Die Hall of Fame hat bei Joy Division/New Order endlich alles richtig gemacht

Up, down, turn around, please don’t let me hit the ground. Heute ist ein Tag zum Feiern für alle Fans von Joy Division und New Order – nach jahrzehntelanger Ignoranz werden sie endlich in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen.

Selbst wenn man sie als zwei eigenständige Bands betrachtet, sind beide lächerlich überqualifiziert für die Hall – zwei der innovativsten und einflussreichsten Bands der vergangenen 50 Jahre. Als kombinierte Nominierung auf einem der schwächsten Stimmzettel der Geschichte wurden sie trotzdem übergangen. Es sah nach einem hoffnungslosen Fall aus.

Das hier ist also ein großer Sieg für die Hall, die Joy Division und New Order weit mehr braucht als diese Bands die Hall brauchen. Jahrelang waren sie die peinlichste Auslassung der Institution. Es ist ein ermutigendes Zeichen, dass die Wähler vielleicht bereit sind, die langjährige Feindseligkeit gegenüber dem Rock der Achtziger und Neunziger aufzugeben. Man könnte es sogar als freudiges Ereignis bezeichnen – wäre das nicht ein Sakrileg für die Band, die uns „Disorder“, „Isolation“, „Wilderness“ und „Love Will Tear Us Apart“ geschenkt hat.

Vom Punk zum Dance-Floor

Joy Division existierte nur wenige Jahre, entstanden aus der Punkexplosion der späten Siebziger, mit zwei grandiosen Alben, „Unknown Pleasures“ und „Closer“, sowie einer Reihe von Singles wie „Transmission“ und „Atmosphere“. Sie definierten einen neuen Stil des Industrial Doom und spiegelten die ausgebombte urbane Trostlosigkeit ihrer nordenglischen Heimatstadt Manchester wider. Tragischerweise starb Sänger Ian Curtis im Mai 1980, am Vorabend ihrer ersten US-Tournee. Die anderen drei spielten einfach weiter, weil sie keine Ahnung hatten, was sie sonst tun sollten – sie formierten sich als New Order neu, weigerten sich aber, Joy-Division-Material anzufassen.

Gitarrist Bernard Sumner übernahm als neuer Sänger, da niemand sonst den Job wollte. „Ich hatte das Gefühl, ich kann nicht gleichzeitig singen und Gitarre spielen“, schrieb er in seinem Memoir „Chapter and Verse“. „Eigentlich konnte ich schlicht und ergreifend nicht singen.“ (Barney untertreibt da keineswegs.) Sie holten Gillian Gilbert, die Freundin des Schlagzeugers, an den Synthesizer, während sie begannen, mit den elektronischen Sounds zu experimentieren, die sie in schäbigen New Yorker Clubs in späten Nächten gehört hatten.

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New Orders Durchbruch war die Single „Temptation“ von 1982 – neun Minuten zitternde Post-Punk-Disco-Adrenalin, Goth-Düsternis und Dancefloor-Ekstase in einem. Fast wie aus Versehen explodierte das Ding auf echten Tanzflächen und mündete in Club-Klassiker wie „Blue Monday“, „Confusion“, „Bizarre Love Triangle“ und „True Faith“ sowie in Alben wie „Brotherhood“ (das diesen Herbst 40 wird). Die gesamte Geschichte der Popmusik ist in der Entwicklung dieser Band verdichtet – von schüchternen Jungs, die auf den Boden starren, zu beatbox-verrückten Partymenschen.

Wie allgemein bekannt ist, spaltete sich New Order schließlich in zwei Fraktionen erbitterter Feinde auf. Sumner, Gilbert und Schlagzeuger Stephen Morris machen weiter, während Bassist Peter Hook ausstieg und seine eigene starke Live-Band gründete – The Light –, die exakt dasselbe Repertoire auf konkurrierenden Tourneen spielt. Barney und Hooky haben beide exzellente Memoiren verfasst, in denen sie ausführlich beschreiben, wie sehr sie sich gegenseitig verabscheuen, und Kleinlichkeiten wie Verstärker aufeinanderstapeln. Man stelle sich vor, diese beiden teilen dasselbe Podium: Im Vergleich zu diesen beiden sind die Gallagher-Brüder ein einziges Kuschelkonzert.

Einfluss über alle Generationen

Der Einfluss beider Bands zieht sich tief durch die gesamte Musikwelt, quer durch alle Generationen und Genres. Olivia Rodrigo schwärmte gerade von ihnen im Podcast „Music Makes Us“ der Rock & Roll Hall of Fame mit Kathleen Hanna. Auf die Frage, was sie zuletzt gehört habe, antwortete sie: „Ich tauche gerade tiefer in die Diskografie der Cure ein, und auch in die ihrer Zeitgenossen wie New Order und Joy Division.“ Kein Wunder, dass ihr kommendes Album den Ian-würdigen Titel „You Seem Pretty Sad for a Girl In Love“ trägt, der klingt wie eine Zeile aus „She’s Lost Control“. Wird „Drop Dead“ ihre Antwort auf „Dead Souls“?

