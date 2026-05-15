Jack Antonoff bezeichnet KI-Musikschaffende als „gottlose Huren“

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Jack Antonoff hat einen Begriff für Menschen, die KI zur Kunstproduktion nutzen: „gottlose Huren“. In einem Brief an seine Fans, den er am Mittwoch auf Instagram veröffentlichte – wenige Wochen bevor seine Band Bleachers am 22. Mai ihr nächstes Album „Everyone for Ten Minutes“ herausbringt –, bekannte er sich zum „uralten Ritual des Schreibens, Aufnehmens und Aufführens, wie es uns von Gott gegeben wurde“.

„Was wir tun, ist ein uraltes Ritual“, schrieb er. „Man muss keine Musik mehr schreiben. Man muss sie nicht aufnehmen, und man muss die Band nicht auf die Bühne bringen. Und dennoch ist für uns der Gedanke, das, was wir tun, zu optimieren, eine vollständige Verfehlung des eigentlichen Sinns dessen, was uns überhaupt antreibt. Wir – ich selbst, die Band und ehrlich gesagt alle, die ich kenne – haben diese Arbeit nie schneller oder einfacher machen wollen. Wir haben uns nie über die Zufälligkeit und Magie geärgert, die dazu gehört.“

Jedem, dem die Idee gefalle, mit KI zu arbeiten, riet er, „geradewegs diese Klippe hinunterzufahren“, und fügte hinzu: „Wir sind aufrichtig froh, euch gehen zu sehen.“ Er bezeichnete KI-Nutzer außerdem als „schlechte Akteure, die sich freiwillig durch Schund entlarven“, während er Künstler, die keine KI einsetzen, als „die ringenden Großen“ beschrieb – und betonte, dass er, seine Band und seine Freunde, selbst wenn ihre Zahl kleiner werde, „entschlossener denn je“ daran festhalten würden, „zu zeigen, was von innen kommt“.

Heiliger Prozess, keine Optimierung

„Musik schreiben, aufnehmen und aufführen – das ist es“, schrieb er. „Nichts ist peinlicher, als zu glauben, es gäbe einen Weg, diesen heiligen Prozess zu optimieren.“

Im März veröffentlichte ROLLING STONE einen Bericht darüber, wie Produzenten, Songwriter und Künstler KI in ihre Arbeitsprozesse integriert haben – und nannte das die „Don’t-ask-don’t-tell-Ära der KI in der Musik“. „Interessanterweise sind es laut einigen Quellen gerade junge Menschen, die KI am skeptischsten gegenüberstehen: In einer Umfrage der Sample-Library Tracklib unter Musikproduzenten hatte die jüngste Altersgruppe – die Befragten in ihren Zwanzigern – die negativsten Meinungen zu KI“, hieß es in dem Bericht. Antonoff schloss sich dieser Einschätzung in seinem Brief an.

„KI wird vielleicht irgendwann so weit sein, dass sie menschliche Unvollkommenheiten imitiert – aber ich kann mir das einfach nicht vorstellen“, sagte Charlie Puth in dem Artikel. „Ich sehe uns Menschen klüger werden.“