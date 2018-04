Iron Maiden: „Aces High“ per Handfurz gecovert

Diese Fürze klingen so, als wären sie echt, oder zumindest mit einem Effektgerät gemacht – aber sie sind Handfürze. Solche, wie man sie selbst als Kind gemacht hat: Handflächen aneinanderdrücken, ein- und auskehrende Luft regulieren.

YouTuber „State of the Fart“ hat in der Vergangenheit schon mit anderer Pupserei („Africa“ von Toto) beeindruckt, nun hat er seinem Gesamtwerk ein Cover des Iron-Maiden-Stücks „Aces High“ hinzugefügt, wie „Loudwire“ aufgefallen ist.

„State of the Fart“ kündigt seine Fassung als „hart umzusetzen“ an, meistert die Sache aber ganz gut. Hier sind beide Stücke, Original und Furz, im Vergleich:

https://youtu.be/eI-rmc-REAU Video can’t be loaded: Iron Maiden – Aces High THE FART ALONG (https://youtu.be/eI-rmc-REAU)