneen nahmen fast seine gesamte Zeit und mentale Energie in Anspruch.

Im Jahr 1972 wurde Pete Townshend jedoch überredet, „Who Came First“ in eine offizielle Veröffentlichung umzuwandeln. Eine spirituelle Sammlung von Kuriositäten und Demos, die nur für die Ohren von Freunden und Anhängern von Meher Baba bestimmt war. Zuvor hatten Raubkopien den Markt überschwemmt. Und fünf Jahre später tat er sich mit dem Bassisten der Faces, Ronnie Lane, für die gemeinsame LP „Rough Mix“ zusammen.

Erst 1980, zwei Jahre nach dem Tod des Schlagzeugers der Who, Keith Moon, erklärte er sich bereit, ein richtiges Soloalbum aufzunehmen, Empty Glass. „Ich stand unter großem Druck, mich kreativ von den Zwängen zu befreien, nur Songs für die Who zu schreiben. Eine Band, die immer selbstverherrlichender und pompöser geworden war. Sogar hymnisch, und mir die Möglichkeit zu geben, ein Soloalbum zu veröffentlichen“, schreibt Pete Townshend in den Liner Notes für Studio Albums. Eine neue 8-CD-Box, die seine gesamte Karriere als Solokünstler außerhalb der Who dokumentiert. Und diese Woche erscheint. „Obwohl es sich hier um eine Sammlung von Solosongs handelt, hätten sie meiner Meinung nach alle Who-Songs sein können. Lasst uns nicht in die Falle tappen, dass ich Songs vor den Who zurückgehalten hätte. Das habe ich nie getan. Ich habe einfach nur Songs geschrieben.“

Wenige Tage bevor er sich mit Roger Daltrey treffen und mit den Proben für zwei Who-Konzerte in der Londoner Royal Albert Hall zugunsten des Teenage Cancer Trust beginnen sollte, setzte er sich mit Rolling Stone auf Zoom zusammen. Um über seine Solokarriere zu sprechen. Aber wie immer schweift das Gespräch in alle möglichen anderen Bereiche ab.

Weil ich die Songs für die verdammten Who geschrieben habe, darum!

John Entwistle nahm sein erstes Soloalbum 1971 auf. Roger Daltrey nahm seines 1973 auf. Keith Moon folgte 1974. Sie haben erst 1980 ein richtiges Album aufgenommen. Warum waren Sie der Letzte?

Weil ich die Songs für die verdammten Who geschrieben habe, darum!

Das ist eine ziemlich vernünftige Erklärung. Die Songs, die Sie für The Who by Numbers geschrieben haben, waren jedoch intim und persönlich. Wie nichts, was die Band zuvor gemacht hatte. Kam es Ihnen damals jemals in den Sinn, sie auf einer Solo-Platte zu veröffentlichen?

Nein, das habe ich nicht. Das ist ein interessantes Album. Denn was tatsächlich passiert ist, ist, dass ich Roger 35 Songs als Demos vorgelegt habe. Und er war derjenige, der so ziemlich die Handvoll ausgewählt hat, die wir tatsächlich mit [Produzent] Glyn [Johns] aufgenommen haben. Und einige davon, darunter „Empty Glass“ und ein paar andere, landeten auf dem Album Empty Glass, weil Roger sie für Who by Numbers abgelehnt hatte. Ich nehme nicht an, dass er sich so daran erinnert, aber so ist es passiert.

Er schreckte nicht vor Liedern wie „How Many Friends Do I Really Have“ zurück, bei denen man sich einfach die Seele aus dem Leib singt?

Nein, ich glaube nicht, dass er das tat. Ich weiß nicht, was er in der Vergangenheit dazu gesagt hat. Ich habe es nicht nachverfolgt. Aber ich glaube, er schien durchaus bereit zu sein, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Wir hatten auch einen Produzenten, Glyn Johns, der ein ziemlich energischer Typ ist. Also hat er uns durch das, was wir tun wollten, geführt.

Ich glaube einfach nicht, dass ich ein sehr guter Teamplayer bin

Kommen wir zum Rough Mix. Ich habe gelesen, dass Ronnie Lane mit dir Songs schreiben wollte. Warum hattest du kein Interesse daran, das auszuprobieren?

Wir hatten bereits versucht, gemeinsam Songs zu schreiben, um ehrlich zu sein. Wir waren enge Freunde. Er kam immer in mein Studio. Und wir haben ein paar Sachen zusammen gemacht. Ich nehme an, ich bin vielleicht etwas zu wählerisch, was meine Zeit im Studio angeht. Ich liebe es wirklich, im Studio zu sein. Und ich mag es, experimentieren zu können. Ich glaube einfach nicht, dass ich ein sehr guter Teamplayer bin. Ich bin nicht einer dieser Musiker, die gerne in die Augen des anderen schauen. Und sich von Seele zu Seele verbinden.

