Iron Maiden verpassen eigene „Rock & Roll Hall of Fame“-Zeremonie

Iron Maiden werden die Aufnahmezeremonie der Rock & Roll Hall of Fame in diesem Herbst verpassen, wie ihr Manager bestätigt hat – weil sie genau das tun werden, was sie überhaupt erst Hall-of-Fame-würdig gemacht hat: live spielen. Die Band hat im November Konzerttermine in Australien und denkt nicht im Traum daran, ihre Fans zu enttäuschen.

„Wie die aufmerksamsten Beobachter bereits bemerkt haben, wird die Band rund um den November-Termin der Aufnahmezeremonie der Rock and Roll Hall of Fame in Los Angeles auf Tour in Australien sein“, erklärte Manager Rod Smallwood am Donnerstag in einem Statement. „Bei der Annahme hat Iron Maiden gegenüber der R&R HoF unmissverständlich klargemacht, dass die Fans immer an erster Stelle stehen und die Shows selbstverständlich stattfinden werden.“

Die Aufnahmezeremonie der Hall of Fame findet am 14. November in Los Angeles statt – genau zwischen Maidens Auftritten in Sydney und Melbourne. Die Band ist seit 2005 für die Aufnahme qualifiziert.

Wer könnte trotzdem erscheinen?

Obwohl die sechs tourenden Bandmitglieder zu diesem Zeitpunkt auf der anderen Seite der Welt sein werden, könnten immerhin drei ehemalige Maiden-Mitglieder auftauchen. Drummer Nicko McBrain, der 1982 zur Band stieß und 2024 vom Tourneeleben zurücktrat, dürfte verfügbar sein. Ebenso scheint Gitarrist Dennis Stratton, der nur auf dem selbstbetitelten Debütalbum von 1980 zu hören war, keinen anderweitigen Verpflichtungen nachzugehen – genauso wie Sänger Blaze Bayley, der als Frontmann auf „The X Factor“ (1995) und „Virtual XI“ (1998) zu erleben war.

Ein Sprecher von Iron Maiden antwortete nicht sofort auf die Anfrage des ROLLING STONE, ob McBrain an der Zeremonie teilnehmen werde. Auch die Vertreter von Bayley und Stratton meldeten sich nicht zurück.

„Ich wache auf … und finde jede Menge Nachrichten, die mir zur Aufnahme in die RNRHOF gratulieren“, schrieb Stratton auf seiner Website, nachdem bekannt geworden war, dass er zu den aufgenommenen Mitgliedern zählt. „Ich möchte nur sagen, dass ich sehr stolz und geehrt bin, Teil dieser fantastischen Band zu sein. Ich hoffe nur, dass ich irgendetwas bekomme, das ich an die Wand hängen kann, um mich an diese großartige Leistung zu erinnern.“

Smallwood dankt, Dickinson wettert

Obwohl die Band der Rock Hall gegenüber in der Vergangenheit eher abweisend war, veröffentlichte Smallwood am Montag nach Bekanntgabe der Aufnahme ein Statement, in dem er der Institution dankte. „Wir möchten der Rock & Roll Hall of Fame dafür danken, dass sie uns – und frühere Mitglieder, die alle Teil unserer Geschichte waren – in die Aufnahmeliste 2026 aufgenommen hat“, sagte er. „Iron Maiden war immer vor allem anderen die Beziehung zu unseren Fans – einschließlich Auszeichnungen und Anerkennungen der Branche. Aber das gesagt: Es ist natürlich schön, auch für Leistungen innerhalb der Musikindustrie anerkannt und geehrt zu werden!“

Frontmann Bruce Dickinson fand bei einer Spoken-Word-Show im Jahr 2018 deutlich weniger freundliche Worte für die Institution. „Ich halte die Rock & Roll Hall of Fame ehrlich gesagt für kompletten und totalen Schwachsinn“, sagte er. „Sie wird von einem Haufen selbstgerechter Amis betrieben, die Rock & Roll nicht erkennen würden, selbst wenn er ihnen ins Gesicht schlägt. Die sollen aufhören, Prozac zu schlucken, und anfangen, verdammtes Bier zu trinken.“

Im Jahr 2019 sagte Bassist und Gründungsmitglied Steve Harris dem ROLLING STONE, dass es ihn nicht störe, damals noch nicht aufgenommen worden zu sein. „Es macht mir nichts aus, nicht in solchen Dingen vertreten zu sein“, erklärte er. „Ich denke nicht an solche Dinge. Es ist sehr schön, wenn einem Leute Auszeichnungen oder Anerkennungen geben, aber wir sind nicht wegen solcher Dinge ins Musikgeschäft gegangen. Ich werde sicher keinen Schlaf verlieren, wenn wir keine Auszeichnung bekommen – nicht nur diese eine, sondern irgendeine. Ich glaube nicht, dass wir unbedingt das eine oder andere verdienen. Mit dem, was wir tun, ist alles, was dabei herauskommt, großartig. Und was nicht herauskommt, ist genauso großartig.“