Neuer 007: „James Bond 25“ wohl mit Daniel Craig und Adele!

Video: Noel Gallagher und U2 spielen in London zusammen „Don’t Look Back In Anger“

Am Samstag (08.07.) kamen auch Oasis-Fans beim Konzert von U2 in London voll auf ihre Kosten. Noel Gallagher, der als Vorband die irische Rockband auf ihrer „Joshua-Tree“-Tour unterstützt, spielte zusammen mit der Band „Don't Look Back In Anger“.