Ich glaube, mein Schreibprozess hat sich von Anfang an eingeschlichen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, was ich tue, wenn ich mich daranmache, einen Song zu schreiben. Manchmal beginnt es mit einem Schlagwort. Manchmal mit einem vollständigen Liedtext oder Gedicht. Oder eine Essay-Idee. Ein anderes Mal ist es vielleicht ein alberner Sound, den ich auf einem Synthesizer produziere. Der Aspekt der Zusammenarbeit in der Musik war für mich also begrenzt. Weil The Who keine Band waren, die zusammenarbeitete. Außer auf der Bühne. Im Studio wurden wir sehr von Kit Lambert als unserem Produzenten geleitet. Und wir haben zum Beispiel im Studio nicht gejammt, wie wir es auf der Bühne taten. Das einzige Album von The Who, auf dem man die Band beim Jammen hören kann, ist Live at Leeds.

Die Schuld für den Mangel an emotionaler, kreativer Unterstützung

Als du die Songs für Empty Glass schriebst, hattest Du da die Absicht, ein Soloalbum zu machen?

Es gab vielleicht ein paar, die ich um die Zeit des Albums herum geschrieben habe. Aber die Hintergrundgeschichte dazu ist, dass viele Leute, die der Who nahe standen und an der Grenze zur Who standen, sich Sorgen um meine psychische Gesundheit machten. Sie gaben nicht nur den Mitgliedern von The Who, sondern auch Kit Lambert, dem Manager von The Who, der bis dahin ein großer Verbündeter von mir gewesen war, die Schuld für den Mangel an emotionaler, kreativer Unterstützung, die ich erhielt. Und sie dachten, dass es wirklich wichtig für mich sei, mich als Solokünstler auszudrücken. Ich weiß nicht, ob sie Recht hatten, um ehrlich zu sein.

Ich glaube, das Gegenteil war der Fall. Dass sie mir einen Plattenvertrag für eine Reihe von Soloalben über einen bestimmten Zeitraum anboten, während die Who gleichzeitig einen riesigen Plattenvertrag abschlossen, hat meine psychischen Probleme nur noch verschlimmert. Es war einfach zu viel Arbeit und zu viel Druck.

Du hast vier Alben in drei Jahren aufgenommen. Das ist eine Menge auf deinen Schultern.

Das ist es. Wenn man bedenkt, dass ich die Songs geschrieben, die Demos aufgenommen, die PR für alles gemacht und immer noch Who-Shows gemacht habe. Ich erinnere mich, dass einer der Jungs von Warner Brothers, der mich unter Vertrag genommen hat, mich als faul bezeichnet hat. Weil ich nicht mit [meinem 1985er Soloalbum] White City auf Tour gehen wollte. Ich habe das Touren nie wirklich gemocht. Mit oder ohne The Who. Also war ich als Solokünstler nicht gerade darauf aus, auf Tour zu gehen.

Ich bekam ein großartiges Angebot von CBS, das ich jedoch ablehnte

Die Zeit von „Empty Glass“ war für mich eine wirklich aufregende Zeit. Ich blicke mit großer Zuneigung darauf zurück. Ich bekam ein großartiges Angebot von CBS, das ich jedoch ablehnte. Ich ging mit Doug [Morris] zu Atco. Ich wurde von ihnen unglaublich gut unterstützt. In Chris Thomas fand ich einen großartigen Produzenten.

Ich hatte viel Spaß bei der Aufnahme. Aber ich glaube, dass meine Familie darunter gelitten hat. Es ist einfach eine dieser Situationen, in denen ich, sobald ich Zeit hatte, an meinem Soloprojekt zu arbeiten, die Zeit mit The Who überbrücken musste. Und das führte zu einer Entscheidung, die ich 1982 mit dem zweiten Soloalbum [All the Best Cowboys Have] Chinese Eyes traf. Bei dem ich die Who verließ. In gewisser Weise gab ich den Who die Schuld. Oder der allgemeinen Malaise der Rockindustrie, soweit sie mich betraf. Das war ein Fehler. Ich hätte einfach sagen sollen: „Hört mal, ich brauche mehr Zeit. Ich muss die Dinge langsamer angehen lassen.“

