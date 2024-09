Linkin Park: So reagiert Talinda Bennington auf Emily Armstrong

Diesen Wirbel hätten Linkin Park sich sicher gerne erspart. Kaum hat die Band am Freitag (06. September 2024) ihre Reunion verkündet, gab es bereits die ersten kritischen Stimmen. Mike Shinoda kündigte zuvor nicht nur ein neues Album an („From Zero“), sondern präsentierte beim Live-Auftritt der Gruppe in Los Angeles sogleich den Ersatz für den verstorbenen Chester Bennington. Dessen Part übernimmt in Zukunft Emily Armstrong.

Die ersten Reaktionen im Netz fielen durchweg positiv aus. Aber der Backlash kam schon ein paar Stunden nach Verkündung der neuen Personalie. Follower, Fans und Kritiker fiel auf, dass Armstrong in der Vergangenheit den verurteilten Sexualstraftäter Danny Masterson unterstützte. Außerdem wird ihr nachgesagt, Mitglied von Scientology zu sein – oder gewesen zu sein.

Denn Armstrong distanzierte sich zwar am Samstag per Statetement von Masterson (ohne dabei seinen Namen zu nennen), ging aber mit keinem Wort auf ihre angebliche Mitgliedschaft bei Scientology ein. Religion bzw. „Religion“ ist Privatsache, aber es scheint ausgeschlossen, dass ihr Schweigen zum Thema für die nötige Ruhe im Linkin-Park-Lager sorgen wird. Nicht auszuschließen, dass Leute bei den Konzerten gegen Scientology mindestens vor den Hallen demonstrieren werden.

Das Comeback dürfte sich Shinodas Emo-Truppe weit positiver vorgestellt haben – auch, wenn wohl die USA-Auftritte in Windeseile ausverkauft waren, und, wenn der Vorverkauf für Hamburg beginnt, das auch hier der Fall sein dürfte. Linkin Park posten in den sozialen Medien fleißig Vorverkaufserfolgsmeldungen, stellen sich damit also hinter ihre umstrittene Sängerin.

Bereits am Freitag – ob vor den Masterson- und Scientology-Vorwürfen oder danach, ist nicht bekannt – hat sich Talinda Bennington zur Neubesetzung von Linkin Park gemeldet. Auch darauf haben alle LP-Fans gewartet, denn Talinda ist die Witwe des 2017 verschiedenen Chester. Alle wollten wissen, ob die Band ihren Segen fürs Weitermachen bekommen hat, und auch für die Neubesetzung mit Armstrong.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Und den Segen haben Linkin Park eindeutig bekommen. Auf Instagram kommentierte Talinda Bennington ein Foto Armstrongs, das sie bei den Proben mit Mike Shinoda zeigt, knapp, aber eindeutig mit einem Herz- sowie Flammen-Emoji. Soll heißen: Sie liebt das Engagement und ist mit „flammendem Herzen“ dafür.

Wenn die ersten Gigs absolviert sind und das neue Album im November auf dem Markt, wird Talinda sich vielleicht ausführlicher äußern. Zurzeit ist davon auszugehen, dass sie als Witwe Chesters einfach nicht im Rampenlicht stehen will – auch, um für Linkin Park den Neubeginn einfacher zu machen.