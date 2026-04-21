Interview: Peter Hook über Chance einer New-Order-Reunion

Kaum war die Nachricht draußen, dass Joy Division/New Order endlich in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen werden, begannen die Fans zu spekulieren, was beim Induction Ceremony passieren würde. New Order haben seit 2007 nicht mehr mit Original-Bassist Peter Hook gespielt, und zwischen den beiden Lagern herrscht eisige Feindseligkeit. Es gab einen erbitterten Rechtsstreit, gegensätzliche Memoiren und spitze Seitenhiebe in der Presse. Die Rock & Roll Hall of Fame hat schon viele verfeindete Lager zusammengebracht – aber dieser Fall schien von Anfang an aussichtslos.

Eine Woche nach der Ankündigung schaltete sich Hook per Zoom mit dem ROLLING STONE zusammen, um auf die Ehrung zu reagieren, die Geschichte der Band Revue passieren zu lassen, seine bevorstehende Tour mit The Light zu besprechen – bei der er das New-Order-Album „Get Ready“ von 2001 in voller Länge spielen wird – und die Situation rund um die Hall of Fame ausführlich zu beleuchten.

Seine Gefühle sind äußerst vielschichtig, und eine Reunion wirkt wie eine Fantasie. Doch unter den richtigen Umständen will er sie nicht vollständig ausschließen.

Herzlichen Glückwunsch zu den großen Neuigkeiten.

Ja. Es war eigentlich eine ziemliche Lawine. Ich hatte natürlich keine Ahnung, wie es sich anfühlen würde, wenn wir es dann wirklich schaffen, während wir noch versucht haben reinzukommen. Ich bin ziemlich überrascht und überwältigt. Die Leute waren fantastisch.

Wer hat Ihnen die Nachricht überbracht?

Wer hat Ihnen gesagt, dass Sie aufgenommen wurden?

Das kann ich Ihnen nicht sagen.

Okay. Wie haben Sie sich in dem Moment gefühlt?

Wir haben uns drei Jahre lang beworben. Das war das dritte Mal. Aller guten Dinge sind drei. Wir – also Peter Hook and the Light – haben das von Anfang an mit vollem Einsatz vorangetrieben. Die anderen waren beim zweiten und dritten Versuch, glaube ich, etwas zögerlich. Es war ein ziemlicher Kampf bergauf, sagen wir mal so, denn auf den großen Seiten wie der Joy-Division-Facebook-Seite und der New-Order-Facebook-Seite dürfen wir nicht posten. Wir haben nur eine begrenzte Anzahl von Posts. Und weil sie es, sagen wir mal, nicht beworben haben, fehlte uns der Schwung, den wir uns gewünscht hätten.

Was bedeutet das für Sie persönlich?

Ironischerweise gibt es da einen Freund von mir namens David Sultan. Er ist Pilot bei United. Er hat seit über 20 Jahren eine Ausstellung über Joy Division und New Order in der Cleveland Hall of Fame. Er hat das von der Basis her vorangetrieben. Wir haben uns bei einem New-Order-Konzert kennengelernt, und er ist über die Jahre ein echter enger Freund geworden.

Ehrlich gesagt freue ich mich mehr für ihn als für mich. Die Hall of Fame hat ihm mitgeteilt, dass sie seine Sammlung erweitern möchten. Er ist ein leidenschaftlicher Joy-Division- und New-Order-Fan. Er hat sogar eine Joy-Division- und New-Order-Website betrieben, bevor die Band überhaupt Social Media hatte.

Freude für einen alten Freund

Wie ich kam auch er bei der Scheidung nicht gut weg, sagen wir mal so. Er hat mich bei der Scheidung bekommen. Ich war absolut begeistert für ihn, weil er seit über 20 Jahren dafür gekämpft hat. Er hat mich sogar hingebracht, und wir haben vor ein paar Jahren eine Tour durch Cleveland gemacht. Es war wunderbar, das zu sehen. Ich freue mich wirklich für ihn.

Wirklich gerechtfertigt ist das Ganze – und ich finde, Rache ist süß – durch die Tatsache, dass die Fans uns in die Rock & Roll Hall of Fame gebracht haben, während die Band, oder besser gesagt die meisten aus beiden Bands, denn da sind zwei von Joy Division und drei von New Order, einen Scheiß gegeben haben. Ich bin froh, dass die Fans gewonnen haben. Die sind ehrlich gesagt die wichtigsten Menschen überhaupt, das wird Ihnen jeder Musiker bestätigen. Alleine zu sitzen und zu spielen macht keinen Spaß. Zu sitzen und seine Musik vor einem Haufen Fans zu spielen, die sie genauso lieben wie man selbst – das ist das Größte. Ich finde eigentlich ganz gut, wie das gelaufen ist.

