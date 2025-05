Ist das Internet zu hart zu Katy Perry?

Die Kritik an Katy Perry hat sich in den letzten Wochen immer weiter verschärft. Seit sie Anfang des Monats als eine von sechs Frauen mit Blue Origin ins All gereist ist, steht die Sängerin am Pranger. Die Leute kritisieren sie für die Reise, die Art und Weise, wie sie damit für ihre „Lifetimes Tour “geworben hat, und ihre Bühnenpräsenz beim Start der ersten Shows letzte Woche.

Weltraumflug mit Blue Origin sorgt für Aufsehen

Die Berichterstattung über ihre Beteiligung an Blue Origin hat die Anti-Katy-Perry-Stimmung, die bereits Monate zuvor mit der Veröffentlichung ihres Albums „ 143 “ begonnen hatte, nur noch verschärft. Das Album erhielt gnadenlose Kritiken von Fans und Kritikern gleichermaßen. Und einige verurteilten sie dafür, dass sie wieder Kontakt zu Dr. Luke aufgenommen hatte. Er ist der in Ungnade gefallenen Produzent hinter einigen von Perrys größten Hits und wurde von einer Popkollegin wegen sexuellen Missbrauchs angeklagt. Die Feindseligkeiten durchliefen die typischen Phasen des Internets. Einige Fan-Mobs griffen berechtigte Kritik auf und nutzten die Gelegenheit, um online ihre Verachtung und Gemeinheit zu verbreiten. „Warum ist Katy Perry nicht im Weltraum gestorben, wie es eigentlich vorgesehen war?“, lautet ein Tweet, der den Ton vieler anderer Tweets widerspiegelt.

Fans reagieren empört: Kritik an Promo, Show und Songauswahl

Katy Perrys kultureller Wert befindet sich derzeit auf einem Tiefpunkt. Und sie hat eindeutig mit dem Hass zu kämpfen. Sie formulierte es in einer Nachricht an ihre Fans am Dienstag: „Ich habe viel daran gearbeitet, herauszufinden, wer ich bin. Was real ist und was mir wichtig ist. Das Internet ist eine Müllhalde für Verwirrte und Unheilbare. Real ist, jeden Abend eure Gesichter zu sehen, gemeinsam zu singen, eure Nachrichten zu lesen und eure Wärme zu spüren.“

Die Lifetimes Tour: Camp, Storytelling und popkulturelle Rebellion

Inmitten der Turbulenzen startete Perry ihre Lifetimes Tour. Eine von Videospielen inspirierte Suche nach „Herz“ und Liebe. Die aufwendige Show sorgte in der vergangenen Woche bei ihren Konzerten in Mexiko für mehrere Standing Ovations. Die Lifetimes Tour ist ein Erlebnis mit akrobatischen Saltos, fliegenden Requisiten und Perry im Mittelpunkt der Handlung. Und sie erinnert daran, was für eine Popstar sie schon immer war. Campy, albern, übertrieben.

Von Videospiel inspiriert: Story, KI-Gegner und Schmetterlingssymbolik

Während der Show am vergangenen Samstag in Mexiko-Stadt spielte Perry KP143. Eine Videospielfigur, die auf einer Mission ist, einen imaginären Planeten zu retten. Die Welt, in der sie lebt, wird von maschinellen Bösewichten – man denke an KI – bedroht, die Schmetterlinge, Symbole für weibliche Energie und Kraft, gefangen genommen haben und sie für ihre bösen Taten missbrauchen. Auf ihrer videospielartigen Mission fliegt Perry à la Pink durch die Luft. Rockt zu Klassikern von One of the Boys und liefert schließlich eine übertriebene Performance, die ganz im Stil ihrer bisherigen Karriere ist.

Akrobatik, Hits und Fan-Interaktion als Show-Highlights

Während ihres gesamten Sets interpretiert die Sängerin ihre größten Hits wie „Teenage Dream“ und „Hot n Cold“ neu. Und verwandelt sie in choreografierte Performances, die genau dem entsprechen, was Popfans von ihren Lieblingssängerinnen erwarten. Von männlichen Künstlern wird selten erwartet, dass sie sich während ihrer Shows mit intensiven Choreografien und Storytelling beschäftigen. Perry wächst während ihrer zweistündigen Show über sich hinaus und interagiert ständig mit dem Publikum, von dem viele in Outfits erscheinen, die von ihren verschiedenen Album-Epochen inspiriert sind.