Es gab auch das Phänomen, dass alle anderen Mitglieder der Band gerne auf Tournee gingen. Ich aber nicht. In gewisser Weise herrschte das Gefühl vor: „Oh, Pete ist in sein Studio gegangen, um Songs für das nächste Album zu schreiben. Und es wird so lange dauern, wie es eben dauert.“ Es herrschte das Gefühl vor, dass ich mich gehen ließ. Ich hingegen sah es so, dass es ein Ort war, an dem ich zu Hause sein, meiner Arbeit nachgehen und meiner Familie nahe sein konnte. Wenn ich nach Tourneen mit The Who nach Hause kam, lag vor der Haustür ein emotionales Trümmerfeld. Mit The Who auf Tour zu gehen, war kein Spaß. Es war keine Freude. Es war keine Rock’n’Roll- oder Led-Zeppelin-Übung, bei der man Jungfrauen flachlegt.

Seit 1966 oder 1967 wurde mir klar, dass ich mich auf eine Art spirituelle Reise begeben würde

Wenn ich das Lied „Empty Glass“ höre, kann ich nicht anders, als zu denken, dass ich von einer ziemlich unglücklichen Person höre, die mit einigen ernsthaften Suchtproblemen zu kämpfen hat. Wie viel davon ist meine Projektion dessen, was ich über dein Leben weiß. Oder war es tatsächlich ein Spiegelbild deines damaligen Schmerzes?

Ich weiß nicht, ob es das widerspiegelt, aber es muss eine Erkenntnis sein, oder? Es kam von Herzen. Aber seit 1966 oder 1967 wurde mir auch klar, dass ich mich auf eine Art spirituelle Reise begeben würde. Ich wusste, dass es Höhen und Tiefen geben würde. Und das war nichts, was man auf die leichte Schulter nehmen sollte.

Es war nicht so: „Oh, ich werde ein Hippie. Meditiere. Vertiefe mich in Achtsamkeit. Und räuchere.“ Ich wusste, dass es hart werden würde. Weil ich es richtig machen wollte. Und es war keine sehr gute Umgebung, um so etwas zu versuchen. Anstatt die Tür zu meinem Hotelzimmer zu öffnen und ein hübsches Groupie hereinzubitten, schickte ich sie weg. Und ließ sie solange an die Tür hämmern, bis ich sie hereinließ. Und dann setzte ich mich mit ihnen zusammen und sagte: „Hört zu, ich werde mit euch reden. Aber ich werde euch nicht vögeln.“

Ich finde aber, dass „Empty Glass“ ein fantastischer Song ist

Das war der seltsame, ungewöhnliche Lebensstil, den ich führte. Schließlich lastete diese Welt des Versuchs, spirituelle Werte in Bezug auf moralisches Verhalten in Einklang zu bringen, was ich als spirituelle Person für angemessen hielt, sehr schwer auf mir.

Ich finde aber, dass „Empty Glass“ ein fantastischer Song ist. Die Idee ist, dass man sich genau in dem Moment Herausforderungen stellt, in dem man am meisten Führung braucht. Ich bekam Führung, als ich noch sehr jung war. Ich war 19 oder 20, als ich Kit Lambert kennenlernte. Er war genau der Richtige, um mir zu helfen. Er war schwul. Er behandelte mich nicht wie eine Ware. Er schätzte mein Talent. Er half mir als Redakteur. Aber er half mir auch als Lehrer. Er half mir, etwas über das Leben und die Gesellschaft zu lernen. Und darüber, wie die Branche funktioniert. Er behandelte mich mit dem unglaublichsten Respekt. So behandelte mich die Rockindustrie nicht.

Das Wichtigste war, dass mir nach ein paar Tracks von Empty Glass, die aus den Lautsprechern kamen, klar wurde, dass ich eine großartige Platte machte. Und wenn man dieses Gefühl hat, ist das ein echter Kick. Dann kann einen nichts mehr aufhalten.

Das Publikum weiß erst, was es will, wenn es es bekommt

Sahst Du in „Let My Love Open the Door“ einen möglichen Hit, der ein Massenpublikum ansprechen würde? Oder hat dich das überrascht?

Atco war überrascht. Aber mich hat es nicht überrascht. Ich wusste vom ersten Moment an, dass es ein Hit werden würde. Es ist sehr unbeschwert. Es hat nicht viel zu bieten. Aber ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich wusste, dass es gut werden würde. Als ich es aufführte, gefiel mir die Art und Weise, wie es sich anfühlte.