Wie fanden Sie es, dass Joy Division und New Order zu einer gemeinsamen Aufnahme zusammengefasst wurden? Man könnte argumentieren, dass sie als zwei eigenständige Acts separat aufgenommen werden sollten.

Ich glaube nicht, dass sie eigenständig sind. Wenn man sich „Movement“ anhört, klingt es wie ein Joy-Division-Album mit New-Order-Gesang. New Order hat sich dann erst gefunden und beschlossen, einen Sound zu entwickeln, der sich in gewisser Weise von Joy Division unterscheidet. Dabei ist die treibende Kraft hinter der Musik von Joy Division exakt dieselbe wie bei New Order. Das hat sich während der gesamten Laufzeit von New Order nie geändert. Das ist eine Tatsache.

Aber abgesehen von diesem gemeinsamen Fundament der beiden Bands ist es absolut gerechtfertigt, dass sie zusammen aufgenommen werden. Es ist offensichtlich, warum wir Joy Division aufgegeben haben. Mit Ians traurigem Tod haben wir so viel verloren. Obwohl wir das Gefühl hatten, New Order sei keine andere Band, gab es einen Unterschied – und einen großen.

Ian Curtis und das wackelige Tischbein

Selbst bevor wir uns 2007 trennten, haben wir Ian Curtis in jedem Moment vermisst. Es war wie ein Tisch mit einem wackeligen Bein. Egal wie viele Zettel man darunter schob, er war nie so stabil wie Joy Division. Aber wir haben gelernt, ohne ihn zu leben. Wir haben viel Erfolg gehabt, besonders in Amerika.

Als ich mein Buch „Substance“ schrieb, wurde mir ziemlich deutlich, dass New Order die Band der Achtziger waren. Wir haben 1980 angefangen. Wir haben 1990 mit dem England-WM-Song aufgehört. Danach war es für New Order nie mehr dasselbe. Als wir uns trennten, weil Barney mit Bad Lieutenant abgehauen ist… Nicht Bad Lieutenant. Das war das zweite Miststück. Als er mit Electronic ausgeschert ist, war es nie mehr dasselbe. Und obwohl wir wieder zusammengekommen sind und es versucht haben, war es nie mehr dasselbe.

Wir haben tolle Songs geschrieben, aber irgendwie wollte es nicht mehr klicken. Die Fans sind uns treu geblieben, was großartig war. Und selbst während die anderen als New Order auftreten, bleiben die Fans bei ihnen. Und Gott weiß warum. Ich verstehe das wirklich nicht. Es ist zum Lachen, weil sie zu mir kommen und sich über sie beschweren. Dann sage ich: „Was zum Teufel? Warum glaubt ihr das wohl? Ich bin hier und die sind da. Geht einfach nicht hin! Die Antwort lautet: Geht nicht hin. Wenn es euch nervt, geht nicht hin. Gebt ihnen nicht euer Geld.“ Es ist eine sehr merkwürdige Situation.

Ihr seid seit 20 Jahren nominierungsberechtigt. Wie Sie sagten, waren Sie die Band der Achtziger. Warum hat das so lange gedauert?

Ich schätze, man muss den richtigen Moment für die Fans abwarten. Vielleicht hoffen sie, dass wir wieder zusammenkommen. Ich weiß es nicht. Es gibt jedenfalls noch viele andere Bands, die fehlen. Aber das macht es auch gut. Das macht es interessant. „Warum sind die noch nicht drin?“ Warum wurden die Cure vor New Order aufgenommen? Da gebe ich Ihnen recht.

Irgendwie ist das ein bisschen wie das Leben. Das Leben ist frustrierend. Man bekommt nicht immer, was man will. Aber man muss es weiter versuchen. So ist das wohl.

Eine sehr englische Klasse

Es ist ein ziemlich guter Jahrgang in diesem Jahr – mit Ihnen, Oasis, Sade, Phil Collins, Iron Maiden…

Sehr englisch, oder? Das ist schon seltsam. Vielleicht war das der Grund für die Wartezeit. Wenn ich bedenke, dass Oasis ihr allererstes Konzert 1990 als Vorband meiner Band Revenge gespielt haben, denke ich: „Wow. Was für ein merkwürdiger Zufall.“

Ich erinnere mich, dass Liam bei dem Konzert auf mich zukam. Er meinte: „Wir haben unseren Namen geändert.“ Sie hießen damals The Rain Band. „Wir haben jetzt unser Kid an der Gitarre.“ Ich sagte: „Ja, klar,“ als der abgebrühte alte Profi, der ich war. Aber vielleicht – man weiß ja nie – könnte ich der nächste Bassist von Oasis werden.