Authentizität vs. Kitsch: Katy Perry bleibt sich treu

In einer Zeit, in der Künstler eine distanzierte Beziehung zu ihren Fans pflegen und über Community-Textnachrichten und kuratierte Instagram-Kanäle kommunizieren, holt Perry ihre Fans jeden Abend auf die Bühne. Und lässt sie in einem „Choose Your Own Adventure“-Teil ihrer Show einen Song auswählen, den sie spielen soll.

Online verspottet, live gefeiert: Die Kraft der Bühnenperformance

Im Internet machten sich einige Kritiker über Perry lustig, nachdem Clips kursierten , in denen sie während „E.T.“ mit einem lichtschwertähnlichen Stab gegen Kreaturen kämpfte. Sie bezeichneten diesen Moment als peinlich und unbeholfen. Aber live wirken die Kampfszenen ganz natürlich als Teil einer Choreografie, die auf den Rhythmus der Musik abgestimmt ist und die Handlung ihres Videospiels vorantreibt. Die leicht übertriebenen Bewegungen sind beabsichtigt – schließlich spielt sie eine halb robotische Figur.

Von Zuckerwatte bis Raketenhand: Perrys Pop-Erbe lebt weiter

Die kitschigen Possen, die online verspottet wurden – darunter eine Tanzpause mitten in der Performance , die viral ging – waren von Anfang an ein zentraler Bestandteil von Perrys Persönlichkeit. Schließlich ist sie die Popstar, die Feuerwerk und Schlagsahne aus ihren Brüsten schießen ließ, während ihres Play-Residency-Programms mit einem sprechenden Stück Kot stritt und für ein Albumcover auf einer echten, essbaren Zuckerwatte posierte.

Perrys Version von Theatralik machte sie in ihrer Blütezeit zum Star. Warum kommen diese Instinkte jetzt nicht mehr so gut an? Vielleicht hat sich die Poplandschaft verändert. Und begrüßt nun eher neue Künstler, die dafür bekannt sind, ihre Verletzlichkeit zu zeigen, anstatt sich in Kitsch zu ergehen. Aber Perrys maximalistischer Ansatz spiegelt ihre Hingabe an die Welt, die sie zu einer Pop-Ikone gemacht hat. Und hat eine neue Generation von Stars wie Chappell Roan und Olivia Rodrigo inspiriert. Es ist schwer, ihr das nicht anzurechnen.

Die Debatte um KI, Sexismus und Doppelmoral im Pop

Es gab einige Kontroversen über die Verwendung von KI-generierten Bildern während des Songs „Lifetimes“. Dies ist zwar ein allgemeines Problem, das Künstler aller Genres betrifft. Aber es löste eine berechtigte Diskussion darüber aus, wie Kunst menschlich bleiben kann. Für eine Produktion, in der es um den Kampf gegen nicht-menschliche Bösewichte geht, wirkte die Verwendung von künstlich wirkenden Bildern seltsam ironisch. Bei der Show am Montagabend in Monterrey (nach nur drei Shows) hatte Perry diese Bilder jedoch durch Aufnahmen ihres ausverkauften Publikums ersetzt. Was beweist, dass jemand in ihrem Team auf das Feedback hört und das Erlebnis optimiert.

Katy Perry als Projektionsfläche: Erwartungen und öffentliche Wahrnehmung

Trotz all der Kraft, die sie während ihres Konzerts ausstrahlt, und trotz ihrer spektakulären, von Maschinen inspirierten Outfits auf der Bühne ist Katy Perry, der Popstar, immer noch ein Mensch. Die Verletzlichkeit der Sängerin zeigte sich am vergangenen Freitag während der zweiten Show der Tournee, als sie den Text zu „Pearl“, einem Song aus ihrem Album „Teenage Dream“, sang. „She used to rule the world / Can’t believe she’s become a shell of herself“ (Sie hat einst die Welt regiert / Ich kann nicht glauben, dass sie nur noch eine Hülle ihrer selbst ist).