Als ich Doug Morris die Chinese Eyes-Titel vorspielte, war das so lustig, dass er zu mir sagte: „Und wo ist das Lied ‚Let My Love Open the Door‘?“ Und ich sagte: „Doug, du hast versucht, mich dazu zu bringen, ‚Let My Love Open the Door‘ vom Album Empty Glass zu nehmen. Du hast gesagt, es sei nicht rockig genug.“

Ich glaube, es war Noel Gallagher, der es kürzlich so gut ausgedrückt hat. „Das Publikum weiß erst, was es will, wenn es es bekommt.“ Sie wussten nicht, dass sie die Beatles wollten. Wussten nicht, dass sie die Stones wollten. Sie wussten nicht, dass sie Bob Dylan wollten. Und in gewisser Weise passiert das mit Musik. Man weiß erst, dass man sie lieben wird, wenn man sie bekommt.

Elton John ist ein Nervtöter, oder?

Die Reisen, die man unternimmt, die Wege, auf denen man die Künstler und Schöpfer findet, die man wirklich liebt, sind oft eine holprige Reise. Aber was viele Menschen nicht wissen, ist, dass kreative Künstler, insbesondere Musiker … Elton John ist ein Nervtöter, oder? Er ist so ein musikwissenschaftlicher Fan. Er scheint einfach alles zu lieben, was es da draußen gibt. In dem Maße, in dem seine bloße Existenz eine Umarmung dessen ist, was an der Musikindustrie gut ist. Wir sind alle Fans. Wir hören Musik.

Viele Leute hörten „Rough Boys“ und dachten, dass du dich damit im Grunde geoutet hast.

Ich denke, das war es in gewisser Weise. Ich denke, was missverstanden wird, ist die Tatsache, dass ich mich jemals versteckt habe. Ich hatte ein paar schwule Erfahrungen gemacht. Und einfach beschlossen, dass das nichts für mich ist. Aber es gab sicherlich eine Zeit, in der ich als junger Mann mit Chris Stamp und Kit Lambert abhing. Wenn ich zurückblicke, wurde mir klar, dass ich wirklich schwul sein wollte. Aber aus den falschen Gründen.

Nicht wegen einer Liebe, einer körperlichen Liebe zu Männern. Sondern weil es cool war. Weil es illegal war. Weil es gefährlich war. Und aus all diesen Gründen. Dieses Lied entstand als ein Lockruf an die … es ist jetzt natürlich interessant, dass die Village People sagen , dass es in „Y.M.C.A.“ nicht darum geht, schwul zu sein. Aber „Rough Boys“ ist ein Verpisser gegenüber „Y.M.C.A.“ Im Grunde ist die Idee, dass wir uns in diese Uniformen der Schwulheit und Homosexualität kleiden. Aber in Wirklichkeit ist es das Gefährliche daran, das uns anzieht. Der Reiz daran.

Man denkt, dass 30 schwierig werden wird, und ich denke, das ist es auch

Warum hast Du das nächste Album All the Best Cowboys Have Chinese Eyes genannt?

Ich glaube, es ging nur um den Look. Ich hatte ein Foto von Clint Eastwood in einem Film im Kopf. Und das war’s. Nur um den Look. Der Versuch, einen Look auf poetische Weise zu beschreiben.

„Slit Skirts“ ist mein Lieblingslied von diesem Album. Es beginnt mit den Worten: „Ich war gerade vierunddreißig Jahre alt und wandelte immer noch im Nebel.“ Fühltest Du dich mit 34 alt?

Ich schon. Ich glaube, das geht jedem so. Ich denke, es ist eine dieser Übergangsphasen. Man denkt, dass 30 schwierig werden wird, und ich denke, das ist es auch. Aber ich denke, dass die Jahre vor dem 30. für die Menschen schrecklich sind. Weil man erwartet, dass eine Tür zufällt. Und das tut sie nicht. Und was tatsächlich passiert, ist, dass man sich darauf einstellt, auf einem Weg zu sein, auf dem der nächste bedeutende Geburtstag der 40. sein wird. Was sich in gewisser Weise so anfühlt, als wäre man, wenn man das tatsächliche durchschnittliche Leben halbiert, weniger als 80. Man ist also auf dem Weg, die Hälfte seines Lebens hinter sich zu haben.

Was ich damals durchmachte, war Punk. Das muss jedem klar sein, der sich ansieht, wie ich mich verhielt. Ich war wegen zweier Dinge stinksauer. Erstens, dass ich zu alt war, um ein Teil davon zu sein. Und zweitens, dass sie meine verdammte Idee geklaut hatten!

Wir performten wie verdammte Affen

Das ist wahr.

