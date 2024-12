Jamie Foxx hatte Nahtoderfahrung nach Schlaganfall

Jamie Foxx hat zum ersten Mal Details zu seinem Krankenhausaufenthalt im April 2023 preisgegeben, bei dem er in Lebensgefahr schwebte. In seinem neuen Netflix-Comedy-Special „Jamie Foxx: What Had Happened Was…“ sprach der Schauspieler, Comedian und Musiker über einen Fehlbefund, sein 20-tägiges Koma und einen kurzen Augenblick im Jenseits.

Aufmerksame Schwester vermutete Falschdiagnose

Foxx teilte mit, dass er sich am Set des Films „Back in Action“ (Kinostart in Deutschland am 17. Januar 2025) befand, als er eine Hirnblutung erlitt, die in einem Schlaganfall resultierte. Zunächst habe er – in dem Glauben, es seien nur Kopfschmerzen – einen Arzt aufgesucht, der ihm eine Kortisonspritze verabreichte. Seine Schwester sei jedoch misstrauisch gewesen und habe ihn ins Piedmont Hospital in Atlanta gefahren. Dort hätten Ärzt:innen den tatsächlichen Zustand festgestellt und sofort eine Operation veranlasst.

Daraufhin habe sich der 56-Jährige für die nächsten 20 Tage in einem Koma befunden. Nach wiedererlangtem Bewusstsein konnte er sich an die gesamte Prozedur nicht mehr erinnern und musste unter anderem wieder das Gehen lernen.

Trailer zu Jamie Foxx’ Netflix-Special

Jamie Foxx sah kein Licht am Ende des Tunnels

Ohne die Operation, so Foxx, hätte er nicht überlebt. Während seiner Bewusstlosigkeit habe er außerdem eine transzendentale Episode durchgemacht, die allerdings keiner Auffahrt in den Himmel gleichgekommen wäre. „Ich habe den Tunnel gesehen. Ich habe das Licht aber nicht gesehen. Ich war nur in diesem Tunnel“, sagte er über seine Nahtoderfahrung. „Es war heiß in diesem Tunnel. Scheiße, komme ich hier an den verdammten falschen Ort? Denn ich schaute auf das Ende des Tunnels und dachte, ich sähe den Teufel … komm schon.“

„Jamie Foxx: What Had Happened Was…“ ist seit dem 10. Dezember auf Netflix abrufbar.