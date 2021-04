Nach #allesdichtmachen: Politiker fordert Aus für „Tatort“-Kommissare

Peaches vertieft sich derzeit in ihr neues Album und läuft als animierte Vagina durch ihr neues Musikvideo. Hier spricht sie über Pussys, Absurditäten des Alltags und verquere Politik.

Merrill Nisker ist Musikerin, Produzentin, Electropunk-Provokateurin. Besser bekannt als „Peaches“, meldete sie sich kürzlich mit einer neuen Single und einem surreal humorvollen, frech animierten Video zurück: „Pussy Mask“. Veröffentlicht wurde es über Jack Whites Label „Third Man Records“. Ganz in Peaches' Stil tanzen Vaginen durch das Video, deren „Münder“ pandemiegerecht mit Masken verdeckt sind. Sie demonstrieren für mehr Frauenrechte, lehnen sich gegen Coronaleugner-Haltungen auf und verlieren viel Flüssigkeit. Ihr Song ist eine bissige Auseinandersetzung mit Menschen, die während der Corona-Pandemie Politik gegen Maskenträger*innen machen. Peaches ist nun mal Peaches: Sie nimmt sich Stereotypen und Tabus an, während sie soziale Normen…