Ich hoffe, Oasis kommt. Liam macht auf Twitter ständig Witze darüber.

Ich freue mich aus vielerlei Gründen sehr darauf. Und keiner der anderen Bandmitglieder ist dabei ein Grund für mich.

Glauben Sie, dass Ihre ehemaligen Bandkollegen kommen werden?

Ich habe ein paar Gerüchte gehört. Aber das ist nicht meine Sache zu sagen. Sie sind erwachsene Männer. Sie haben ein großes Umfeld hinter sich. Sie sind in der Lage, ihre eigenen Ankündigungen zu machen.

Gemeinsam am Podium?

Falls sie kommen – wären Sie bereit, für eine Nacht mit ihnen am Podium zu stehen und zu lächeln?

[Leise] Nein. Nein. Nicht nach dem, was sie mir und meiner Familie angetan haben, nein.

Sie würden nicht einmal mit ihnen am Podium stehen.

Nein. Ich stehe nicht mit ihnen zusammen. Nein.

Wie würde das funktionieren, wenn Sie alle gleichzeitig aufgenommen werden?

Das ist mir völlig egal. Mich stört das nicht. Man muss Prinzipien haben.

Ich verstehe, woher Sie kommen. Aber das könnte den Abend kompliziert machen. Kümmert Sie das?

Wir mögen komplizierte Abende, oder? Einige meiner besten Abende waren kompliziert – angefangen mit dem Sex-Pistols-Konzert [1976] bis heute. [Lacht] Mein Gott, egal. Das ist halt so eine Sache, oder?

Wenn Sie nicht mal mit ihnen am Podium stehen wollen, gibt es offensichtlich kein Szenario, in dem Sie mit ihnen spielen würden.

Nein. Keins. Nein, leider. Es ist sehr traurig, aber so ist es nun mal. Sie haben das so entschieden. Sie haben beschlossen, den Namen New Order zu übernehmen. Ich fand das falsch, und ich finde es immer noch falsch.

Angenommen, sie melden sich bei Ihnen und sagen: „Hör mal, 15 Minuten, drei Songs, wir wollen einen Waffenstillstand ausrufen und ein letztes Mal mit dir spielen“ – ist das immer noch ein Nein?

Nun, das ist etwas anderes, oder? Ich habe mit Bernard nicht gesprochen seit… Er hat nicht mal mit mir geredet. Er hat auf mich eingeredet. Das werden 15 Jahre sein. Steve und ich haben uns vor vier oder fünf Jahren gesprochen, aber das war kein freundlicher Moment. Und mit Gillian habe ich seit 15 Jahren nicht gesprochen. Also sieht es nicht gut aus, Freund. Wollen Sie wetten?

Waffenstillstand für Ian?

Auf keinen Fall. Aber meinen Sie jetzt, Sie würden es in Betracht ziehen, wenn sie auf Sie zugingen und sagten: „Lass es uns für Ian tun. Lass uns dieses Kapitel abschließen.“

Wie wir alle wissen, wenn man jemanden trifft… Ich bin sicher, es gibt jemanden in Ihrem Leben, den Sie nicht ausstehen können und den Sie schon lange nicht mehr gesehen haben. Sie denken, Sie würden ausrasten, wenn Sie ihm begegnen. Und die Chancen stehen gut, dass Sie, wenn er auf Sie zukommt und Sie umarmt, einfach [süßlich] „Ohhhhh“ machen. [Lacht] Also, woher soll ich das wissen?

Wenn Bernard um die Ecke guckt und sagt: „Hey Hooky, tut mir leid wegen dem achtjährigen Rechtsstreit, der dich sechs Jahresgehälter gekostet hat. Das tut mir wirklich leid. Wir hätten das vielleicht einfach besprechen sollen.“ Also, man weiß nie, mein Lieber. Das Leben steckt voller Überraschungen. Das könnte eine wunderschöne sein. Schließlich könnte man sich keine besseren Vorbilder wünschen als Liam und Noel.

Die haben es geschafft, sich zu versöhnen.

