Jan Josef Liefers darf nicht auf Intensivstation

Der Produktionsleiter Dany Rau verklagt alle Bundesländer, in denen er 2020 gearbeitet hätte – wenn nicht wegen der Corona-Pandemie alle Veranstaltungen abgesagt worden wären. Es geht ihm um ein Entschädigungsgesetz und eine Perspektive für die gesamte Branche. Wir haben mit Rau gesprochen.

Dany, du arbeitest seit vielen Jahren auf Tourneen und bei Festivals, was genau machst du? Ich bin Projekt- und Produktionsleiter und als solcher das Bindeglied zwischen Künstler, Konzertagentur, örtlichem Veranstalter und Crew. Ich gewährleiste letztlich, dass die Shows wie von Veranstalter*in und Künstler*in gewünscht durchgeführt werden können. Wie kommt man dahin? Meine erste Veranstaltung war 1982, ich bin also seit 39 Jahren dabei. Ich habe das von der Pieke auf gelernt und mehr oder weniger alle Stationen in dieser Branche durchlaufen. Unter anderem war ich Künstlermanager, Caterer, bei einem Musikverlag, in einer Plattenfirma. Ich kann mich noch gut an die…