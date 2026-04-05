Jack White veröffentlicht 2 neue Songs vor seinem Saturday-Night-Live-Auftritt

Jack White kehrt am Samstagabend für seinen sechsten Auftritt in seiner Karriere in das Studio 8H von „Saturday Night Live“ zurück. Vorab hat er zwei brandneue Songs geteilt – „G.O.D. and the Broken Ribs“ und „Derecho Demonico“ –, die er dort voraussichtlich spielen wird. Die Songs sind ab sofort auf Streamingdiensten verfügbar und erscheinen auf Vinyl bei thirdmanrecords.com sowie in den Third-Man-Shops in Nashville, Detroit und London.

Jack Black ist in Whites Episode als Gastgeber von „Saturday Night Live“ zu sehen. Die beiden Jacks taten sich erstmals 2019 zusammen, als White die Tenacious-D-Single „Don’t Blow It, Kage“ produzierte, die auf Third Man erschien. Scherzhaft bezeichneten sie das Projekt als „Jack Gray“. Mindestens ein Fan verwechselte die beiden sehr unterschiedlichen Männer und schickte ein Foto von Jack Black in seinem Mandalorianer-Kostüm an Third Man Records – mit der Bitte um ein Autogramm. „Wir haben kürzlich diesen Brief an Jack Black bei Third Man Records erhalten. Ich vermute, da hat jemand die Drähte durcheinandergebracht“, schrieb White in einem Instagram-Post. „Ich überlege noch, was ich tun soll – habt ihr Ideen?“

Beide Jacks blicken auf eine lange Geschichte bei „Saturday Night Live“ zurück. Jack White trat erstmals mit den White Stripes in der Episode vom 19. Oktober 2002 auf, die von John McCain moderiert wurde. Sie spielten „Dead Leaves and the Dirty Ground“ und „We’re Going to Be Friends“. Als Solokünstler kehrte er 2012, 2018, 2020 und 2023 zurück. Der Auftritt 2020 kam in letzter Minute zustande, nachdem der eigentlich geplante Gast Morgan Wallen gegen die COVID-Protokolle verstoßen hatte. White war außerdem bei den Jubiläumsfeiern zum 40. und 50. Jahrestag von SNL dabei.

Jack Black und der Five-Timers Club

Jack Black moderierte die Show 2002, 2003 und 2005, bevor er letztes Jahr nach einer zwanzigjährigen Pause zurückkehrte. Samstag wird seine fünfte Episode als Gastgeber sein – was bedeutet, dass er eine grüne Jacke erhält und dem exklusiven Five-Timers Club beitritt. Wenn die Tradition hält, wird es einen Sketch geben, in dem andere Clubmitglieder Cameo-Auftritte absolvieren und ihm die Jacke überreichen.

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Gäbe es einen Five-Timers Club für musikalische Acts, wäre White längst Mitglied. Auch ohne grüne Jacke geht er diesen Sommer auf eine Tournee mit vorwiegend internationalen Terminen. Sie beginnt am 30. Mai in Sigulda, Lettland, und endet am 20. September beim Borderland Festival in East Aurora, New York.