Vielleicht könnten Liam und Noel ja die Vermittler sein, nach denen Sie suchen. Die könnten sagen: „Okay, ihr zwei. Gebt euch die Hand und geht da rauf und spielt ‚Transmission‘, ‚Love Will Tear Us Apart‘ und ‚Blue Monday‘.“

Die Hall of Fame war schon Schauplatz von Wundern. Led Zeppelin, Cream, Yes, The Police und Talking Heads haben alle inmitten handfester Zerwürfnisse gespielt.

Ich glaube, da gab es ein paar Zerwürfnisse hinter und vor der Bühne. Blondie hatte da einen guten.

Der war heftig. Die haben sich am Podium gestritten.

Nun, wer weiß? Wir alle haben unsere Gefühle, oder? Sie kennen meine Gefühle. Die anderen bringen vielleicht eine große Tüte Cremeschnitten mit. Wir setzen uns alle hin und trinken eine gute Tasse Tee. Wer weiß, was dann passiert? [Lacht]

Weihnachtsfrieden im Schützengraben

Sogar im Ersten Weltkrieg gab es einen eintägigen Weihnachtsfrieden zwischen den Schützengräben.

Ja. Das war das berühmte Fußballspiel. Wenn sie einen Ball mitbringen wollen – nur zu. [Lacht]

Und ihre Haltung könnte sein: „Das ist für Ian. Das ist für unser Vermächtnis. Wir legen alles für diese eine Nacht beiseite.“

Da ist eine Menge schlechtes Blut unter dieser sehr großen Brücke. Die Details sind haarsträubend, und niemand kennt sie wirklich. Das ist das Seltsamste. Wenn sie darüber reden wollen, werden sie ein Interview geben, oder? Wenn sie diese Interviews sehen, die ich mache, werden sie ihre eigenen machen. Vielleicht erfahren wir es dann.

Falls sie gar nicht erst auftauchen – glauben Sie, Sie werden dann mit The Light spielen?

Ich glaube, Oasis werden mit mir spielen. Ganz sicher. Ohne jeden Zweifel, für diesen ersten Auftritt, den ich ihnen 1990 gegeben habe. Ich kann nur sagen: Von meiner Seite laufen die Vorbereitungen. Ich hoffe, sie tragen Früchte.

Das Beste daran ist, dass die Fans das trotz uns erreicht haben. Wie viele Bands kennen Sie, bei denen das so ist? Hunderte. Die hassen sich alle gegenseitig. Die arme Rock & Roll Hall of Fame gerät dabei in die Mitte. Das ist wie WWE. [Lacht]

Zum ersten Mal zusehen

Was passiert, wenn sie kommen und mit der aktuellen Besetzung spielen wollen? Würden Sie im selben Raum stehen, wenn das passiert?

Ja. Ich würde sie gerne sehen. Ich könnte ein bisschen Lachen gebrauchen.

Das wäre dann vermutlich das erste Mal, dass Sie sie live erleben.

Lustigerweise… ich verrate Ihnen mal ein kleines Geheimnis. Meine Frau und ich sahen eines Abends fern. New Order spielten „True Faith“. Oh Gott, das war verdammt nochmal erschütternd. Wir waren beide wie: „Oh Gott. Das ist schrecklich. Wie können die nur?“ Und plötzlich kam ich von den Seiten rein. Ich war das! [Lacht hysterisch] Wie kann ich urteilen? Ich kann nicht mal erkennen, wenn ich selbst mies bin. Ich hatte so gehofft, dass sie es waren, aber wir waren es tatsächlich selbst.

Warum haben Sie vor vier oder fünf Jahren mit Steve gesprochen?

Das hatte mit dem Rechtsstreit zu tun.

Am Telefon oder persönlich?

Persönlich.

Wo?

Das kann ich nicht sagen. NDA.

Wer sollte Sie aufnehmen?

Das ist eine Überraschung. Sie arbeiten noch daran. Ich hatte ein paar Treffen mit ihnen, und wir haben einige Ideen durchgespielt. Es wird interessant. Ich muss zugeben, ich hätte Billy Corgan und die Smashing Pumpkins geliebt. Ironischerweise haben sie in der gleichen Nacht ein Konzert in L.A. Sie spielen bei diesem Festival mit Morrissey. Das ist etwa zwei Stunden entfernt. Mein Sohn spielt Bass bei den Smashing Pumpkins. Es wäre so wunderbar gewesen, das möglich zu machen – aber das ist leider nicht drin. Wir arbeiten daran.

