2023 ist ein produktives Jahr für Metallica. Erst im April veröffentlichte die Metal-Band ihr elftes Studioalbum „72 Seasons“. Im gleichen Monat eröffneten sie ihre Tour „M72“ in Amsterdam. Weitere Gigs in Europa und den USA folgen. In Deutschland hält die Gruppe jeweils Ende Mai für zwei Auftritte in Hamburg und nächstes Jahr in München.

Trotz Album-Release und Welt-Tournee findet Metallica noch Zeit für „außermusikalische Aktivitäten“. Dies bewies der Frontmann der Band James Hetfield in der vergangenen Woche. Am 18. Mai besuchte er ukrainische Soldaten in einem U.S. Krankenhaus im Bundesstaat Colorado.

James Hetfield unterstützt ukrainische Soldaten

Als Leadsänger, Gitarrist und Songwriter der Band überzeugt Hetfield mit seinem musikalischen Talent seit 1981, dem Gründungsjahr von Metallica. Seit Neuestem nutzt Hetfield seine Reichweite und Popularität für karitative Zwecke. So besuchte Hetfield verwundete Soldaten aus der Ukraine im Vail Health Hospital in Colorado. Wie die Vail Daily berichtete, beherberge das Krankenhaus aktuell zwei ukrainische Soldaten. Roman Denysiuk und Igor Voinyi wurden im Krieg verletzt und ins Vail Health gebracht, um dort behandelt zu werden.

Bei seinem Krankenbesuch sprach der Metallica-Sänger seine Genesungswünsche gegenüber den Verwundeten aus. Diese freuten sich über die unerwartete Stippvisite und posteten fleißig Selfies mit dem Rockstar auf ihren Social-Media-Kanälen.

James Hetfield, @Metallica band leader, visited wounded Ukrainian defenders who are being treated in the US. 📷 Kelli Rohrig pic.twitter.com/S3JZBNe78U — Defense of Ukraine (@DefenceU) May 22, 2023

Den Besuch organisierte „Limbs for Liberty“. Die gemeinnützige Organisation gründete sich 2022 in Vail, um im Krieg verletzte Ukrainer zu unterstützen. Erst im letzten Jahr spendeten Metallica 500.000 Dollar mit ihrer Stiftung „All Within My Hands“ an „World Central Kitchen“ für Mahlzeiten für ukrainische Kriegsflüchtlinge.

Christian Science & Charity

Hetfields wohltätiges Engagement kommt nicht von ungefähr. Seine Eltern waren Mitglieder der „Christian Science“, einer streng christlichen Glaubenslehre. Aufgrund ihrer religiösen Überzeugungen lehnten sie jegliche medizinische Behandlungen ab – insofern scheint der 59-Jährige, wie sich am Wohltätigkeits-Krankenhausbesuch sehen lässt, zumindest seine Einstellung gegenüber Ärzten geändert zu haben. Der Christliche Fundamentalismus seiner Eltern prägte zumindest Hetfields Einstellung zum Glauben. Gleiches spiegelt sich in seinen späteren Songs wider.

Im Sommer wird Metallicas ereignisreiches Jahr um zwei weitere großartige Events ergänzt. Am 3. August feiert der Leadsänger und Heilsbringer seinen 60. Geburtstag. Ende des Jahres, am 26. Dezember, folgt ihm Bandkollege Lars Ulrich mit seinem runden Jubiläum.