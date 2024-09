Linkin Park: Emily Armstrong nimmt zu heftigen Vorwürfen Stellung

Kurz nach ihrem offiziellen Einstieg als neue Sängerin bei den wiedervereinigten Linkin Park steht Emily Armstrong bereits massiv im Kreuzfeuer der Kritik. Der Grund: Armstrong, die angeblich Mitglied von Scientology sein soll, soll mit dem wegen zweifacher Vergewaltigung verurteilten Schauspieler Danny Masterson („Die wilden Siebziger“) befreundet sein. Laut einem Bericht der britischen Zeitung „The Mirror“ war die Musikerin beim Gerichtsprozess und der Verurteilung Mastersons im Jahr 2022 anwesend – möglicherweise, um ihn zu unterstützen. Im Internet wurde sie dafür schwer kritisiert.

Nun nahm Armstrong in einer Instagram-Story zu den Vorwürfen Stellung. „Hallo, ich bin Emily. Für viele von euch bin ich neu, und ich wollte etwas klarstellen, das vor einiger Zeit passiert ist“, beginnt sie ihr Statement.

Armstrong: „Unvorstellbare Details kamen ans Licht“

„Vor einigen Jahren wurde ich gebeten, jemanden, den ich für einen Freund hielt, bei einer Gerichtsverhandlung zu unterstützen, und ging zu einer frühen Anhörung als Beobachterin. Bald darauf wurde mir klar, dass ich das nicht hätte tun sollen“, so die Musikerin weiter, die anschließend gesteht, Masterson falsch eingeschätzt zu haben.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Sie erklärt außerdem, nicht mehr in Kontakt mit dem Schauspieler, der derzeit eine 30-jährige Haftstrafe abbüßt, zu stehen: „Ich versuche immer, das Gute im Menschen zu sehen, und ich habe ihn falsch eingeschätzt. Seitdem habe ich nie wieder mit ihm gesprochen. Unvorstellbare Details kamen ans Licht, und er wurde später für schuldig befunden.“ Ihr Posting beschließt sie mit den Worten: „Um es so deutlich wie möglich zu sagen: Ich dulde weder Missbrauch noch Gewalt gegen Frauen, und ich fühle mit den Opfern dieser Verbrechen mit.“

Auf ihre angebliche Mitgliedschaft bei Scientology geht die Musikerin in dem Statement hingegen nicht ein.

Cedric Bixler-Zavalas angebliches Wut-Posting

Armstrongs angebliche Unterstützung für Masterson zog den Zorn von The-Mars-Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala auf sich. Bixler-Zavala ist selbst ehemaliges Scientology-Mitglied und mit einer Frau verheiratet, die Masterson Missbrauch vorwirft. Im Internet kursiert ein Screenshot einer Insta-Story, die offenbar von Bixler-Zavala verfasst und an Armstrongs Band Dead Sara adressiert wurde.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Ich bin überrascht, dass keiner von euch einen Brief zugunsten von Danny Masterson geschrieben hat, nachdem eure lächerliche Sängerin ihn bei den Vorverhandlungen unterstützt hat. Erinnerst du dich, Emily? Erinnerst du dich, wie deine Scientology-Schlägertruppe eines der Jane Does umzingelte, als sie versuchte, die Aufzüge zu verlassen? Die Gerichtssheriffs mussten sie von deinem schrecklichen Kult weg eskortieren. Erinnerst du dich, als wir das Reinigungsprogramm gemacht haben, Emily? Wurdest du angewiesen, mich zu beschwichtigen, wegen dem, was meine Frau wusste? Warum kannst du nicht deinen Mund halten, während eines Entgiftungsprogramms, wo die Leute durch harte Zeiten gehen, aber dein lächerlicher Arsch singt wie ein unbeaufsichtigtes Kind? Liegt es daran, dass du in Scientology hineingeboren wurdest und damit einen Freibrief bekommst? Wie versöhnst du die Homophobie, die in den Lehren von LRH’s Buch Dianetics gefunden wird? Wissen deine Fans von deinem Freund Danny Masterson? Deinem Vergewaltiger-Freund.“