Musik, die Generationen überdauert

Ich bin sicher, sie werden jemand Großes finden.

Wie ich schon sagte: Die Fans haben das trotz unserer besten Bemühungen erreicht. Das ist das Ding – ich bin einfach froh, für all die Menschen daran teilhaben zu können, die das für uns getan haben. Als wir diese Musik schrieben, im Fall von Joy Division Ende der Siebziger – hätte ich da gedacht, dass ich 50 Jahre später in die Rock & Roll Hall of Fame einziehe? Unglaublich. Was uns dort gehalten hat, ist, dass die Musik zeitlos ist in ihrer Anziehungskraft auf Generation nach Generation.

Generation für Generation findet Trost in Ian Curtis‘ Texten und darin, wie wunderbar die Musik dazu gepasst hat. Dasselbe gilt für unsere Musik – wirklich wegweisende Klänge in unserer frühen Karriere. Das scheint Jahr für Jahr bei den Menschen anzukommen.

Wir sind nicht die Einzigen. Es gibt viele Bands, bei denen das so ist, die immer wieder neu entdeckt werden. Als ich 2010 zurückkam, dachte ich, das Publikum würde voller dicker alter Typen wie mir sein. Aber das war nicht so. Sie hatten ihre Kinder dabei. Und zehn Jahre später bringen diese Kinder ihre eigenen Kinder mit. Man schaut in ein Publikum aus Generationen von Menschen, die diese Musik lieben.

Eines der großartigen Dinge in dieser Welt, in dieser Zeit, ist, dass Eltern ihre Musik ohne jede Scheu an ihre Kinder weitergeben. Zu meiner Zeit hätte meine Mutter nie im Leben gesagt: „Hör mal rein. Sag mir, was du denkst.“ Dieses Teilen gab es einfach nicht. Meine Mutter wäre nie mit mir auf ein Festival gegangen. Sie wäre nie zu einem Konzert gegangen. Das ist heute anders. Und dieser Unterschied ist wunderschön. Eine Familie kann auf so viele verschiedene Arten eine Familie sein.

Was Ian Curtis geglaubt hat

Ich denke an all die Menschen verschiedener Generationen bei Ihren Konzerten, die Ians Worte mitsingen. Ich bin sicher, Sie denken oft: „Wenn er das sehen könnte…“

Sein größter Glaube war, dass wir überall groß werden würden. Er hat immer die Doors als Beispiel genommen. „Wir werden so groß wie die Doors! Wir werden so groß wie die Doors in Südamerika sein. Wir werden so groß wie die Doors in Amerika sein!“ Er war ein riesiger Fan. Jim Morrison war einer seiner Helden. Und immer wenn wir ins Straucheln gerieten oder von Zweifeln geplagt wurden, war es Ian, der einen am Revers packte und schüttelte. „Ihr wisst nicht, was wir hier haben! Ihr wisst nicht, was wir erreichen werden! Wir werden so groß sein!“

Er hatte absolut recht. Es ist eine verdammte Schande, dass er nicht hier ist, um es zu genießen. Aber ich glaube, immer wenn wir als The Light in ein anderes Land reisen und Joy Division spielen, denke ich: „Das ist für dich, Ian.“

Wir waren in der Mongolei. Wir waren im verdammten Island. Wir waren überall in Süd- und Nordamerika, in Australien. Wir waren als Peter Hook and the Light überall. Das war absolut fantastisch. In Mexiko waren die Fans unglaublich. Und so jung. Sie fragen immer dasselbe: „Wie war Ian Curtis?“ Und ich schaue sie an und denke: „Er war wie ihr. Er war genau wie ihr.“ Es ist seltsam, weil er in der Zeit eingefroren ist.

Wie Jim Morrison.

Warner Bros. macht eine große Collector’s-LP von Joy Division live und auf Platte. Sie heißt „The Eternal“. Ich habe ihnen gesagt: „Das Einzige, was fehlt, ist die Band. Warum bringt ihr die Band nicht dazu, etwas beizusteuern, selbst wenn es nur ein kurzes Hallo und Dankeschön ist.“ Die Band fehlt auf dieser Aufnahme vollständig.

Und ich habe ihnen gesagt: „Was wäre, wenn wir ein Bild von Ian als 70-Jährigem mit dem Rest von uns hätten?“ Das wäre etwas, um das Ganze zu vermenschlichen.

