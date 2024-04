Von allen unvorhersehbaren kreativen Austauschen, die Jack Antonoff erlebt hat, ist nur einer für immer digital verewigt worden – und das war der eine. Während der Sessions für Taylor Swifts Album „Reputatio“n (2017) gab es einen Moment, in dem sie von der Magie im Raum so aufgeladen war, dass sie buchstäblich schrie – wie Fans in einem Video sehen konnten, das sie mit ihrem Handy aufgenommen hat.

Antonoff hatte sich durch die epische Bridge von „Getaway Car“ gewälzt. „Ich sitze in einem Fluchtwagen und verliere mein … irgendetwas“, erklärte der Künstler und Produzent. Die beiden befanden sich in seinem Heimstudio in Brooklyn und näherten sich dem Höhepunkt von Swifts rasantem Abgang aus den Trümmern einer Beziehung, die nie eine Chance hatte. „Ich bin im Fluchtwagen, du bist in der Motelbar“, konterte sie. In den nächsten 10 Sekunden haben sie es geschafft: „Ich sitze in einem Fluchtwagen / Ich habe dich in einer Motelbar zurückgelassen / Ich habe das Geld in eine Tasche gesteckt und die Schlüssel gestohlen / Das war das letzte Mal, dass du mich gesehen hast.“

Abseits der Kamera hat Antonoff in den letzten zehn Jahren Dutzende solcher Momente mit Swift geteilt. Seit 2013 sind die beiden in irgendeiner Form als Co-Produzenten und/oder Co-Autoren auf 88 Songs zu hören. Seit der Veröffentlichung von „The Tortured Poets Department“, Swifts 11. Studioalbum, in der vergangenen Woche ist diese Zahl um 16 gestiegen. Antonoff hat an jeder der letzten 11 Veröffentlichungen der Musikerin mitgewirkt, wenn man den laufenden Prozess der Albumaufnahme mitzählt, bei dem der Produzent rückwirkend in die Aufnahmen einbezogen wird, die sie gemacht hat, bevor sie sich überhaupt kannten, und zwar in Form von bisher unveröffentlichten Vault-Tracks. Sie sprechen oft über ihren Prozess mit einem Gefühl von geschützter, kinetischer Energie, das nur die beiden wirklich verstehen. Aber ihre neuen gemeinsamen Songs sind das jüngste Anzeichen dafür, dass die Zusammenarbeit mit Swiftonoff ihren Lauf genommen hat. Ihr Zusammenspiel klingt nicht mehr so gut – oder sogar so verständlich – wie es sich im Studio anfühlen muss, während sie es machen.

Wo ist das Ding, Jack Antonoff?

Antonoffs kreativer Prozess besteht in der Regel daraus, dass er in irgendeiner Form auf dem Weg zum Durchbruch stolpert. „Man nimmt sich vor, etwas zu tun, und wenn man genau das tut, was man sich vorgenommen hat, dann ist die Magie wahrscheinlich nicht passiert“, sagte er 2021 gegenüber „Billboard“, einem Jahr, in dem er auf Veröffentlichungen mit Swift, St. Vincent, Lorde, Clairo und seiner eigenen Band Bleachers zu hören war. „Es passiert in jedem Song, sonst würde es heißen: ‚Ja, das ist der Song. Er ist gut aufgenommen. Aber wo ist dieses verdammte Ding, das mich dazu bringt, aus meinem Sitz zu fliegen und ihn für alle zu spielen?'“ Wenn man sich „The Tortured Poets Department“ anhört, stellt sich dieselbe Frage, die auch auf Swifts letztem, von Antonoff produzierten Album „Midnights“ von 2022 unbeantwortet blieb. Wo ist das Ding?

