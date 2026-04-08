„Ketamine Queen“ im Fall Matthew Perry zu 15 Jahren Haft verurteilt

Die Drogendealerin aus Los Angeles, die Staatsanwälte als „Ketamine Queen“ bezeichneten, wurde am Mittwoch zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt – wegen der Lieferung des mächtigen dissoziativ wirkenden Narkosemittels, das den Schauspieler Matthew Perry vor zweieinhalb Jahren in seinem Whirlpool im Hinterhof das Leben kostete.

Jasveen Sangha hatte um eine milde Strafe gebeten – nämlich die bereits abgesessene Zeit anzurechnen. Sie verwies dabei auf ihr fehlendes Vorstrafenregister und die 20 Monate, die sie seit ihrer Verhaftung im August 2024 in Untersuchungshaft verbracht hatte. Die Staatsanwaltschaft drängte das Gericht hingegen auf die 15 Jahre Haft – ein Jahr mehr, als die Bewährungsbehörde des Bundes empfohlen hatte.

„Ich bin der Meinung, dass Sie wahrscheinlich die Mitschuldigste unter allen Angeklagten in diesem Verfahren waren“, sagte Richterin Sherilyn P. Garnett vom Richtertisch aus. „Das ist kein Urteil darüber, ob Sie ein schlechter Mensch sind, sondern über Ihr illegales Verhalten. … Sie werden außergewöhnliche Stärke aufbringen müssen.“

Urteil und Auflagen

Die Richterin ordnete außerdem drei Jahre Bewährung unter Aufsicht an. Sie lehnte es ab, Sangha für einen medizinischen Eingriff vor dem Strafantritt aus der Haft zu entlassen.

Perrys Stiefvater Keith Morrison gab eine Erklärung als Opferzeuge ab und bezeichnete Perry als „brillanten“ Menschen mit „vielen Dämonen“. „Es ist eine tägliche, zermürbende Trauer und ein Schmerz, den wir alle spüren“, sagte er. An Sangha gewandt fügte er hinzu: „Ich hasse Sie nicht … aber Tatsache ist: Sie haben einem Süchtigen Drogen geliefert. … Keiner von uns wünscht Ihnen das, aber das Gesetz ist das Gesetz.“

In ihrer eigenen Aussage vor Gericht erklärte Sangha, sie habe aus ihren „eigenen schlechten Entscheidungen“ gelernt und wolle Wiedergutmachung leisten. „Ich habe das Leben von Menschen zerstört“, sagte sie. „Ich trage meine Schande wie eine zweite Haut.“

Sanghas Schuld und Vorwürfe

Sangha, 42, bekannte sich im vergangenen September in fünf Anklagepunkten nach Bundesrecht schuldig. Sie räumte ein, Perry große Mengen Ketamin geliefert zu haben – darunter die tödliche Dosis – und im August 2019 vier Fläschchen des Mittels an einen Mann namens Cody McLaury verkauft zu haben. McLaury starb wenige Stunden später an einer Mischintoxikation mit akuter Ketaminvergiftung.

Perry, vor allem bekannt durch seine Rolle in „Friends“, starb am 28. Oktober 2023 an den akuten Folgen einer Ketaminvergiftung, wie die Autopsie ergab. Er war 54 Jahre alt und hatte ein Jahr zuvor seine Memoiren veröffentlicht, in denen er offen über seinen jahrzehntelangen Kampf mit Alkohol- und Drogensucht geschrieben hatte.

Laut ihrer Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft hatte Sangha gemeinsam mit dem Mittelsmann Erik Fleming, 55, verschworen, Perry im Oktober 2023 mit Ketamin zu versorgen. Sangha räumte ein, 51 Fläschchen verkauft zu haben, die an Perrys damaligen persönlichen Assistenten Kenneth Iwamasa geliefert wurden, der bei ihm wohnte. Am Tag seines Todes erhielt Perry mindestens drei intramuskuläre Injektionen von Sanghas Ketamin durch Iwamasa, so die Staatsanwaltschaft.

Vertuschung nach Perrys Tod

Nachdem Sangha von Perrys Tod erfahren hatte, rief sie Fleming über Signal an und änderte die Einstellungen ihrer verschlüsselten Messaging-Apps, sodass Nachrichten automatisch gelöscht wurden. Außerdem wies sie Fleming an, „alle unsere Nachrichten zu löschen“, wie forensische Beweise belegten.

Fleming bekannte sich am 8. August 2024 in einem Anklagepunkt der Verschwörung zur Verbreitung von Ketamin und einem weiteren der Verbreitung von Ketamin mit Todesfolge schuldig. Seine Verurteilung ist für den 29. April angesetzt. Iwamasa, der als Erster eine Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft getroffen hatte, bekannte sich am 7. August 2024 in einem Anklagepunkt der Verschwörung zur Verbreitung von Ketamin mit Todesfolge schuldig. Er räumte ein, Perry wiederholt injiziert zu haben, obwohl er keinerlei medizinische Ausbildung besaß. Sein Urteil soll am 22. April gesprochen werden.

