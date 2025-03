Katy Perry wird (endlich) ins Weltall geschossen

Das ist es also, worauf Katy Perry hinarbeitet . Am 14. April, etwas mehr als ein halbes Jahr nach der Veröffentlichung ihres weltweit geplanten Albums „143“, wird der Popstar die Erde verlassen. Um freundlichere außerirdische Musikkritiker zu finden. Katy Perry wird zu den Passagieren des Raumschiffs New Shepard von Jeff Bezos‘ Weltraumtourismusunternehmen Blue Origin gehören.

Zu den anderen Reisenden gehören die Rundfunkjournalistin Gayle King. Die Aktivistin Amanda Nguyen. Filmproduzentin Kerianne Flynn. Unterhaltungsreporterin (und Verlobte von Bezos) Lauren Sánchez. Und, zufällig, die Luft- und Raumfahrtingenieurin Aisha Bowe, die zuvor bei der NASA gearbeitet hat. Der Start wird am „Launch Site One“ in West-Texas stattfinden. Blue Origin berichtet, dass das Startfenster um 8:30 Uhr CT geöffnet wird.

Der Flug wird der 31. insgesamt und der 11. suborbitale Flug der New Shepard mit Menschen an Bord sein. Das Unternehmen hat bisher 52 Menschen über die Kármán-Linie in 330.000 Fuß Höhe gebracht, die von der Fédération Aéronautique Internationale als Grenze zum Weltraum definiert wird. Es wird der erste rein weibliche Weltraumflug sein, seit die Kosmonautin Valentina Tereshkova 1963 bei einem Alleinflug in den Himmel aufstieg. Und die erste Frau im Weltraum war.

Erste rein weibliche Crew im Weltall

„Wenn du mir gesagt hättest, dass ich Teil der ersten rein weiblichen Crew im Weltraum sein würde, hätte ich dir geglaubt“, schrieb Perry letzten Monat auf Instagram . „Ich bin mehr denn je motiviert, meiner Tochter ein Vorbild dafür zu sein, dass Frauen den Weltraum erobern sollten. Deshalb ist diese Gelegenheit so unglaublich. Damit ich allen Jüngsten und Verletzlichsten unter uns zeigen kann, dass sie nach den Sternen greifen können. Im wörtlichen und im übertragenen Sinne. Ich fühle mich geehrt, zu dieser vielfältigen Gruppe himmlischer Schwestern zu gehören.“