Dieses Gefühl muss sich nicht immer in einer so grandiosen und verführerischen Popform manifestieren wie im Spätsommerhit „Cruel Summer“ oder in der nächtlichen Dramatik von „Out of the Woods“ von 1989. Es kann genauso gut die Form vom balsamischen „August“ und dem anschwellenden „My Tears Ricochet“ annehmen. Mit Ausnahme einiger weniger Songs, wie „All Too Well (10 Minute Version)“ von Red (Taylor Version) und „Mr. Perfectly Fine“ von „Fearless (Taylor Version)“, ist Swifts langwieriger Prozess der Neuaufnahme in gewisser Weise eine Erinnerung daran, wie viel rohe Emotionen sie früher regelmäßig in ihre Musik einfließen ließ. In den neuen Versionen der alten Alben singt Swift oft mit einer gewissen wetterbedingten Müdigkeit, losgelöst von dem Gefühl, mit dem sie die Songs ursprünglich vortrug.

„Midnights“ und „The Tortured Poets Department“ fallen beide in diesen gefühllosen Rhythmus. Ersteres ist voll von selbstreferenziellen Anspielungen, wie „Snow on the Beach“, das auf der gleichen melodischen Linie läuft wie der von Antonoff produzierte „Folklore“-Song „Illicit Affairs“. „The Tortured Poets Department“, eine 31 Songs umfassende Anthologie, an der Antonoff 16 Songs beigesteuert hat, bewegt sich in einer homogenisierten Komfortzone aus ausgehöhlter Percussion und Piano-Akkordfolgen, die nie den Höhepunkt erreichen, auf den sie hinarbeiten. In ihrer klanglichen Monotonie klingen diese Platten auch wie neue Versionen alter Alben. Ab einem gewissen Punkt hat man das Gefühl, dass Swift und Antonoff einfach nur auf der Stelle treten, während sie auf der Stelle laufen.

Vielleicht tun sie das, um ein Zeichen zu setzen. Eines der wichtigsten Themen auf „The Tortured Poets Department“ ist die Art und Weise, wie Swift im goldenen Gefängnis des Popstars gefangen ist, wo nichts, was sie tut, jemals genug oder richtig ist oder ohne Kritik aufgenommen wird. Antonoff scheint das auch satt zu haben. Letzten Monat hat er Berichten zufolge ein Interview mit der niederländischen Nachrichtenagentur NRC abgebrochen, weil er gefragt wurde, ob er an „The Tortured Poets Department“ mitgearbeitet hat. Im Jahr 2014 sagte er dem ROLLING STONE: „Allein, dass ich ihre Songs auf meiner Festplatte habe, gibt mir das Gefühl, als hätte ich russische Geheimnisse oder so. Es ist erschreckend.“

Antonoff hat oft mit einer besonderen Art von Verachtung über die Pop-Maschine der Musikindustrie gesprochen. Er ärgert sich über die großen Anzugträger in den Vorstandsetagen, die den wirklichen Künstlern die Tore verschließen, im Gegensatz zu denen, die sich leichter in ihre geldbringenden Visionen pressen lassen. In vielerlei Hinsicht ist er Swift dafür dankbar, dass sie ihm mit „Out of the Woods“ über dieses Tor geholfen hat, eine Platte, die er als ultimative Produzentenunterschrift betrachtet. „Genau in dem Moment, als ich erwartete, dass irgendein Schwergewicht kommen und die Produktion übernehmen würde, sagte sie: ‚Ich kann es kaum erwarten, dass das rauskommt'“, sagte Antonoff 2021 dem ROLLING STONE. „Von heute auf morgen darfst du Platten produzieren, und das hat mich mit Freude und verdammtem Groll erfüllt, weil es mich daran erinnert hat, warum ich mich extrem vom Business fernhalte.“ Es liegt eine gewisse Naivität darin, zu glauben, dass es möglich ist, sowohl vom Geschäft getrennt zu sein als auch eine Hauptfigur im Taylor-Swift-Universum zu sein.

