„James Bond: Keine Zeit zu sterben“ wird erneut verschoben

Rami Malek spielt den skrupellosen Antagonisten, der nicht nur für 007 eine enorme Bedrohung darstellt. Ein neuer Bond-Clip macht jetzt klar, wer genau dieser Bösewicht ist und welche Mission er verfolgt.

Nur noch ein kleines bisschen müssen sich Bond-Fans gedulden, bis der neue Film „Keine Zeit zu sterben“ endlich in den deutschen Kinos läuft. Bereits zwei Trailer wurden vorab veröffentlicht, der letzte erschien vor zwei Wochen. Beide teasern viel Action an, doch ein wesentliches Detail blieb bis dato eher im Verborgenen: der Bösewicht. Sein Name ist Safin und er will Rache Dieses Versteckspiel hat nun ein Ende. Ein neuer Clip stellt den mysteriösen Gegenspieler Safin nämlich ausführlicher vor – und ebenso seine Mission. Verkörpert wird er von Oscar-Preisträger Rami Malek, der seinen Mainstream-Durchbruch spätestens als Freddie Mercury in „Bohemian Rhapsody“ feierte.…