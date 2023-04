Metallica: Fotos, Setlist, Videos der ’72 Seasons‘-Tournee

Metallica in Amsterdam am 27. April, 2023. (Photo by Paul Bergen / ANP / AFP) / Netherlands OUT (Photo by PAUL BERGEN/ANP/AFP via Getty Images)

Metallica haben am Donnerstag (27. April) in der Amsterdamer Johan-Cruijff-Arena ihre „M72“-Tour eröffnet. Das dazugehörige Album erschien am 14. April. Im Mai diesen und nächsten Jahres treten die Metal-Urgesteine in Hamburg beziehungsweise München auf. Zudem sind Metallica Titelhelden der ROLLING-STONE-Ausgabe 05/23, und wir trafen Lars Ulrich zum exklusiven Interview.

Auch in der niederländischen Hauptstadt startete der Auftritt – wie seit mittlerweile 50 Jahren jedes Konzert – mit dem „The Ecstasy of Gold“-Intro. Anschließend eröffneten das „Master Of Puppets“-Instrumental-Stück „Orion“ die Setlist. Ein Song, den die Band seit mehr als zehn Jahren nicht mehr live performte und der eng mit dem 1986 tragisch verstorbenen Bassisten Cliff Burton konnotiert ist.

Mit „Lux Æterna“, „Screaming Suicide“ und „Sleepwalk My Life Away“ wurden drei Songs aus „72 Seasons“ dargeboten, ansonsten hat sich die Gruppe rund um Sänger James Hetfield ihrer mit bekannten Songs gespickten, 50-jährigen Diskografie bedient.

Auch in Amsterdam gab es wieder „Snake Pit“-Tickets – der Preis für ein solches startet bei etwa 1.000 Euro – bei denen man von der Bühne umgeben ist und einen 360-Grad-Blick auf das Geschehen genießen kann.

Setlist:

Orion

For Whom the Bell Tolls

Holier Than Thou

King Nothing

Lux Æterna

Screaming Suicide

Fade to Black

Sleepwalk My Life Away

Nothing Else Matters

Sad but True

The Day That Never Comes

Ride the Lightning

Battery

Fuel

Seek & Destroy

Master of Puppets

Die weiteren Konzerte 2023:

17. Mai: Paris, Stade de France, Frankreich

19. Mai: Paris, Stade de France, Frankreich

26. Mai: Hamburg, Volksparkstadion

28. Mai: Hamburg, Volksparkstadion

8. Juni: Download Festival, UK

10. Juni: Download Festival, UK

16. Juni: Göteborg, Ullevi Stadium, Schweden

18. Juni: Göteborg, Ullevi Stadium, Schweden

4. Aug: East Rutherford, MetLife Stadium, NJ, USA

6. Aug: East Rutherford, MetLife Stadium, NJ, USA

11. Aug: Montreal, Stade Olympique, Kanada

13. Aug: Montreal, Stade Olympique, Kanada

18. Aug: Arlington, AT&T Stadium, TX, USA

20. Aug: Arlington, AT&T Stadium, TX, USA

25. Aug: Inglewood, SoFi Stadium, CA, USA

27. Aug: Inglewood, SoFi Stadium, CA, USA

1. Sep: Glendale, State Farm Stadium, AZ, USA

3. Sep: Glendale, State Farm Stadium, AZ, USA

3. Nov: St. Louis, The Dome at America’s Center, MO, USA

5. Nov: St. Louis, The Dome at America’s Center, MO, USA

10. Nov: Detroit, Ford Field, MI, USA

12. Nov: Detroit, Ford Field, MI, USA

Die Tour geht im nächsten Jahr weiter. Auch im Mai ’24 spielt die Band zwei Konzerte in Deutschland:

24. Mai: München, Olympiastadion

26. Mai: München, Olympiastadion