Das ist vergleichbar mit dem „Cerulean Monolog“, den Meryl Streep als Miranda Priestly in „The Devil Wears Prada“ hält – ihr vernichtendes: „Oh, OK. Aha, ich verstehe. Du denkst, das hat nichts mit dir zu tun.“ Im letzten halben Jahrzehnt hat Antonoff mit Lana Del Rey, The 1975, Florence + The Machine, The Chicks, FKA Twigs, Kevin Abstract, Carly Rae Jepsen und anderen zusammengearbeitet. Er wurde bei den Grammy Awards fünf Jahre in Folge als Produzent des Jahres, non-classcia., nominiert und hat bei jeder der letzten drei Verleihungen gewonnen. Er hat in irgendeiner Form an jedem einzelnen Album mitgewirkt, das Swift seit 2014 veröffentlicht hat. Sein Sound ist so messbar geworden, dass ein Hörer, Caleb Gamman, mit nahezu perfekter Genauigkeit identifizieren konnte, welche Songs auf „Midnights“ und „The Tortured Poets Department“ Antonoffs Kreationen waren, nachdem er nur ein paar Sekunden von jedem Song gespielt hatte.

„Das Ziel ist nicht, die Musik eines anderen zu kopieren, sondern die beste, lebendigste Version dieser Vision zu schaffen“, so Antonoff gegenüber „Billboard“. Es ist unklar, ob er nicht denkt, dass er sein Ding auf der Musik anderer Künstler macht, weil er nicht glaubt, dass er ein Ding hat, oder weil die engen Freundschaften, die er mit seinen Kollaborateuren aufgebaut hat, diese Grenzen völlig verwischen.

„Ihm so viel Anerkennung zu schenken, ist offen gesagt eine Beleidigung“

Auf „Midnights“ und „The Tortured Poets Department“ übernimmt Swift – vielleicht unbewusst – Antonoffs melodische Kadenz, diese ausufernde Darbietung, die wie manische Gedanken auf der Jagd nach einem Durchbruch abläuft, so sehr im Tunnelblick, dass keine Zeit bleibt, sie zu überarbeiten. An welchem Punkt hört das auf, eine Antonoff-Sache zu sein und fängt an, einfach eine Swift-Sache zu sein? Im Jahr 2021 äußerte sich Antonoffs Kollegin Lorde verärgert über diese Art von Fragen. „Ich habe keine Jack-Antonoff-Platte gemacht“, sagte sie der New York Times über den Melodrama-Nachfolger„ Solar Power“. „Ich habe eine Lorde-Platte gemacht, und er hat mir dabei geholfen und mich bei Produktion und Arrangement sehr unterstützt. Jack würde dem zustimmen. Ihm so viel Anerkennung zu schenken, ist offen gesagt eine Beleidigung.“

Es stimmt, dass das Versäumnis, nicht-männliche Produzenten zu würdigen und in den Mittelpunkt zu stellen, eine der eklatantesten Fallen in der Popmusik ist, und Swift, wie Lorde, produziert ihre Musik fast immer gemeinsam mit Antonoff. Aber wenn er den Frauen, mit denen er zusammenarbeitet, die gebührende Anerkennung zuteil werden lässt, wird er nicht zu einer stillen, allgegenwärtigen Kraft, die keine Verantwortung für das Endprodukt trägt, auf das er seinen Namen setzt. Es gibt keinen Push ohne Pull. Aber weder Antonoff noch Swift scheinen sich gegenseitig in irgendeine sinnvolle Richtung zu drängen. Sie befindet sich in einer Spirale und er in einer Stagnation, und ihre kreativen Leben sind in vielerlei Hinsicht mit ihren persönlichen verflochten. Gerade jetzt, wo Swift in ihrer eigenen überwältigenden Präsenz untergeht, ist es vielleicht einfacher, so weiterzumachen. Aber die Musik wird wahrscheinlich weiter darunter leiden.

Wenn „Midnights“ eine Platte war, die Vertrautheit mit Swifts Klanggeschichte voraussetzte, dann erfordert „The Tortured Poets Department“ meisterhafte Kenntnisse über das Wer, Was, Wann, Warum und Wie der letzten 15 Jahre ihres Lebens. Es muss den Prozess vereinfachen, dass Antonoff bei all den neuen Entwicklungen bereits dabei gewesen ist. Im Titeltrack erwähnt Swift ihn zum ersten Mal und singt: „Aber du hast Lucy gesagt, du würdest dich umbringen, wenn ich dich jemals verlasse / Und ich hatte das zu Jack über dich gesagt, also fühlte ich mich gesehen.“ Dieser Gruppen-Chat-Botschaften-Abfall-Ansatz hinterlässt nichts als eine verworrene erzählerische Hintergrundgeschichte und eine nebulöse Produktion, wo die Erfahrung, zuhören zu können und – zumindest – ein großartiges melodisches Arrangement zu genießen, sein sollte.

