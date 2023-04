Metallica: Unboxing des neuen Albums „72 Seasons“

Metallica haben Videos von und mit James Hetfield auf Twitter veröffentlicht, in denen der Leadsänger das kommende Album „72 Seasons“ (VÖ: 14. April) auf Vinyl, CD und Kassette auspackt. Auch die Länge der Tracks, wie sie auf der CD abgedruckt sind, wurde in dem Unboxing-Video enthüllt.

Der erste Clip wurde auf Twitter mit folgender Bildunterschrift gepostet: „Seht euch das an. Es scheint, dass eine Kiste mit Vinyl von einem LKW gefallen ist und irgendwie ihren Weg zum HQ und in die tätowierten Hände von James Hetfield gefunden hat!“

Would ya look at that. It seems a box of vinyl fell off the back of a truck & somehow found its way to HQ and into the tattooed hands of James Hetfield! Check out your first look at the vinyl packaging of #72Seasons!

Pre-Order/Save ➡️ https://t.co/JoINY2OJLp #Metallica #unboxing pic.twitter.com/geMXFJwpfG

— Metallica (@Metallica) April 3, 2023