In Achtziger-Kategorien ausgedrückt: New Order sind die erste Band vom Soundtrack aus „Pretty in Pink“, die es in die Hall schafft – ein massiver Generationenwechsel. Das kann nur Gutes bedeuten für die Psychedelic Furs, Echo and the Bunnymen, INXS (dieses Jahr nominiert, aber vielleicht beim nächsten Mal) und Orchestral Manoeuvres in the Dark, die alle meine Stimme haben.

Doch die Manchesterer Death-Disco-Könige sind Teil eines glänzenden Hall-of-Fame-Jahrgangs. Die Wähler haben es diesmal tadellos gemacht: Wu-Tang Clan, Luther Vandross (beide Erstnominierte, so verrückt das klingt), Oasis, Sade, Iron Maiden, Phil Collins und Billy Idol. Alle, für die ich gestimmt habe, sind reingekommen – das ist definitiv das erste Mal. Dazu gibt es eine edle Auswahl an Early Influences: Celia Cruz, Fela Kuti, Queen Latifah, MC Lyte und Gram Parsons. Musical-Excellence-Ehrungen gehen an die Produzenten Jimmy Miller (der die besten Stones-Alben gemacht hat), Arif Mardin (der es allein schon für Scritti Polittis „Cupid & Psyche ’85“ verdient) und Rick Rubin (natürlich), sowie an die Philly-Soul-Songwriterin Linda Creed (die uns „You Make Me Feel Brand New“ schenkte – Sache erledigt). Ebenfalls aufgenommen: Ed Sullivan – was brillant ist, wenn man bedenkt, dass er Elvis nur von der Hüfte aufwärts zeigen ließ. Es wäre Mr. Sullivans schlimmster Albtraum, als Freund des Rock & Roll in Erinnerung zu bleiben, was er widerwillig war.

Ein Wendepunkt für die Hall

Es fühlt sich wie ein Wendepunkt für die Hall an. Es gibt Anlass zur Hoffnung nach dem Debakel des vergangenen Jahres. Der Stimmzettel von 2025 war der absolute Tiefpunkt des Nominierungskomitees, der schlampigste aller Zeiten, vollgestopft mit Überbleibseln aus der zweiten Reihe der Sechziger und Siebziger. (Und noch immer keine Monkees, verdammt nochmal – das muss sich ändern.) Die Wähler konnten mit einem so lahmen Angebot nicht viel anfangen. Dieses Jahr fühlt sich so anders an, dass man wieder Hoffnung schöpfen kann – auch wenn man sich vollkommen bewusst ist, dass die Hall, wie die Liebe, uns wieder auseinandertreiben wird.

Dabei sollte man nicht vergessen: Der eigentliche Zweck der Hall of Fame ist es, uns zum Streiten zu bringen. Dafür ist sie gemacht – Menschen in Rage zu versetzen ist ein Feature der Hall, kein Bug. Sie begann 1986 mit der Aufnahme von Künstlern, als es bereits Hunderte würdiger Kandidaten gab, aber jedes Jahr werden nur eine Handvoll aufgenommen, weil die Veranstaltung ein Abendessen ist und es deshalb eine harte Obergrenze gibt, wie viele Menschen man einladen kann, bevor das Dinner bis zum Frühstück dauert. Es ist also ein garantierter Streitauslöser und wird es immer bleiben – dafür ist er da. Für alle Fans ist das Streiten über Popmusik ein Teil der Liebe zu ihr, und deshalb schäumen so viele ansonsten vernünftige Erwachsene bei der Hall vor Begeisterung.

Doch jahrelang hatte die Hall eine merkwürdige Phobie gegenüber Musik nach 1980, es sei denn, sie war mehrfach Platin. Rockbands aus dieser Ära galten als Tabu, besonders die verbotene Zone des englischen New Wave. The Cure wurden 2019 endlich aufgenommen, bald gefolgt von Depeche Mode und Duran Duran. Trotzdem hat die Hall den Rock der Achtziger und Neunziger weiter auf Abstand gehalten. Paradebeispiel: Die B-52s wurden noch nie nominiert, kein einziges Mal. Entschuldigung, aber in welchem privaten Idaho sind die B-52s kein allgemein geliebtes Popphänomen? Für eine Karriere mit solcher Langlebigkeit, Wirkung und Innovationskraft, die seit fast 50 Jahren noch immer diesen Mess tanzt, ist das ein riesiges Loch im rostigen Blechdach der Hall. Dasselbe gilt für die Pixies, eine der einflussreichsten Bands aus dem amerikanischen Underground, die Nirvana und alles, was folgte, inspirierten. Nie nominiert. The Replacements? Hüsker Dü? Sonic Youth? Nie nominiert. The Smiths? Einmal nominiert, seitdem ignoriert. (Was zweifellos genau das ist, was wir Smiths-Fans wollen. Nennt uns morbide, nennt uns blass.)

