Jack White rechnet mit Trump ab – wegen seiner Unterschrift auf dem Dollar und den steigenden Lebenshaltungskosten

Jack White hat sich erneut in den sozialen Medien zu Wort gemeldet und Präsident Donald Trump sowie seine Regierung scharf attackiert. Am Freitag kritisierte der Musiker die Pläne des US-Finanzministeriums, Trumps Unterschrift auf alle neuen US-Geldscheine drucken zu lassen. Traditionell tragen US-Dollarnoten nur die Signaturen des Finanzministers und des Schatzmeisters – es wäre das erste Mal, dass die Unterschrift eines amtierenden Präsidenten auf Banknoten erscheint.

„Oh, wie bescheiden!“ schrieb White spöttisch in einem langen Instagram-Post und schlug Trump vor, seine „kleinen Hände dafür zu nutzen, auch noch sein so ernstes oranges Gesicht auf die Vorderseite des Hundert-Dollar-Scheins per Gesetz zu verewigen.“ White geißelte den Schritt auch deshalb, weil die Ankündigung in eine Zeit fällt, in der einfache Amerikaner mit explodierenden Lebenshaltungskosten kämpfen. Trumps Feldzug gegen den Iran, der am 28. Februar begann, hat die Benzinpreise in die Höhe getrieben, was zu Inflation führen und den wirtschaftlichen Druck auf die Bevölkerung weiter verschärfen könnte.

„Die TSA-Mitarbeiter verkaufen Blutplasma, um ihre Miete zu bezahlen, während er sich einen freien Tag gönnt, beim Golf schummelt und andere Länder zum Spaß bombardiert. Die Benzinpreise schießen in die Höhe, während eine weltweite Krise, die ER verursacht hat, im Nahen Osten tobt“, legte White nach. Der Singer-Songwriter hielt fest, dass Trump in der Zwischenzeit Zeit gefunden habe, Graceland zu besichtigen, auf Fox News zu plaudern und seine „aufgeblasene, selbstverliebte Unterschrift auf allen US-Banknoten“ per Gesetz festzuschreiben.

Der Gitarrist ist ein ausgesprochener Trump-Kritiker

„Wäre es nicht lustig, wenn jemand eine Kampagne starten würde, um seinen Namen mit einem schwarzen Permanentmarker auf jedem neuen Geldschein zu überstreichen?“, fuhr White fort. „Das ist natürlich illegal, Geld zu verunstalten, also würde ich so eine landesweite Kampagne niemals vorschlagen … aber darf eigentlich jeder Gesetze brechen, wann immer er Lust hat, oder nur Donnie?“

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Der Gitarrist ist ein ausgesprochener Trump-Kritiker. Vergangenen Monat hatte White den Präsidenten für seine Kriegserklärung gegen den Iran und seine heuchlerische Haltung zum Thema Frieden angegriffen. „Seht her, der Anführer des ‚Friedensrats’“, schrieb White damals in einem Social-Media-Post. „Für die nächste Kriegsankündigung, Donny – darf ich vorschlagen, die Füße auf dem Resolute Desk hochzulegen und dabei einen Big Mac im Samt-Trainingsanzug zu essen?“