Der weitverzweigte Straffall erfasste auch zwei Ärzte. Beide bekannten sich schließlich schuldig, Perry in den Wochen, bevor er begann, bei Sangha zu kaufen, große Mengen flüssigen Ketamins verkauft zu haben. Dr. Salvador Plasencia wurde im vergangenen Dezember zu 30 Monaten Gefängnis verurteilt, Dr. Mark Chavez erhielt acht Monate Hausarrest und drei Jahre Bewährung unter Aufsicht.

Unterstützung aus dem Umfeld

Im vergangenen Monat schrieb Slashs Ex-Frau Perla Hudson einen Brief an das Gericht, in dem sie Sangha als „selbstlosen“ Menschen verteidigte, dem Gnade gebühre. Sie schilderte, ihre Freundschaft reiche bis ins Jahr 2012 zurück, und Sangha habe regelmäßig an den Geburtstagspartys ihres Sohnes und anderen Familienfeiern teilgenommen.

„Im Laufe der Jahre ist sie für mich wie eine jüngere Schwester geworden und für meine Söhne eine geliebte ‚Feengottmutter’“, schrieb Hudson in ihrem Brief an das Gericht. „Als ich meine Scheidung durchmachte, eine der schwierigsten Zeiten meines Lebens, war Jasveen eine beständige und treue Freundin.“

Als Sangha sich im vergangenen Jahr schuldig bekannte, räumte sie ein, ihr flüssiges Ketamin in unbeschrifteten Glasfläschchen verpackt zu haben, auf denen keine Wirkstoffkonzentration angegeben war. Vor der Urteilsverkündung bestritten Sanghas Anwälte die Menge der in ihrer Wohnung sichergestellten Drogen. Sie argumentierten, Ermittler hätten lediglich 27 von mehr als eineinhalb Kilogramm mutmaßlichem Methamphetamin getestet.

Streit um die Beweislage

„Das Gericht sollte das gesamte sichergestellte Gewicht nicht ohne Weiteres als Methamphetamin werten, ohne Belege dafür, dass die Stichprobe verlässliche Rückschlüsse zulässt“, schrieb ihre Anwältin Alexandra Kazarian in einem Schriftsatz zur Strafzumessung. Sie erklärte, aus den Akten gehe nicht hervor, nach welchen Kriterien die 27 Pillen ausgewählt worden seien oder ob die größere Menge einheitlich zusammengesetzt gewesen sei – was die zur Berechnung des Strafrahmens verwendete „Hochrechnung“ in Frage stelle.

Kazarian bestritt außerdem die Behauptung der Staatsanwaltschaft, Sangha habe eine Drogenbunkerung betrieben. Zwar anerkannte sie Beweise für Drogen, Bargeld, Verpackungsmaterial, eine Waage und einige von der Wohnung ausgehende Transaktionen, argumentierte aber, die Staatsanwaltschaft habe nicht nachgewiesen, dass der Drogenhandel der primäre Zweck des Apartments gewesen sei. Es gebe keinerlei Belege für regelmäßigen Kundenverkehr, keine Überwachungshinweise darauf, dass die Wohnung als laufendes Verkaufslokal fungiert habe, und keinen substanziellen Vergleich zwischen der regulären Wohnnutzung und dem behaupteten Drogenhandel.

„Die Einlassung der Angeklagten zur Strafzumessung versucht, die Geschichte umzuschreiben und die Angeklagte – nicht die Menschen, die an ihren Drogen gestorben sind – als Opfer darzustellen“, schrieben die stellvertretenden Bundesstaatsanwälte Ian Yanniello und Haoxiaohan Cai in ihrer Eingabe an das Gericht. „Aber die Angeklagte ist kein Opfer. Sie hat wiederholt gefährliche Drogen in großen Mengen verkauft; sie betrieb eine Drogenunterkunft und wies andere an, ihr beim Verkauf zu helfen; sie behinderte die Justiz, um ihre Taten zu verschleiern; und sie war sich vollauf bewusst, dass ihr Drogenhandel zum Tod von mindestens zwei Menschen beigetragen hatte – und verkaufte dennoch weiter.“

Sie erklärten, die Entscheidung, eine Stichprobe der Tausenden „identischer orangefarbener gefälschter“ gepressten Pillen, die in ihrer Wohnung sichergestellt worden waren, stichprobenartig zu testen, entspreche einem bundesweit üblichen Vorgehen. Das Argument, alle 3.792 Pillen hätten einzeln getestet werden müssen, um den Methamphetamingehalt zu belegen, nannten sie „haltlos“.

In einem Schriftsatz vom 3. April erklärten die Staatsanwälte, Sangha habe in einem aufgezeichneten Gefängnistelefonat am ersten Weihnachtstag 2024 einen auffälligen Mangel an Reue gezeigt. Als ein unbekannter Anrufer sagte: „Wir werden die Buchrechte verkaufen“, antwortete Sangha laut Staatsanwaltschaft: „Oh, ich weiß, der Plan steht, die verdammte Marke wird eingetragen.“ „Selbst wenn scherzhaft gemeint, legt dieses Gespräch nahe, dass die Angeklagte den Ernst ihrer Vergehen nicht erfasst und ihre Straftaten stattdessen als potenziellen künftigen Einkommensstrom betrachtet. Es zeigt auch, dass die bisherige Haftzeit die Angeklagte bislang nicht dazu gebracht hat, die schwerwiegenden Schäden, die sie verursacht hat, angemessen zu reflektieren“, fügten sie hinzu.