The Who sollte sich innerhalb von sechs Monaten selbst zerstören. Anstatt sich anständig und ehrenhaft selbst zu zerstören und aus dem Weg zu gehen, machten wir weiter. Und weiter und weiter. Bis es langweilig wurde. Wir performten wie verdammte Affen. Zerschmetterten Gitarren. Und schwangen Mikrofone. Machten die Keith-Moon-Nummer. Und was mit Punk passierte, war, dass sie mein ursprüngliches Manifest in die Praxis umsetzten.

Ich bin ein Fashion-Victim

Aber die andere Sache war, dass es bei den New Romantics Anklang fand. Wo ich mich gerade noch jung genug fühlte, um wieder mit toupierten Haaren herumlaufen zu können. Wie in den Mod-Tagen. Ich bin ein Fashion-Victim. Ich bin in einem Mod-Viertel aufgewachsen und hatte viele Freunde. Aber als The Who in ihrer Mod-Phase waren, in der High Numbers-Ära und der sehr frühen Phase, liebte ich es, ein Mod zu sein. Und ein Teil davon zu sein. Aber es war so kurz.

„Slit Skirts“ handelt von der New-Romantic-Ära. Es ging darum, dass ich das Gefühl hatte, ich könnte fast ein Teil davon sein. Aber buchstäblich nur ein paar Jahre zu alt war, um damit durchzukommen. Also dieses Gefühl, sich dafür zu schämen, was man will.

Chinese Eyes wurde nur wenige Monate vor It’s Hard und der Abschiedstournee von The Who veröffentlicht. Es gab nicht viele Singles, nicht einmal „Slit Skirts“. Es wurde irgendwie begraben. Glaubst Du im Nachhinein, dass es bis 1983, als The Who mit den Tourneen fertig waren, hätte zurückgestellt werden sollen?

Ich hatte diese Wahl nicht. Ich hatte Verträge. Viele Leute waren der Meinung, dass ich nach dem Tod von Keith Moon eine Solokarriere gebraucht hätte. Also machte ich eine Solokarriere. Aber das war nicht das Richtige für mich. Es war nicht das, was ich brauchte. Ich war ganz zufrieden damit, für die Who zu schreiben. Was ich brauchte, war ein besseres Zeitmanagement. Nicht zwei Plattenverträge übereinander.

Ich hatte ein paar friedliche Jahre

Als Chinese Eyes fertig war, ging ich nicht in eine Entzugsklinik. Ich wollte mit dem Trinken und Drogenkonsum aufhören. Und das tat ich auch. Aber ich machte ein paar Jahre lang eine Therapie. Ich beschloss, und mein Therapeut stimmte mir zu, dass es das Beste für mich wäre, die Who auf Eis zu legen. Und es wurde so interpretiert, als hätte ich die Who verlassen, als wir 1982 auf Tournee gingen.

Nicht ich habe gesagt: „Das ist die letzte Tour.“ Es war der Manager von The Who. Und er tat es, weil es ein „Ka-ching“-Moment war. Wir haben eine Arena-Tour ausverkauft. Es war nicht sehr klug, das zu tun. Ich hätte wirklich protestieren sollen. Aber ich habe es nicht getan. Aber ich dachte, wir könnten sagen: „Es ist mir egal, was der Manager sagt. Es ist mir egal, was die Plattenfirma oder der Veranstalter sagt. Wenn wir wieder zusammen auf Tour gehen wollen, dann tun wir das verdammt noch mal auch.“ Es hat nur lange gedauert.

Und es hat lange gedauert, weil das alternative Leben für mich, das ich fand, als Lektor bei Faber zu arbeiten und mein Familienleben neu aufzubauen, wirklich toll war. Ich hatte ein paar friedliche Jahre.

The Who haben den Stadium Rock erfunden. Wir haben ihn weggegeben

In den neuen Liner Notes zum Box-Set, die Du geschrieben hast, heißt es: „Ich habe die Stadionbühne an Queen und U2 und natürlich an Bruce Springsteen abgegeben. Das war nicht schlecht. Aber wir hätten Teil dieser Wiederbelebung des Post-Punk-Erbes sein sollen, die diese Acts genossen haben?“ Können Sie das näher erläutern?

The Who haben den Stadium Rock erfunden. Wir haben ihn weggegeben. Unser Timing war schrecklich. Als wir Live Aid machten, konnten wir kaum spielen. Queen war mitten auf Tour. Ging da raus. Nahm das Ganze und machte daraus eine Werbung für sich selbst.

