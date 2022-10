Jack Antonoff: Verbale Prügel für Kanye West von der Konzertbühne

Möglicherweise hat Krypto-Rapper Kanye West ja wieder mal Stress mit seiner Ex-Frau Kim Kardashian? Oder ist er anderweitig vom Leben als selbst ernanntes Genie, Mega-Multimillionär und Superstar genervt?

Jedenfalls hat sich der 45-jährige Multitasker eingereiht in die Liga der antisemitischen Post-Verbreiter, die vorzugsweise mittelalte und alte Männer (ob weiß oder schwarz) sind. Dafür setzte es flächendeckende Kollegen-Schelte, in die nun auch Singer/Songwriter und Super-Produzent Jack Antonoff (für u.a. Taylor Swift) von einer Konzertbühne im US-Bundesstaat Missouri eingestiegen ist.

In einem Twitter-Kurzvideo ist eine Comedy-like Ansage von Antonoff zu hören und sehen:

„Ich bin Jude, und wir sind sehr stolz auf unsere Basketballkünste“, so der Sänger der Poprock-Band Bleachers. „Also don’t fuck with us, bis wir uns die Knöchel in unseren Plateau-Docs verrenken. Und auch dann solltest Du sehr gut aufpassen … Hallo Kanye, leg dich nicht mit uns an.“

„Da ist halt die Sache mit dieser kleinen Schlampe“, fuhr der 37-Jährige fort. „Schon Bowie hat seine Faschismus-Phase durchgemacht, stimmt doch? Heikle Sache, aber dieser motherfucker hat einige der besten Platten aller Zeiten gemacht … Unser Kanye ist dagegen weit von halbwegs ordentlicher Arbeit entfernt. So bleibt uns nichts anderes zu tun, außer ihm zu sagen, dass er sich gefälligst verpissen soll?“

Jack Michael Antonoff ist in den USA aktuell wegen des demnächst erscheinenden neuen Albums von Tyler Swift sehr präsent. Als Leadsinger der Bleachers und als Gitarrist und Drummer der Powerpopper-Band Fun vereint er eine große Indie-Fangemeinde.

Am Sonntag (9. Oktober) wurden bekanntlich Wests Twitter- wie sein Insta-Account gesperrt, nachdem er antisemitische Kommentare gepostet hatte. Ein Sprecher von Twitter teilte der News-Plattform „BuzzFeed“ offiziell mit, dass „das betreffende Konto aufgrund eines Verstoßes gegen die Twitter-Richtlinien gesperrt wurde“.

Auch sein Instagram-Konto wurde dichtgemacht, nachdem Herr West am Freitag (7. Oktober) einen weiteren antisemitischen Kommentar gepostet hatte.

Dem US-Nachrichtensender NBC News sagte ein Sprecher von Meta – dem Unternehmen, dem Instagram gehört – dass der Rapper „aufgrund eines Verstoßes gegen die Regeln und Richtlinien nicht mehr posten durfte“. Ein Meta-Moderator hätte den Inhalt entfernt.

Wohin das alles führen soll, darüber sinnieren auch die Medien in den USA. Schließlich gehört der Mann zur A-Prominenz des Landes. Ist Kanye West vielleicht verrückt geworden? Oder hat der Donald-Trump-Verehrer gar eine politische Agenda? Jedenfalls wurde er von zahlreichen Big Names aus dem US-Showbiz sowie von mehreren politischen Persönlichkeiten und Organisationen, die jüdische Gemeinden vertreten, scharf verurteilt.