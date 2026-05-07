Jane Fonda erinnert sich an Ted Turner: „Ich liebte ihn von ganzem Herzen“

Stunden nachdem die Nachricht von Ted Turners Tod die Runde machte, blickte Schauspielerin Jane Fonda – von 1991 bis 2001 mit dem Medienmogul hinter CNN, TBS, TNT und Turner Classic Movies verheiratet – in einem bewegenden Instagram-Post auf ihr gemeinsames Leben zurück. „Gleichzeitig gebraucht und umsorgt zu werden ist etwas, das einen von Grund auf verändert“, schrieb sie. „Ted Turner hat mir geholfen, an mich selbst zu glauben. Er hat mir Selbstvertrauen gegeben. Ich glaube, ich habe dasselbe für ihn getan – aber dazu werden Frauen nun mal erzogen. Männer wie Ted sollen keine Bedürftigkeit und Verletzlichkeit zeigen. Darin lag Teds größte Stärke, glaube ich.“

Fonda und Turner waren eines der großen Power-Couples der Neunziger, und obwohl ihre Ehe im Streit endete, blieben sie in sehr gutem Einvernehmen. Liebevoll nannte sie ihn ihren „liebsten Ex-Mann“.

„[Mit Ted] gab es Momente der Zärtlichkeit, in denen wir uns in die Augen sahen und miteinander verschmolzen“, schrieb sie in ihren Memoiren „My Life So Far“ aus dem Jahr 2005. „Es gab Momente, in denen uns irgendetwas so sehr zum Lachen brachte, dass wir zu Boden sanken – wie jene Nacht, in der wir vor lauter Lachen am Fuß der Treppe aus ‚Vom Winde verweht‘ auf seiner Plantage zusammenbrachen und auf allen vieren ins Bett kriechen mussten.“

Segler, Stratege, Naturschützer

In ihrem Post am Mittwoch würdigte sie seine Leistungen jenseits des Medienimperiums und erwähnte, dass er den America’s Cup gewonnen habe – „als weltbester Segler. Er führte ein großes Leben, besaß einen brillanten Verstand und einen überschäumenden Sinn für Humor“, schrieb sie.

Sie fügte hinzu, dass sie vieles von ihm gelernt habe, darunter „über Natur und Tierwelt, Jagd und Fischerei (Jäger und Fischer, die das Gesetz befolgen, sind die besten Umweltschützer), aber auch über Wirtschaft und Strategie.“

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„Ted war ein überragender Stratege. Das lag ihm wohl im Blut, aber er hatte in der Uni die Klassiker studiert, kannte den Peloponnesischen Krieg in- und auswendig und die Strategien von Alexander dem Großen und sogar Dschingis Khan“, sagte sie. „Und das Segeln großer Boote hat dieses strategische Talent weiter geschärft, das er dann mit großem Erfolg in seine Unternehmen einbrachte. Er konnte um die Ecke denken, ganz sicher.“

Herausfordernd, aber immer wert

Fonda hob hervor, dass Turner auch von extremem Ehrgeiz getrieben war, und nannte es „faszinierend, das mitzuerleben.“ „Ted war eine Herausforderung, aber ich war schon immer bereit, mich einer Herausforderung zu stellen – und bei Ted hat es sich fast immer gelohnt“, sagte sie.

„Ich liebte Ted von ganzem Herzen. Ich sehe ihn jetzt im Himmel, umgeben von all der Tierwelt, die er vor dem Aussterben gerettet hat – die Schwarzfußiltisse, die Präriehunde, die Dickhornschafe, den Mexikanischen Grauwolf, das Yellowstone-Wolfsrudel, Bisons, den Rotbindspecht und so viele mehr; sie alle stehen am Himmelstor und applaudieren ihm und danken ihm dafür, dass er ihre Arten gerettet hat.

„Fünf Kinder überleben ihn, fünf talentierte, vielschichtige Kinder, denen ich das Privileg hatte, als Stiefmutter nahezustehen. Ich hatte selbst vier Stiefmütter und weiß, wie wichtig Stiefmütter sein können – also haben wir alle unser Bestes getan, um eine weitverzweigte, zusammengewürfelte Familie aufzubauen, und ich liebe sie bis heute“, schloss sie. „Wenn es schon kompliziert war, mit ihm verheiratet zu sein – man stelle sich vor, wie kompliziert es war, sein Kind zu sein. Und sie alle kommen gut zurecht. Ruhe in Frieden, liebster Ted. Du bist geliebt und wirst in Erinnerung bleiben.“