Ich habe nie wirklich gewürdigt, worum es bei Queen ging, um ehrlich zu sein. Ich mochte ABBA. Aber ich habe es nicht wirklich mit der unbeschwerten Pop-Vielfalt des Queen-Katalogs in Verbindung gebracht. Ich bin natürlich ein großer Fan von Bruce und ein großer Fan von U2. Und sehr froh zu sehen, wie sie das Stadion erobert haben.

Aber mit Songs wie „Won’t Get Fooled Again“ und „Baba O’Riley“ habe ich es verdammt nochmal geschafft. Keine Frage. Und ich habe dieses Instrument weggegeben. Aber es wäre falsch zu sagen, dass ich es bereue, denn das tue ich nicht. Ich muss zurückblicken und sagen: „Nun, was ist, ist.“ Aber was uns allen wirklich zu schaffen machte, war die finanzielle Seite. Denn in diesem Moment spielten die großen Acts nicht mehr in Clubs wie dem Fillmore und gelegentlichen Arenen. Sondern in durchweg riesigen Veranstaltungsorten.

Aber ja, wir hatten Mühe, Geld zu verdienen

Jahre nach der Auflösung von The Who sagte John Entwistle, bei The Who zu sein, sei wie ein Lottoschein mit einem Gewinn, den man aber nicht einlösen könne.

Ich finde, das ist gut ausgedrückt. Wir haben es aufgebaut und uns dann davon abgewandt. Und natürlich waren wir nicht die Einzigen. Wir hatten wirklich großes Glück, dass wir 1976 in Anaheim unseren ersten großen Stadionauftritt hatten. Das Schockierende war, dass niemand jemals daran gedacht hatte, so etwas mit jemandem zu machen. Man hätte es mit Grateful Dead machen können. Man hätte es mit einer ganzen Reihe anderer Acts machen können. Aber niemand kam auf die Idee. Niemand dachte, dass es eine Band gibt, die die Aufmerksamkeit eines Football-, Fußball- oder Eishockeystadions auf sich ziehen könnte.

Und wir haben es geschafft. Aber als es bewiesen war, wurde es zur Selbstverständlichkeit. Und dann war es etwas, das jeder nutzen konnte. Aber ja, wir hatten Mühe, Geld zu verdienen. Und wir wurden auch in vielerlei Hinsicht abgezockt, aber das ist eine andere Geschichte.

Du hast viel Energie in dein Soloalbum von 1993, „Psychoderelict“, gesteckt. Du bist sogar damit auf Tour gegangen. Warum hat es kein großes Publikum gefunden?

Nun, weil es wirklich seltsam war. Ich arbeitete mit Ted Hughes an der Theaterproduktion von „The Iron Man“. Und mit Des McAnuff an einem neuen Buch für die „Tommy“-Show am Broadway. Ich wollte meine eigene kleine, verrückte Theatershow haben. Zunächst war es als Hörspiel gedacht. Ich habe mich ein wenig verrannt. Und war sehr damit beschäftigt, die Produktionen von Tommy zu unterstützen. Denn es handelte sich nicht nur um eine Broadway-Show. Sondern auch um eine Tournee an verschiedenen Orten.

Niemand kam und bot mir einen Deal an

Mein alter Schulfreund Barney wurde mit einbezogen. Er half mir, daraus eine Komödie zu machen. Als Komödie wurde sie tiefgründig und fast schon ironisch wie King Lear. Auf der Bühne funktionierte sie wirklich gut. Aber auf dem Album funktionierte es einfach nicht. Die Tatsache, dass es in der Box eine Version mit Musik und das Stück und eine Version ohne gibt, ist verrückt. Es war nie als Sammlung von Liedern gedacht. Es sollte ein Theaterstück sein.

Warum hast Du danach aufgehört, Soloalben zu machen?

Ich weiß nicht, ob ich aufgehört habe. Ich habe weiterhin Musik geschrieben. Niemand kam und bot mir einen Deal an.

Die Stones helfen sich nicht wirklich selbst, oder?

Als ich in den 1990er Jahren ein Teenager war, hatte ich das Gefühl, dass The Who oft in einem Atemzug mit den Beatles, den Stones und Led Zeppelin genannt wurden. Ich habe das Gefühl, dass das nicht mehr der Fall ist. Dass junge Leute eure Arbeit nicht mehr so gut kennen wie früher. Stimmt das?

