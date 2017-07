James Bond: Christopher Nolan hat eine Bedingung für den Dreh eines Films

Weiterlesen James Bond: Die besten Geheimagenten-Gadgets Geheimagent sein ist schön: In jedem James-Bond-Film gibt es eine Reihe an Gadgets, die 007 benutzen kann, um seine Gegner zu erledigen. Sehen Sie in unserer Galerie die besten Agenten-Spielzeuge aus allen Filmen. James Bond ist einer der bekanntesten Charaktere der Kinogeschichte, und mit der Arbeit an einem Film gehen Ruhm (und natürlich) Reichtum einher. Auch wenn Christopher Nolan von beidem genügend haben dürfte, so tauchte sein Name doch oft in Regie-Gerüchten um die Streifen auf. Nachdem er bereits mehrfach mit den Produzenten gesprochen hatte, hat sich Nolan nun in einem Interview mit dem „Playboy“ zu den Gerüchten geäußert.

James Bond erst einmal ohne Nolan

„Ich empfinde eine tiefe Liebe zu dem Charakter und ich bin immer gespannt, zu sehen, was sie mit ihm anstellen. Vielleicht würde das eines Tages klappen. Man müsste gebraucht werden, falls du weißt, was ich meine. Es muss dann eine Neuerfindung nötig sein, es muss dich benötigen.“

Nachdem Daniel Craig laut darüber nachgedacht hatte, den Agentenanzug für immer an den Nagel zu hängen, scheint der 007-Darsteller sich doch noch einmal besonnen zu haben. Mit Daniel Craig wird es erst einmal keine Neuerfindung des Protagonisten geben, womit klar sein dürfte, dass Nolan fürs Erste nicht die Regie übernehmen wird. Zumindest bezüglich der Schauspiel-Frage hat sich beim Jubiläums-Bond (25.) etwas getan: Daniel Craig soll unterzeichnet haben und nach langen Verhandlungen zum fünften Mal den James Bond spielen. Offiziell bestätigt hat er das aber noch nicht.

Die letzten Filme der Bond-Reihe („Skyfall“, „Spectre“) entwickelte Regisseur Sam Mendes. Doch der Erfolgs-Regisseur möchte kein weiteres Mal bei James Bond hinter der Kamera stehen.