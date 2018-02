Jan Böhmermann alias POL1Z1STENS0HN ist zurück: „Recht Kommt (K.O. in KA)“

Unter seinem alter ego POL1Z1STENS0HN lässt Jan Böhmermann ordentlich Dampf ab – er selbst hatte ja nicht zuletzt wegen des Erdogan-Gedicht-Skandals mit Entscheidungen aus der Politik zu kämpfen gehabt.

„Ich hab Polizei“ hieß der erste Hit des „Rappers“, nun widmet er sich in „Recht Kommt (K.O. in KA)“ den Ungerechtigkeiten in unserer Gesellschaft. Da HipHopper auch recht fleißig dissen, gibt es diesmal den einen oder anderen Wink in Richtung Haftbefehl und Bushido.

Oft hat Böhmermann Recht – aber bekommt er auch Recht?