Die vergessenen Neunziger

Die Neunziger waren das Jahrzehnt, in dem Rockbands auf dem absoluten Höhepunkt ihrer Popularität, kulturellen Relevanz, kommerziellen Stärke und musikalischen Vitalität standen. Und doch ist es das Jahrzehnt, das die Hall am aggressivsten ignoriert hat. Die Smashing Pumpkins, immerhin die größte Rockband der Ära? Nie nominiert. Alanis Morissette, Fiona Apple, Hole, the Cranberries, No Doubt – alle weltberühmt, alle seit Jahren berechtigt, keine einzige nominiert. Wohlgemerkt, ich rede hier nicht einmal von meinen Indie-Lieblingen. (Haben Sie eine Ahnung, wie schmerzhaft es für einen Pavement-Besessenen ist, sich für die Pumpkins einzusetzen? Sie denken, das ist einfach, aber da liegen Sie falsch.)

Phish gewann letztes Jahr die Fan-Abstimmung – und zwar haushoch. Alle erwarteten, dass sie gesetzt seien, doch dieses Jahr wurden sie auf mysteriöse Weise vom Stimmzettel gestrichen. Mit den diesjährigen Nominierten warf die Hall eine zufällige Auswahl von Pop-Acts der 2000er in den Mix – aber sie kann nicht einfach weiter über die Generation X hinwegscrollen. Jedes Jahr, in dem die Hall die Neunziger ignoriert, ist wie Regen am Hochzeitstag.

Deshalb fühlt sich der diesjährige Jahrgang wie ein echter historischer Wendepunkt an. Statt der üblichen Sechziger-/Siebziger-Resteverwertung ist es ein ganzer Jahrgang voller Legenden nach 1980. Und das wurde auch Zeit.

Ein Jahrgang voller Legenden

Joy Division/New Order sind die Spitze eines sehr coolen Eisbergs. Der Wu-Tang Clan – ich würde für jeden einzeln stimmen, auch wenn es ein Dutzend Stimmzettel bräuchte. Luther Vandross schwebte schließlich beim ersten Anlauf hinein, ein Gigant der amerikanischen Musik und eine solche Legende, dass Cher ihm dieses Jahr versehentlich einen Grammy überreichte. Iron Maiden, die endlich Eddie an der Metallsperre der Hall vorbeischmuggeln. Oasis, die es dank ihrer charmanten Persönlichkeiten endlich geschafft haben.

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Ich habe so oft für Sade gestimmt, dass es eine echte Genugtuung ist, sie endlich aufgenommen zu sehen – mit ihrer einzigartigen Karriere als New-Romantic-Sensation, die in der Post-Bowie-Londoner New-Wave-Szene begann und dann das heikle Kunststück vollbrachte, in den amerikanischen R&B überzuwechseln, ohne ihren Sound auch nur im Geringsten zu verändern. Billy Idol ist ein ewiger Sleaze-Liebling, der die New Yorker Luftreinhaltungskampagne mit dem Slogan „Billy Never Idles“ anführte und den ROLLING STONE dazu brachte, ihn „die Greta Thunberg der Parkverstöße“ zu nennen.

Was Phil Collins betrifft: Er verdient es allein schon für dieses perfekte „In the Air Tonight“-Solo – ba-doom, ba-doom, ba-doom, ba-doom-boom-boom – das witzigste Schlagzeugsolo, das jeder mitsingen kann. Ehrlich gesagt bin ich aber noch größerer Fan des Acht-Schläge-Solos in „Against All Odds“ – boom-BAP-boom, ba-da-DOOM-ba-doom – aber wozu streiten?

Hoffnung für die Zukunft

Kein Zweifel – das ist ein Moment, der sich wie eine hoffnungsvolle neue Richtung für die Hall of Fame anfühlt. Weder Joy Division noch New Order waren je eine Band, die Optimismus befeuert, aber die Versuchung lockt trotzdem. Nach Jahren als umstrittenste Auslassung der Hall, die symbolisch für eine ganze abgeriegelte Ära steht, sind es gute Nachrichten, dass die geliebten Manchesterer Miesepeter endlich aufgenommen werden. Jetzt können wir alle weitermachen und stattdessen über Scritti Politti, Haysi Fantayzee oder Kajagoogoo streiten. Aber machen Sie sich nichts vor – wir werden alle weiter über die Hall of Fame streiten. Genau dafür brauchen wir sie.