Ich glaube, Sie haben recht. Ich glaube, das ist nicht der Fall. Und nein, es ist mir nicht wirklich wichtig. Ich glaube, weil wir es jetzt mit Mythologie zu tun haben, die tatsächlich von den sozialen Medien und dem Streaming genährt wird. Es ist eine inhaltsleere Welt. Die Stones helfen sich nicht wirklich selbst, oder? Ich finde, sie haben so viele wirklich interessante Alben gemacht, die sie in gewisser Weise verleugnet haben. Ich denke, dass es keine gute Idee ist, als legendäre Band Alben zu verleugnen.

Ich frage mich, ob Kinder, die Jimmy Page für den besten Gitarristen der Welt halten, „Pet Sounds“ gehört haben?

Mein Lieblingsalbum der Stones ist immer noch Aftermath. Brian Jones war noch quicklebendig und hatte Ideen. Es fühlte sich für mich so an, als wären sie in einem unglaublich interessanten kreativen Raum einer Kunstschule. Ein bisschen hippiemäßig. Aber interessant. Die Beatles hielten einfach nicht lange genug durch. Und dasselbe passierte mit den Beach Boys. Nachdem die Beach Boys Pet Sounds aufgenommen hatten, konnte man mit Brian Wilson ein Gespräch führen: „Komm schon, Brian. Warum hast du kein weiteres Pet Sounds gemacht? Was ist passiert, Mann?“ „Was tatsächlich passiert ist, ist, dass ich verdammt verrückt geworden bin, das ist passiert!“

Ich frage mich, ob Kinder, die Jimmy Page für den besten Gitarristen der Welt halten, „Pet Sounds“ gehört haben? Nicht, dass es etwas mit dem Gitarrenspiel zu tun hätte. Aber hier beginnen und enden die Mythen.

Die Unternehmen hinter den Beatles und Led Zeppelin und vielen dieser anderen Bands arbeiten sehr hart daran, die Marken mit Biopics, Dokumentationen und Museumsausstellungen am Leben zu erhalten … Sie arbeiten immer daran, die Flamme am Brennen zu halten. Du scheinst daran weniger interessiert zu sein.

Ich frage mich jedoch, ob es darum geht, die Marken auszubeuten. Das sieht man sicherlich beim ABBA-Avatar-Musical, ob es da noch etwas mehr herauszuholen gibt. Und in letzter Zeit wurde ich ein paar Mal gefragt, warum das so ist. Ich verbringe so viel Zeit damit, darüber zu reden. Und mich darauf zu konzentrieren und zu versuchen, mehr aus Dingen in meiner Karriere herauszuholen, die ich für vernachlässigt halte.

Ich habe mein Solo-Deal-Material an Universal verkauft. Und sie kassieren nur ab

Denn wenn man älter wird, fällt es einem schwerer, neue, brillante Ideen zu entwickeln. Und so denke ich, nun, ich habe bereits einige brillante Ideen, die ich mir mit 25 ausgedacht habe. Und die vernachlässigt wurden. Ich denke so viel über den Erfolg von Quadrophenia nach. Zum Beispiel, dass es um eine Ära geht, die soziologisch sehr, sehr interessant ist. Haben Sie schon von dieser neuen Fernsehserie namens Adolescence gehört?

Ich höre immer wieder davon, habe sie aber noch nicht gesehen.

Meine Frau und ich haben sie uns erst gestern angesehen. Sie wurde in vier Episoden mit einer einzigen Kameraeinstellung produziert und gedreht. Es geht um einen Jungen, der in Schwierigkeiten gerät. Beim ersten Vorfall auf der Polizeiwache wird er in Gegenwart seines Vaters einer Leibesvisitation unterzogen. Und sein Vater weigert sich.

Das Interessante daran ist, dass es sich um eine Geschichte über einen Jungen handelt, der im Zeitalter der sozialen Medien in Schwierigkeiten gerät. Und dann schaut man sich die Vorläufer davon an, die weit, weit zurückreichen. Bis zu Marlon Brando und James Dean und dem sehr, sehr frühen Elvis Presley. Es sind Bilder von dem Typen in der Lederjacke, der versucht, hart auszusehen. Aber in gewisser Weise wirklich weichlich aussieht und sich auch so verhält. Diese Geschichte hat sich nicht geändert.

Ich habe ein Boot gekauft, sie kaufen einen Solo-Deal

Was sich geändert hat, ist, woran wir sie festmachen. Wo das Gespräch beginnt und endet. Was jetzt passiert, ist, dass wir Grenzen ziehen. Als ich diese Box herausbrachte … nun, das ist ein verdammter Witz. Denn ich habe diese Box nicht herausgebracht. Ich wusste bis vor etwa vier Wochen nicht einmal, dass sie herauskommen würde. Ich habe mein Solo-Deal-Material an Universal verkauft. Und sie kassieren nur ab. Sie versuchen, ihre Investition wieder hereinzuholen. Ich habe ein Boot gekauft, sie kaufen einen Solo-Deal.