Ich glaube, das größte Problem mit unserem Zerwürfnis ist, dass man nie etwas rund um Joy Division oder New Order feiern kann. Man feiert es nicht, weil die anderen so damit beschäftigt sind, sehr schlecht New Order zu spielen, dass nichts funktioniert. Alles ist von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Deshalb ist es so, dass Leute wie die Rock & Roll Hall of Fame, obwohl sie einem diese wunderbare Ehrung verleihen, von einem wie ein ungezogener Schuljunge gegen die Knöchel getreten werden. Das ist sehr nach Schulhof.

Es wird trotzdem ein freudiger Abend werden.

Es wird großartig für euch sein. Ihr werdet dasitzen und denken: „Oh Gott. Was wird jetzt passieren?“ [Lacht]

Die entscheidende Frage

Nur zur Klarstellung, weil die Leute das wirklich genau verstehen wollen: Sie sagen, Sie wollen nicht einmal mit der Band zusammenstehen. Aber wenn sie auf Sie zugehen und einen Waffenstillstand für eine Nacht vorschlagen, würden Sie das tun?

Dafür müssten sie mehr tun als das. Sie müssten den ersten Schritt machen und versuchen, irgendeine Art von Beziehung aufzubauen. Man kann nicht einfach „Waffenstillstand für eine Nacht“ rufen nach allem, was wir durchgemacht haben. Wenn Sie wüssten, was wir durchgemacht haben, würden Sie das gar nicht erst vorschlagen. Das ist das Ding. Niemand weiß, was man durchgemacht hat. In dieser Hinsicht hat das alles eine gewisse Leichtigkeit.

Auf ein anderes Thema: Ich freue mich auf Ihre „Get Ready“-Tour mit The Light.

Die „Get Ready“-Tour ist so unglaublich gut angekommen. Es war unser meistverkauftes Album in Amerika. Das wusste ich nicht, bis mir jemand bei Warner’s sagte, dass es sich in Amerika besser verkauft hat als alle anderen, sogar besser als „Republic“ oder „Technique“. Es nach Amerika zurückzubringen ist wunderbar.

Ich muss zugeben: Weil es Barneys und mein Honeymoon-Album war… Es waren mehr oder weniger er und ich, die das Ding alleine gemacht haben. Steve und Gillian standen zu dem Zeitpunkt nicht zur Verfügung, ob emotional oder physisch. Weder das eine noch das andere. Wir zwei haben da wirklich alles gegeben. Als ich es mir angehört habe – was ich, muss ich zugeben, seit der Aufnahme nicht mehr richtig getan hatte – dachte ich: „Verdammt nochmal, wir haben wirklich gute Arbeit geleistet.“

Einen Song für ein Album aufzunehmen ist völlig anders als ihn live zu spielen. Wir haben mit The Light genau das gemacht, was New Order auch gemacht hätten. Wir kürzen es, schärfen es, machen es unmittelbarer. Und es war das bisher genussreichste, was ich gemacht habe – das hätte ich nie erwartet.

Ich habe jetzt nur noch zwei übrig. Nur noch „Sirens“ und „Lost Sirens“. Das ist aus dieser Perspektive ganz interessant. Und es waren die zwei, von denen ich dachte, ich würde sie überhaupt nicht mögen – wie auch „Republic“, das ich dann live wirklich mochte. Das war wirklich seltsam.

Wir haben diese Platte nie fertiggestellt. [Produzent] Steven Hague hat sie fertiggestellt. Sie war aus dieser Perspektive ein Zusammengesetztes. Aber es hat großen Spaß gemacht, sie zu spielen. Und „Get Ready“ zu spielen war fantastisch. Wir haben es wirklich genossen.

Und ich muss zugeben, ich weiß, wie anspruchsvoll meine Vorstellungen für unser Publikum sind, wenn ich ein Album komplett spiele. Wir haben einmal Permanent von Anfang bis Ende gespielt. Das sind 47 Tracks am Stück. Ich bin voller – wie mein Sohn sagt – beschissener Ideen. Manchmal ist es schwierig, das umzusetzen. Aber es kommt fantastisch an.

Ich freue mich jedenfalls auf die Tour. Und ich werde in L.A. bei der Hall of Fame sein. Mal sehen, was passiert.

Wirst du mein Sekundant sein, mit Eimer und Schwamm? [lacht]

Falls es jemals ein Biopic über die ganze Geschichte geben sollte, nicht nur über Joy Division, dann wäre die letzte Szene die Hall of Fame. Es wäre großartig, wenn ihr alle zusammen spielen würdet. Wir werden sehen.

Wir werden sehen. [lacht]