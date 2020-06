James Dean Bradfield veröffentlicht überraschend zwei neue Songs

auch interessant



James Dean Bradfield verschafft sich etwas Luft von seinen Aktivitäten mit den Maic Street Preachers. Am Freitag brachte er ohne vorherige Ankündigung zwei neue Songs heraus: „There’ll Come A War“ und „Seeking The Room With The Three Windows“.

Beide Lieder unterscheiden sich deutlich voneinander. Während ersterer nachdenklich einen sich anbahnenden Konflikt musikalisch andeutet, ist „Seeking The Room…“ ein vor Kraft und Zuversicht strotzendes Instrumental.

Beide Stücke sind Teil des zweiten Solo-Projekts von Bradfield. Die neue Platte, die noch in diesem Jahr veröffentlicht werden soll, beschäftigt sich mit Leben und Sterben des chilenischen Musikers und politischen Aktivisten Victor Jara und enthält natürlich auch Lyrics des walisischen Schriftstellers Patrick Jones, dem Bruder von Manic-Street-Preachers-Bassist Nicky Wire.