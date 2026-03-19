Lisa Kudrow schaut endlich „Friends“ – weil ihr die Sitcoms ausgegangen sind

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Mehr als 20 Jahre nach dem Ende von „Friends“ schaut Lisa Kudrow die Serie endlich selbst. Die Schauspielerin, die Phoebe gespielt hat, gab Jimmy Kimmel gegenüber zu, dass sie sich jeden Abend, nachdem ihr Mann schlafen gegangen ist, durch alle 10 Staffeln arbeitet.

„Ich schaue sie gerade“, sagte sie bei „Jimmy Kimmel Live“. „Ich bin in Staffel 8 oder 9. Wann hat Rachel entbunden? Keine Ahnung. Ich warte, bis mein Mann schläft, weil es mir zu peinlich ist.“

„Was ist daran peinlich?“, fragte Kimmel. „Dass ich mich jeden Abend selbst im Fernsehen anschaue!“, antwortete Kudrow.

Sitcoms ausgegangen

Sie fügte hinzu: „Ich schaue es nicht meinetwegen. Ich mag vor dem Einschlafen einfach eine Sitcom – und mir sind die ausgegangen.“

Kimmel fragte, ob es sich anfühle, als würde sie jemand anderen beobachten. „Inzwischen schon“, räumte Kudrow ein. „Alle sind so komisch, ich lache laut auf.“

Die Schauspielerin ergänzte, dass sie die „meisten“ Folgen bislang nie gesehen habe und sich an viele schlicht nicht erinnere. Manche hätten sie aber wirklich erwischt.

Tränen vor Lachen

„Gestern Abend oder vorgestern war Alec Baldwin in einer Folge – daran, dass er dabei war, erinnere ich mich noch. Aber was wir gemacht haben, nicht mehr“, erzählte sie. „Wir sind auf der Jubiläumsparty der Gellers, Joey und Phoebe unterhalten sich, und Joey sagt: ‚Das ist die schlimmste Party. Es hat ewig gedauert, bis ich am Buffet war. Und dann bin ich auf einem riesigen Rotzklumpen ausgerutscht.‘ Dabei hatte Phoebe eine Auster auf den Boden geworfen. Allein der Gedanke, dass Joey eine riesige Auster für einen Rotzklumpen hält, der aus jemandes Nase gekommen ist – ich habe vor Lachen geweint. Richtige Tränen! Dann musste ich Matt [LeBlanc] eine Nachricht schicken.“

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Kudrow sprach außerdem über die neue Staffel ihrer Serie „The Comeback“, die auf demselben Studiobühnen-Gelände gedreht wird wie einst „Friends“. „Das war wirklich seltsam und irgendwie emotional“, sagte sie. „Genau dort haben wir das damals beendet.“

Trilogie und Abschluss

Die dritte und letzte Staffel von „The Comeback“ startet am 22. März auf HBO. Kudrow entwickelte die Serie gemeinsam mit Michael Patrick King, nachdem „Friends“ 2004 zu Ende gegangen war. Die erste Staffel lief 2005, die zweite ließ dann bis 2014 auf sich warten.

„Wir müssen sagen: ‚dritte und letzte’“, sagte Kudrow kürzlich dem Hollywood Reporter. „Ich weiß nicht, ob ich es in zehn Jahren noch einmal machen will – also lassen wir es dabei bewenden, damit niemand fragt, was als Nächstes kommt oder ob wir überhaupt mehr machen wollen. Das Respektvollste, was wir für das Publikum und für die Figur tun können, ist, daraus eine dreiteilige Geschichte zu machen. Es ist eine Trilogie, und das hier ist das Ende.“