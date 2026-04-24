Sean Ono Lennon verteidigt „Bed-In“-Foto seiner Eltern

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Sean Ono Lennon hat sich öffentlich zu einer seit Jahren diskutierten Fotografie seiner Eltern John Lennon und Yoko Ono geäußert. Er kritisiert dabei eine weitverbreitete Lesart des Bildes.

Die Aufnahme zeigt das Paar während seines „Bed-In for Peace“ im Jahr 1969. Bei dieser medienwirksamen Protestaktion gegen den Vietnamkrieg gaben Lennon und Ono Journalisten aus dem Hotelbett heraus Interviews. Im Bild ist zudem eine Hotelangestellte zu sehen, die das Bett macht – ein Detail, das in sozialen Medien häufig als Beleg für Doppelmoral interpretiert wird.

Kritiker:innen deuteten die Szene wiederholt als ironisch oder heuchlerisch: Zwei wohlhabende Aktivist:innen predigen Frieden und Systemkritik, während sie Servicepersonal beschäftigen. Diese Interpretation wurde über Jahre hinweg zu einem viralen Talking Point und wird in sozialen Netzwerken immer wieder aufgegriffen.

Sean Ono Lennon widerspricht

Sean Ono Lennon hat diese Lesart nun öffentlich auf X zurückgewiesen. Er schrieb: „Darin, dass eine Haushälterin ihre Arbeit macht, steckt keine Spur Ironie. Wer etwas anderes hineinliest, hat eine ziemlich schräge Sicht der Dinge. Sie protestierten nicht gegen den Dienst von Hotelpersonal.“

Er ergänzte: „Viele Leute scheinen nicht zu wissen, was Ironie ist. Einen Krieg zu protestieren, während man in einer Hochzeitssuite mit Zimmerservice sitzt, ist keine Ironie, sondern Absurdität oder Komik.“

Noch deutlicher wurde er mit einem weiteren Vergleich: „Damit es ironisch wäre, hätten sie den Krieg in einem Panzer protestieren müssen. DANN wäre es wirklich ironisch gewesen. Danke schön.“

Alltag im Ausnahmezustand

Mit seiner Reaktion macht Sean Ono Lennon klar: In dem Foto sieht er keinen bewussten Widerspruch zwischen Protest und Luxus. Für ihn ist es ein dokumentarischer Moment, in dem sich Aktivismus, Medienpräsenz und Hotelalltag überlagerten.

Genau dieser Kontext ist entscheidend. Die „Bed-Ins“ waren keine klassischen Demonstrationen, sondern eine Mischung aus Performance, Kunstaktion und politischem Statement. Lennon und Ono nutzten die mediale Aufmerksamkeit gezielt, um ihre Friedensbotschaft zu verbreiten.

Ein Bild, viele Lesarten

Yoko Ono brachte ihre Erfahrungen aus der Avantgarde-Szene in diese Form des Protests ein. John Lennon nutzte die Reichweite seiner Popularität, um das Vorhaben global sichtbar zu machen. Das Paar wollte Kriegskritik mit künstlerischer Inszenierung verbinden.

Dass dabei auch das Bettmachen durch Hotelpersonal festgehalten wurde, macht die Aufnahme bis heute vieldiskutiert. Für manche ist sie ein Beleg für Widersprüche, für andere ein zufälliges Detail einer historischen Momentaufnahme.