Während sie den Text sang, liefen ihr Tränen über das Gesicht. „Ich bin auf einer menschlichen Reise und spiele das Spiel des Lebens vor einem großen Publikum, und manchmal falle ich hin. Aber … ich stehe wieder auf und mache weiter und spiele weiter, und irgendwie schaue ich trotz meiner zerschlagenen und verletzten Abenteuer immer weiter zum Licht“, schrieb sie am Dienstag in einer Nachricht an ihre Fans. Es ist die Frage, ob ein Teil des Hasses – darunter Kommentare zu ihrem Alter und ihrem Aussehen und sogar Angriffe auf ihre 4-jährige Tochter – zu weit gegangen ist.

„I Will Always Rise“: Katy Perry trotzt dem Gegenwind

Der Hass, den Perry erfährt, spiegelt oft die schlimmsten Seiten des Internets wider. Einen Ort, an dem Nuancen zugunsten schneller Urteile ignoriert werden. Es ist zu einfach, Perrys Berühmtheit zu vereinfachen. Und sich über sie lustig zu machen, ohne den Umfang ihrer Karriere anzuerkennen. (Sogar die Burgerkette Wendy’s hat sich daran beteiligt.) Es gibt auch einige eindeutige Doppelmoral. Im Jahr 2021, als die Welt gerade erst begann, sich von einer Pandemie zu erholen, wurde William Shatner aus „Star Trek“ für eine ähnliche, von Jeff Bezos finanzierte Reise gelobt .

Ein Teil der Frustration über den Weltraumstart scheint eher auf Bezos und die mit Trump befreundeten Tech-Milliardäre gerichtet zu sein als auf einige der Frauen, die an der Reise teilgenommen haben. Lily Allen hat es am besten ausgedrückt , als sie sich für ihre Kritik an Perrys Weltraumreise entschuldigte: „Es war meine eigene verinnerlichte Frauenfeindlichkeit. Es war einfach völlig unnötig, mich auf sie zu stürzen.“ Auch das Internet sollte sich Gedanken machen.

Was Dr. Luke angeht, ist es fair, einen Popstar dafür verantwortlich zu machen, mit wem er sich umgibt. Dennoch ist es eine Tatsache, dass keiner von Katy Perrys Zeitgenossen – darunter Lil Durk, Kim Petras und Doja Cat – auch nur annähernd so viel Gegenwind für ihre wiederholte Zusammenarbeit mit dem Produzenten bekommen hat.

Letzte Shows in Mexiko und stilles Statement bei Lady Gaga

Trotz aller Negativität liefert Perry eine auffallend unterhaltsame zweistündige Show, die nächste Woche in den USA zu sehen sein wird. Während der gesamten „Lifetimes Tour“ gibt es Momente, die auf Perrys aktuelle Situation anspielen. Zu Beginn blinkt der Schriftzug „must touch grass“ auf einer Leinwand, während ihre Tänzer mit Virtual-Reality-Brillen im Rhythmus von „Chained to the Rhythm“ auf imaginäre Bildschirme wischen und damit auf die Angriffe von Internetnutzern anspielen. „Are we crazy? / Living our lives through a lens?“ singt Perry. Gegen Ende der Show, als sie kurz davor steht, den virtuellen Bösewicht von KP143 zu besiegen, feuert sie mit ihrer Raketenhand Pyrotechnik auf die Figur auf dem Bildschirm und ändert den Text ihres kraftvollen Songs „Rise“ und verkündet: „I will always rise“ (Ich werde immer wieder aufstehen).

Bevor sie ihre Mexiko-Tournee beendete, besuchte Perry Lady Gagas Show „Viva La Mayhem“ und postete einen Clip , in dem Gaga singt: „Du liebst es, mich zu hassen / Ich bin die perfekte Berühmtheit“. Eine pointierte Textzeile, die Perrys aktuelle Situation zu spiegeln scheint. Der Post wirkte wie eine stille Anerkennung der Kritik, der Perry ausgesetzt ist, und eine Erinnerung daran, dass in der Popwelt die Perfektion, die die Menschen von ihren Stars erwarten, immer unerreichbar ist.

Perry hat zumindest eine klare Haltung. „Wenn die Online-Welt versucht, mich zu einer menschlichen Piñata zu machen, nehme ich das mit Anmut hin und sende ihnen Liebe.“