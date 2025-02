Ozzy Osbourne: Neuer Song schon vor Veröffentlichung in Charts

Ozzy Osbournes neuer Song trägt den Titel „Gods Of Rock N Roll“ und hat bereits vor seiner Veröffentlichung am Freitag (14. Februar) den Weg in die Billboard Mainstream Rock Airplay Charts gefunden.

Der Song ist eine neue Version des Billy Morrison-Songs „Gods“, der 2015 auf seinem Album „God Shaped Hole“ erschien. Der Black Sabbath-Frontmann hat das Original mitgeschrieben und gesungen. Nun wurde der Song als orchestrale Version mit neuen Gitarrenelementen von Steve Stevens interpretiert. „Gods Of Rock N Roll (Orchestral)“ wird auf der kommenden Deluxe-Edition von Billy Morrisons 2024er-Album „The Morrison Project“ enthalten sein, das am 21. Februar digital erscheint. Ab Freitag (14. Februar) wird der Song als Single erhältlich sein.

Das Lied ist bereits in den Charts, weil Billy Morrison die neue Version des Stücks im letzten Monat auf dem „SiriusXM“-Kanal „Ozzy’s Boneyard“ uraufführte. Seitdem wurde der Song von anderen Radiosendern aufgegriffen und schaffte es bis auf Platz 26 der Mainstream Rock Airplay Charts.

Zum letzten Black Sabbath-Auftritt

Nach der Ankündigung, dass Black Sabbath am 5. Juli 2025 ein letztes Mal auftreten werden, sprach Ozzy Osbournes Managerin Sharon Osbourne mit „NME“ über Tom Morello als musikalischen Leiter und sagte: „Er kennt sich mit allen Musikrichtungen aus, aber besonders mit Sabbath.“ Sie erzählte auch, dass Tom Morello selbst auf der Bühne stehen wird. Er werde zusammen mit dem Smashing Pumpkins-Frontmann Billy Corgan und dem Tool-Gitarristen Danny Carey auftreten, so Osbourne. Letzterer war in der ursprünglichen Ankündigung nicht bestätigt worden.

Ankündigung zum Auftritt

„Sie kommen alle aus Chicago, also tragen sie alle ihren Teil bei“, erklärte die Ehefrau und Managerin von Ozzy Osbourne. „Dann wird man Slash und Duff [McKagan] sehen und wen auch immer sie sich aussuchen, mit ihnen zu spielen. David Draiman [Disturbed] wird kommen und singen, Jonathan [Davis] von KoRn wird hier sein. Er könnte mit Chad Smith [Red Hot Chili Peppers] oder wem auch immer spielen! Alice In Chains kommen ebenso.“

Auf die Frage, ob sie nicht lieber nur Black Sabbath und ein paar Vorbands hätte, sagte Sharon: „Nein, das ist eine Feier – für das Genre und die Pioniere, die es begonnen und an all diese Bands weitergegeben haben. Normalerweise macht man so etwas, wenn die Pioniere tot sind – also ist es schön, dass diese Jungs noch am Leben sind und gewürdigt werden können!“