The Who spielen Ende des Monats bei den Teenage Cancer Trust-Veranstaltungen in der Royal Albert Hall. Wie werden diese Shows aussehen? Wer wird in der Band sein?

Es wird eine abgespeckte Band sein. Ich, mein Bruder, ein Keyboarder, ein Bassist, Zak [Starkey] und Roger. Das war’s. Und wir wissen nicht wirklich, was wir tun. Wir beginnen am Samstag mit den Proben. Ich hoffe, dass es einfach bleibt. Wir werden sehen.

Ich habe keine Ahnung, wie es werden wird. Ich bin tatsächlich nervös. Und ich glaube, Roger ist auch nervös. Wir sind beide in unseren Achtzigern. In Rogers Fall sogar darüber hinaus. Ich werde im Mai 80. Und ich hatte gerade eine Knietransplantation. Was nichts damit zu tun hat, jung oder viril zu sein. Es hatte mit einem Unfall vor Jahren zu tun.

Solche Dinge werden mit zunehmendem Alter schwieriger. Es wird schwieriger, sich von einer Operation zu erholen. Sich von der Einnahme von viel Codein und all dem Zeug zu erholen, der damit verbundene Gehirnnebel. Wir haben also eine Liste mit Liedern. Wir sehen sie uns an und ich frage: „Welche sind die einfachen?“ Aber es ist ausverkauft. Ich könnte rausgehen und einfach ein verdammtes Kazoo spielen. Ich habe das Geld für die Wohltätigkeitsorganisation verdient.

Ich denke, was wir die Who nennen, sind nur Roger und ich

Ich hatte nie die Gelegenheit, dich solo spielen zu sehen. Abgesehen von ein paar schnellen Shows in Joe’s Pub vor Jahren. Es gibt so viele Fans wie mich, die die Who schon oft gesehen haben. Aber noch nie Songs wie „Slit Skirts“ und „The Sea Refuses No River“ von dir gehört haben. Glaubst du, dass du jemals wieder eine Solotour machen und sie spielen wirst?

Ich würde sie liebend gerne wieder singen, ja. Ich denke manchmal darüber nach. Aber ich denke, wenn ich zum Beispiel viel Zeit mit Simon Phillips verbringen würde, könnten er und ich ein großartiges Album zusammen machen. Ich würde keine alten Sachen spielen wollen. Ich würde die Tatsache nutzen wollen, dass es eine dynamische Energie zwischen uns gäbe. Die wahrscheinlich einige neue Adern aufbrechen könnte.

Ich denke, wir befinden uns in einer interessanten Zeit. Und ich denke, für die Who ist es wahrscheinlich nicht so interessant wie für einige andere Leute. Ich denke, was wir die Who nennen, sind nur Roger und ich. Und wir können E-Mails austauschen und uns zusammensetzen und uns über verschiedene politische Dinge, bei denen wir einer Meinung sind oder nicht, gegenseitig nerven. Aber Tatsache ist, dass wir dieses Vermächtnis haben. Und es ist ein Black-Swan-Vermächtnis. Das darin besteht, dass wir Glück hatten.

Ich denke, wenn ich Journalist wäre … Ich will den Job nicht, weil ich Deadlines hasse

Dass ihr diese Band, die ihr 1962 gegründet habt, auch noch mit über 80 Jahren macht, ist ziemlich bemerkenswert.

Ich habe vielleicht noch 10 Jahre als Kreativer vor mir. Also mache ich alle möglichen interessanten Dinge. Theaterprojekte, Kunstprojekte, Buchprojekte, arbeite. Ich habe in den letzten paar Jahren vier Plattenproduktionen gemacht. Ich habe gerade etwas mit meinem Freund Reg Meuross gemacht. Einen Liederzyklus über Woody Guthrie namens Fire and Dust . Ich habe ein Album mit der Bookshop-Band gemacht. Sie schreiben Lieder über Bücher. Ich habe ein Album mit einer jungen Indie-Band namens The Wild Things produziert.

Ich bin wirklich aktiv in der Musikszene und mache Sachen. Ich versuche, mich selbst zu motivieren. Ich denke, wenn ich Journalist wäre … Ich will den Job nicht, weil ich Deadlines hasse … aber wenn ich es wäre, verdammt, ich wüsste nicht, wo ich anfangen sollte.