Swift hat vier Studioalben mit dem Country-Produzenten Nathan Chapman aufgenommen, von „Taylor Swift“ (2006) bis „Red“ (2012), bevor sie ihm auf „1989 (2014)“ schließlich den Rang ablief. Christopher Rowe hat die meisten von Chapmans Beiträgen in ihrer Diskografie für die Neuaufnahmen der Taylor Version neu eingespielt. Seine Abwesenheit – vor allem bei „Speak Now“, das ihr Solo-Songwriting in einen üppigen Klangteppich hüllt – bleibt nicht unbemerkt. Bei ihrer Expansion in den reinen Pop arbeitete Swift häufiger mit Max Martin und Shellback zusammen. Aber sie fand auch eine seltsame kreative Verbindung mit Imogen Heap auf „Clean“, als alleinige Autoren und Produzenten des tiefgründigen Songs. Ganz kurz tauchen auch Jeff Bhasker und Greg Kurstin auf Swift-Platten auf, während auf „Lover“ auch die Post-Malone-Kollaborateure Frank Dukes und Louis Bell mit von der Partie sind.

Bells Auftritt auf „Fortnight“ von The Tortured Poets Department geht auf Swifts Bewunderung für Malones Musik zurück, obwohl die Zusammenarbeit wenig bis gar keine Zeit damit verbringt, etwas außerhalb der Swiftonoff-Blase zu erforschen. Die Songs des Albums, die nicht von Malone stammen, stammen von Aaron Dessner, der zum ersten Mal an der Seite von Swift auf Folklore auftrat und auch auf dem Schwesteralbum Evermore zu hören war. Seine Produktion hat einen Schwung, der Swifts Performance einen Hauch von Unmittelbarkeit und Präsenz verleiht. Sie klingt auf diesen Platten engagiert und in Bewegung. So klang sie einst auch mit Antonoff. Das soll nicht heißen, dass die Lösung für ihre derzeitige Klangflaute mehr Dessner ist, damit sich diese Paarung nicht selbst verbrennt. Aber wenn es ein Gefühl gibt, dem man hinterherjagen sollte, dann ist es dieses.

Erfolgreiche Produzenten-Künstler-Paare haben einige der wichtigsten Veröffentlichungen der Popmusik hervorgebracht. Michael Jackson und Quincy Jones. Brandy und Darkchild. Justin Timberlake und Timbaland. Max Martin und Ariana Grande. In jüngerer Zeit haben Olivia Rodrigo und Dan Nigro einen nahezu perfekten Rhythmus gefunden, nicht anders als Finneas und Billie Eilish. Einige dieser Künstler haben sich zwischen ihren Kooperationen eine jahrelange Auszeit genommen, um mit anderen Produzenten und klanglichen Ansätzen zu experimentieren. Einige haben ihre Partnerschaft bis zum Äußersten ausgereizt, während andere sie noch nicht erreicht haben. Einige sind nie an ihre Grenzen gestoßen, und einigen fehlt das Bewusstsein, zu erkennen, wann sie diese bereits erreicht haben.

Wie würde ein von Antonoff produziertes Swift-Album klingen, nachdem sie zwei oder drei komplette Albumzyklen völlig außerhalb des musikalischen Orbits des jeweils anderen verbracht haben? Was wäre, wenn Swift sich in dieser Off-Season darauf einrichten würde, eine Platte zu schreiben und zu produzieren, die komplett von ihr selbst geschrieben wurde? Es wäre gar nicht so schlecht, wenn es ein paar Jahre Auszeit bräuchte, um es richtig hinzubekommen. Es klingt, als könnten alle Beteiligten etwas Abstand gebrauchen.